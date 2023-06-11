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Роман про Путина готов к завоеванию Америки - РИА Новости, 11.06.2023
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08:00 11.06.2023 (обновлено: 08:03 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/putin-1877423838.html
Роман про Путина готов к завоеванию Америки
Роман про Путина готов к завоеванию Америки - РИА Новости, 11.06.2023
Роман про Путина готов к завоеванию Америки
Роман "Кремлевский волшебник" вообще-то был опубликован более года назад в Италии, а потом — будучи издан, заметим, сразу после февраля 2022-го — завоевал... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:00
2023-06-11T08:03
аналитика
франция
россия
америка
виктор пелевин
вольтер
французская академия
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Роман "Кремлевский волшебник" вообще-то был опубликован более года назад в Италии, а потом — будучи издан, заметим, сразу после февраля 2022-го — завоевал Францию. Но сегодня суть события — в том, что готовится его перевод и выход в США, вследствие чего американские книжные критики пришли в волнение. Тем более что речь идет о бестселлере, который сейчас переводится не только на английский, а еще на 30 языков.В России как-то было не до этой книги, она у нас засветилась по минимуму — в основном в виде перевода статьи в The New York Times. Ну и давайте посмотрим, что будет, если это произведение выйдет еще и у нас. Картина для нашего читателя получится немного смешная. Потому что то, что становится откровением на Западе, необязательно вызовет уважение в России.Во Франции же, как сейчас в США, речь была о сенсации политической. Перед нами книга, которая — как им кажется — объясняет причины поведения российского президента. Причем объясняет "доброжелательно". А это преступление. Автор, словами Le Monde, "швыряет читателя" в "параноидное и преступное безумие путинской клики", чтобы объяснить таковое изнутри. А изнутри, добавим мы, оно оказывается не безумием, не паранойей и не преступлением. Этого не должно было быть, и еще не должно было случиться вот этого всего: место в топ-5 продаж, приз Французской академии, скандал оттого, что не хватило одного голоса до Гонкуровской премии.Мы говорим о романе. Зачем люди читают романы? Да чтобы было хорошо. Чтобы в голове остались какие-то слова, звуки, запахи, сцены, чтобы этот волшебный мир запомнился какими-то неповторимыми мелочами. Но автор "Кремлевского волшебника" Джулиано да Эмполи вообще-то существо насквозь политическое, был советником итальянских деятелей, остается политологом европейского масштаба. Издал несколько трактатов на политические опять же темы, а потом решил написать первый свой роман.И получилось вот что: есть такой жанр на стыке философии, публицистики и литературы, когда монолог-диалог о ценностях и идеях озвучивает относительно правдоподобный герой или несколько героев. Так писали Вольтер и Руссо, наши Солженицын и Зиновьев. А сегодня оживляжем философии (или издевательством над таковой) успешно занимается замечательный Виктор Пелевин. Ну и кто сказал, что это плохо? Бывают и такие книги.Но опять же для нашего читателя тут все сложно. Для начала "кремлевский волшебник" — это не Путин. Это некто Вадим Баранов, личность чисто вымышленная — советник президента. Потомок аристократического рода, выходец из верхушки брежневской партийной интеллигенции (пока все хорошо, не совсем невозможно), но он вдобавок друг детства Ходорковского, работал на Березовского, общается с Пригожиным, не говоря о своем начальнике Путине. И те ему высказывают всякие мысли, а он учит их жить. Например, насчет того, что не надо себя окружать посредственностями — таковые предают первыми. Ну, наш итальянский автор тут накопил много хороших итальянских мыслей.Ведь в романе это можно. Там все можно. Говорят же всякие слова на страницах Дюма король Франции или первый министр, которые в жизни ничего такого не произносили. Да и сам герой Дюма, д’Артаньян, хотя и был реальным человеком, но жил на эпоху позже и приключения на свою голову имел явно другие.Наконец, да Эмполи был в России всего четыре раза (вряд ли подолгу). Не ожидайте от него глубокого понимания нашей повседневной жизни. Судя по доступным отрывкам, лучшие страницы романа — это про любовь, но и тут все как-то чересчур: прекрасную Ксению у Баранова пытается увести вредный Ходорковский.В общем, здесь политико-философский трактат, в котором умный итальянец с открытым сердцем пытается понять, как мыслит российский президент. И это хорошо. Пусть пытается.Плохо вот что. И с восточного, и с западного направлений через наши границы веками переливались тучи религиозных, философских и политических идей. И никогда не было заметного написанного иностранцем литературного произведения "из русской жизни", такого, чтобы нам не нужно было изображать вежливую улыбку. А вот наоборот было, хоть часто и с участием российских героев.Ну не понимают они нас, таких загадочных. Делятся в лучшем случае на тех, кто честно пытается понять, и тех, кто от самой такой попытки собратьев впадает в злобную истерику. Так и не надо мечтать об этом понимании и бегать за ними в попытках открыть им всю свою загадочную душу.
https://ria.ru/20230124/roman-1846964120.html
https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html
https://ria.ru/20230223/katastrofa-1853914599.html
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877243762.html
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Дмитрий Косырев
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аналитика, франция, россия, америка, виктор пелевин, вольтер, французская академия
Аналитика, Франция, Россия, Америка, Виктор Пелевин, Вольтер, Французская академия

