https://ria.ru/20221222/pelevin-1840655277.html

Сальников и Пелевин вышли в финал премии для фантастов "Новые горизонты"

Сальников и Пелевин вышли в финал премии для фантастов "Новые горизонты" - РИА Новости, 22.12.2022

Сальников и Пелевин вышли в финал премии для фантастов "Новые горизонты"

Названы финалисты литературной премии "Новые горизонты", которая ежегодно вручается за произведения в жанре фантастики, сообщил председатель жюри Андрей... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:21

2022-12-22T19:21

2022-12-22T19:21

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Названы финалисты литературной премии "Новые горизонты", которая ежегодно вручается за произведения в жанре фантастики, сообщил председатель жюри Андрей Василевский. "Финалистов у нас пять: Дмитрий Данилов – "Саша, привет!", Татьяна Замировская – "Смерти.net", Пелевин — "Transhumanism Inc", Алексей Сальников – "Оккульттрегер" и Тим Скоренко – "Стекло", – озвучил он шорт-лист. Всего было отобрано 14 номинантов. Победитель будет объявлен в январе 2023 года. Размер и порядок награждения лауреатов ежегодно устанавливает оргкомитет. В состав жюри этого года вошли литературный критик Ольга Балла, исследователь фантастики Глеб Елисеев, писатель Вадим Нестеров, шеф-редактор ГК "ЛитРес" Екатерина Писарева, ведущий редактор издательства "Астрель-СПб" Ирина Епифанова. Цель премии – отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

https://ria.ru/20221216/uspenskiy-1839079044.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, алексей сальников, виктор пелевин