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Биография Виктора Пелевина

Биография Виктора Пелевина - РИА Новости, 22.11.2022

Биография Виктора Пелевина

Российский писатель Виктор Олегович Пелевин родился 22 ноября 1962 года в Москве в семье преподавателей. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T02:00

2022-11-22T02:00

2022-11-22T02:00

справки

виктор пелевин

москва

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Российский писатель Виктор Олегович Пелевин родился 22 ноября 1962 года в Москве в семье преподавателей.Окончил среднюю английскую спецшколу. В 1985 году – Московский энергетический институт (МЭИ, ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ"). В 1987-1989 годах учился в очной аспирантуре МЭИ. В 1989 году поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, который не окончил.С 1989 года Виктор Пелевин работал корреспондентом журнала Face to Face, сотрудничал с различными газетами и журналами.Литературным дебютом Пелевина стала публикация в 1989 году рассказа "Колдун Игнат и люди" в журнале "Наука и религия". В следующем номере вышла его статья "Гадание на рунах". В начале 1990-х годов им были написаны рассказы и повести: "Реконструктор" (1990), "Затворник и Шестипалый" (1990), "Вести из Непала" (1991), "Принц Госплана" (1991). Ряд произведений писателя вошли в первый его сборник "Синий фонарь" (1991), который получил премию "Малый Букер" (1993).В 1991 году журнал "Знамя" опубликовал первый роман писателя "Омон Ра" – жесткую сатиру на советскую действительность и место человека в системе. Книга пользовалась большим успехом и получила литературную премию "Бронзовая улитка" (1993). В 1992 году там же был напечатан роман "Жизнь насекомых". Затем вышли повести "Желтая стрела" (1993), "Бубен верхнего мира" (1993), "Иван Кублаханов" (1994).В 1994 году эссе "Зомбификация" (1994) было отмечено премией "Странник" (1995).В 1996 году журнал "Знамя" выпустил в свет роман писателя "Чапаев и Пустота", ставший популярным. В книге объектом художественного отображения стали абсурдные стороны советского и постсоветского сознания. Книга получила литературную премию "Странник" (1997), а в 2001 году вошла в список престижной Дублинской литературной премии, став единственным российским произведением, номинированным и прошедшим в финал этой премии. В 1999 году в свет вышел посмодернистский роман Generation "П" (1999), ставший бестселлером. Многие издания и критики назвали его культовым. В 2000 году роман получил премию "Бронзовая улитка" и "Немецкую литературную премию имени Рихарда Шенфельда". В 2003 году вышел роман "Диалектика переходного периода. Из ниоткуда никуда" ("ДПП (NN)", за который Пелевин был удостоен премии имени Аполлона Григорьева (2003) и "Национальный бестселлер" (2004).Затем писатель выпустил книги "Числа" (2003), "Священная книга оборотня" (2004), "Шлем ужаса: креатифф о Тесее и Минотавре" (2005). В 2006 году вышел восьмой роман Пелевина – Empire V, вошедший в список финалистов Национальной литературной премии "Большая книга" (сезон 2006-2007).В 2008 году вышла книга писателя "П5", а в 2009 году – роман "T", отмеченный третьей премией "Большая книга" и премией читательского интернет-голосования. Позже вышли сборник рассказов "Ананасная вода для прекрасной дамы" (2010), романы S.N.U.F.F. (2011) и "Смотритель" (2015) в двух томах. В 2015 году роман Пелевина "Любовь к трем цукербринам" (2014) вошел в список финалистов премии "Большая книга". В 2017 году в нее же попал роман писателя "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами". В последующие годы вышли произведения iPhuck 10 (2017), "Тайные виды на гору Фудзи" (2018), сборник "Искусство легких касаний" (2019), романы "Непобедимое Солнце" (2020), и Transhumanism Inc. (2021). В сентябре 2022 года писатель выпустил свой 19-й роман – KGBT+. Книга представляет собой ироничный учебник успеха в мире шоу-бизнеса и является сиквелом романа Transhumanism Inc.Помимо романов, Пелевин является автором многих рассказов, повестей, эссе и стихов. По романам Пелевина ставят театральные спектакли.В 2016 году в московском театре "Практика" при участии "Мастерской Брусникина" режиссер Максим Диденко представил спектакль "Чапаев и Пустота" по одноименному роману писателя. В июне 2022 года в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошла премьера AR-оперы "Любовь к трем цукербринам" по мотивам романа Пелевина. В сентябре 2022 года МХТ им. Чехова показал премьеру спектакля "Омон Ра" по роману писателя в постановке Михаила Рахлина. Произведения Пелевина неоднократно экранизировались.По рассказу "Синий фонарь" в 2000 году был снят короткометражный фильм режиссера Ульяны Шилкиной "Ничего страшного". Весной 2011 года в российский прокат вышел фильм американского режиссера Виктора Гинзбурга Generation П по одноименному роману В 2015 году вышел фильм "Мизинец Будды" Тони Пембертона, снятый по мотивам романа "Чапаев и Пустота". В 2022 году по роману Пелевина Empire V был снял фильм-фэнтэзи "Ампир V".Виктор Пелевин – лауреат многих литературных премий. В их числе "Золотой шар" (1990), "Малый Букер" (1993), "Национальный бестселлер" (2004), премия Андрея Белого (2017) и др.Книги Пелевина переведены на многие языки, включая японский и китайский.Журнал French Magazine включил Виктора Пелевина в список тысячи самых значимых современных деятелей мировой культуры.В 2009 году писатель стал самым влиятельным интеллектуалом России по версии портала OpenSpace.ru, который провел открытое голосование среди интернет-пользователей.Характерные черты творчества писателя – буддистские мотивы, постмодернизм, абсурдизм в сочетании с традициями сатирической научной фантастики. Практически во всех его произведениях присутствуют эзотерические мотивы.Виктора Пелевина называют главным мистификатором современной литературы. С самого начала своей творческой карьеры драматург практически не общается со СМИ и не встречается с поклонниками, а появление его новых книг часто окутано ореолом тайны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, виктор пелевин, москва