Роман про Путина готов к завоеванию Америки

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Роман "Кремлевский волшебник" вообще-то был опубликован более года назад в Италии, а потом — будучи издан, заметим, сразу после февраля 2022-го — завоевал Францию. Но сегодня суть события — в том, что готовится его перевод и выход в США, вследствие чего американские книжные критики пришли в волнение. Тем более что речь идет о бестселлере, который сейчас переводится не только на английский, а еще на 30 языков.
В России как-то было не до этой книги, она у нас засветилась по минимуму — в основном в виде перевода статьи в The New York Times. Ну и давайте посмотрим, что будет, если это произведение выйдет еще и у нас. Картина для нашего читателя получится немного смешная. Потому что то, что становится откровением на Западе, необязательно вызовет уважение в России.
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NYT: на Западе испугались за Украину после французского романа о Путине
24 января, 05:28
Во Франции же, как сейчас в США, речь была о сенсации политической. Перед нами книга, которая — как им кажется — объясняет причины поведения российского президента. Причем объясняет "доброжелательно". А это преступление. Автор, словами Le Monde, "швыряет читателя" в "параноидное и преступное безумие путинской клики", чтобы объяснить таковое изнутри. А изнутри, добавим мы, оно оказывается не безумием, не паранойей и не преступлением. Этого не должно было быть, и еще не должно было случиться вот этого всего: место в топ-5 продаж, приз Французской академии, скандал оттого, что не хватило одного голоса до Гонкуровской премии.
Мы говорим о романе. Зачем люди читают романы? Да чтобы было хорошо. Чтобы в голове остались какие-то слова, звуки, запахи, сцены, чтобы этот волшебный мир запомнился какими-то неповторимыми мелочами. Но автор "Кремлевского волшебника" Джулиано да Эмполи вообще-то существо насквозь политическое, был советником итальянских деятелей, остается политологом европейского масштаба. Издал несколько трактатов на политические опять же темы, а потом решил написать первый свой роман.
И получилось вот что: есть такой жанр на стыке философии, публицистики и литературы, когда монолог-диалог о ценностях и идеях озвучивает относительно правдоподобный герой или несколько героев. Так писали Вольтер и Руссо, наши Солженицын и Зиновьев. А сегодня оживляжем философии (или издевательством над таковой) успешно занимается замечательный Виктор Пелевин. Ну и кто сказал, что это плохо? Бывают и такие книги.
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Вчера, 08:00
Но опять же для нашего читателя тут все сложно. Для начала "кремлевский волшебник" — это не Путин. Это некто Вадим Баранов, личность чисто вымышленная — советник президента. Потомок аристократического рода, выходец из верхушки брежневской партийной интеллигенции (пока все хорошо, не совсем невозможно), но он вдобавок друг детства Ходорковского, работал на Березовского, общается с Пригожиным, не говоря о своем начальнике Путине. И те ему высказывают всякие мысли, а он учит их жить. Например, насчет того, что не надо себя окружать посредственностями — таковые предают первыми. Ну, наш итальянский автор тут накопил много хороших итальянских мыслей.
Ведь в романе это можно. Там все можно. Говорят же всякие слова на страницах Дюма король Франции или первый министр, которые в жизни ничего такого не произносили. Да и сам герой Дюма, д’Артаньян, хотя и был реальным человеком, но жил на эпоху позже и приключения на свою голову имел явно другие.
Наконец, да Эмполи был в России всего четыре раза (вряд ли подолгу). Не ожидайте от него глубокого понимания нашей повседневной жизни. Судя по доступным отрывкам, лучшие страницы романа — это про любовь, но и тут все как-то чересчур: прекрасную Ксению у Баранова пытается увести вредный Ходорковский.
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Американский ветеран признал правоту Путина о катастрофе на Западе
23 февраля, 04:04
В общем, здесь политико-философский трактат, в котором умный итальянец с открытым сердцем пытается понять, как мыслит российский президент. И это хорошо. Пусть пытается.
Плохо вот что. И с восточного, и с западного направлений через наши границы веками переливались тучи религиозных, философских и политических идей. И никогда не было заметного написанного иностранцем литературного произведения "из русской жизни", такого, чтобы нам не нужно было изображать вежливую улыбку. А вот наоборот было, хоть часто и с участием российских героев.
Ну не понимают они нас, таких загадочных. Делятся в лучшем случае на тех, кто честно пытается понять, и тех, кто от самой такой попытки собратьев впадает в злобную истерику. Так и не надо мечтать об этом понимании и бегать за ними в попытках открыть им всю свою загадочную душу.
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АналитикаФранцияРоссияАмерикаВиктор ПелевинВольтерФранцузская академия
 
 
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