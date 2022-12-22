https://ria.ru/20221222/pelevin-1840655277.html
Сальников и Пелевин вышли в финал премии для фантастов "Новые горизонты"
Сальников и Пелевин вышли в финал премии для фантастов "Новые горизонты" - РИА Новости, 22.12.2022
Сальников и Пелевин вышли в финал премии для фантастов "Новые горизонты"
Названы финалисты литературной премии "Новые горизонты", которая ежегодно вручается за произведения в жанре фантастики, сообщил председатель жюри Андрей... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:21
2022-12-22T19:21
2022-12-22T19:21
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Названы финалисты литературной премии "Новые горизонты", которая ежегодно вручается за произведения в жанре фантастики, сообщил председатель жюри Андрей Василевский. "Финалистов у нас пять: Дмитрий Данилов – "Саша, привет!", Татьяна Замировская – "Смерти.net", Пелевин — "Transhumanism Inc", Алексей Сальников – "Оккульттрегер" и Тим Скоренко – "Стекло", – озвучил он шорт-лист. Всего было отобрано 14 номинантов. Победитель будет объявлен в январе 2023 года. Размер и порядок награждения лауреатов ежегодно устанавливает оргкомитет. В состав жюри этого года вошли литературный критик Ольга Балла, исследователь фантастики Глеб Елисеев, писатель Вадим Нестеров, шеф-редактор ГК "ЛитРес" Екатерина Писарева, ведущий редактор издательства "Астрель-СПб" Ирина Епифанова. Цель премии – отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.
https://ria.ru/20221216/uspenskiy-1839079044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, алексей сальников, виктор пелевин
Культура, Новости культуры, Книги, Алексей Сальников, Виктор Пелевин
Сальников и Пелевин вышли в финал премии для фантастов "Новые горизонты"
Сальников, Данилов и Пелевин вышли в финал литературной премии "Новые горизонты"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Названы финалисты литературной премии "Новые горизонты", которая ежегодно вручается за произведения в жанре фантастики, сообщил председатель жюри Андрей Василевский.
"Финалистов у нас пять: Дмитрий Данилов – "Саша, привет!", Татьяна Замировская – "Смерти.net", Пелевин — "Transhumanism Inc", Алексей Сальников – "Оккульттрегер" и Тим Скоренко – "Стекло", – озвучил он шорт-лист.
Всего было отобрано 14 номинантов. Победитель будет объявлен в январе 2023 года. Размер и порядок награждения лауреатов ежегодно устанавливает оргкомитет.
В состав жюри этого года вошли литературный критик Ольга Балла, исследователь фантастики Глеб Елисеев, писатель Вадим Нестеров, шеф-редактор ГК "ЛитРес" Екатерина Писарева, ведущий редактор издательства "Астрель-СПб" Ирина Епифанова.
Цель премии – отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.