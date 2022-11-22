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Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин - РИА Новости, 22.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221122/pelevin-1833108274.html
Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин
Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин - РИА Новости, 22.11.2022
Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин
Шестьдесят лет Виктору Пелевину — дата больше виртуальная, чем реальная. Писатель уже давно категорически не общается ни с прессой, ни с читателями, сохраняя... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:00
2022-11-22T08:08
культура
виктор пелевин
фазиль искандер
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Шестьдесят лет Виктору Пелевину — дата больше виртуальная, чем реальная. Писатель уже давно категорически не общается ни с прессой, ни с читателями, сохраняя абсолютное инкогнито в публичном пространстве. И в его юбилей эта традиция вряд ли нарушится.СтратегияПелевин выбрал очень верную стратегию: четко провел смысловую линию "писатель — творчество". Совершенно неважно, каков автор в жизни: все, что он считает нужным сообщить человечеству, есть в его произведениях.Виктор Олегович сознательно отстраняется от любого морализаторства или персональной оценки текущей ситуации — реагирует на происходящее исключительно в литературе.Кто он?Определять жанровую принадлежность книг Пелевина — дело бессмысленное. В самом начале его относили к фантастам. Чего стоит, например, раннее издание в знаменитой "рамочке" — в серии "Библиотека приключений и научной фантастики".Казалось, что его "Затворник и Шестипалый", "Принц Госплана" или "Желтая стрела" продолжают традиции советских фантастов, прячущих за иносказательной иронией сатиру. Или же следуют афористичности Фазиля Искандера: история о двух цыплятах, которые пытаются вырваться из инкубатора, выглядела своеобразным идеологическим сателлитом тех же "Кроликов и удавов".Неуловимый романПелевин придерживается большой формы. Хотя его истинное прозаическое мастерство раскрывается именно в малой. "Нику" или "Водонапорную башню" можно включить в любую антологию рассказов ХХ века как образцы оригинального стилистического или сюжетного поворота.Даже если писатель маскирует произведение под короткую прозу — как в "П5" или в "Ананасной воде для прекрасной дамы", — перед нами все равно романы. Роман для Пелевина — это возможность наполнить текст остроактуальными образами.Очевидное и невероятноеОн явно работает по одной и той же творческой схеме. Сперва придумывает основную фабулу, четко определяя перечень ключевых событий. А затем — после написания ядра текста — выжидает буквально до последних дней перед сдачей в издательство и быстро насыщает роман злободневными шутками, внутренними фельетонами.Его вселеннаяСвои романы Пелевин заводит в единую вселенную — с общими героями и набором символов и правил. И когда в "Transhumanism Inc." он окончательно связал воедино все сюжетные нити и завершил неоконченные линии, можно было предположить, что в следующей книге откроется новый мир.Но Виктор Олегович и тут всех обманул. Последний на данный момент роман "KGBT+" — продолжение предыдущего. Как будто автор просто разбил очень большой текст пополам и издал двумя книгами.Новый поворотДля каждого сочинения Пелевин придумывает какой-то неожиданный сюжетный поворот, который трудно предположить.Порой он безжалостен к читателю, это почти щедринский сарказм: "Мы от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел!"Бесконечные коучи, тренеры "духовной осознанности" и создатели "марафонов совершенства" заполонили социальные сети и нетвердые умы интернет-пользователей. Продемонстрировать их истинное нутро через остросатирический, порой фельетонный текст — в этом и есть, наверное, главная историческая и культурная миссия Пелевина.
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виктор пелевин, фазиль искандер
Культура, Виктор Пелевин, Фазиль Искандер
08:00 22.11.2022 (обновлено: 08:08 22.11.2022)
 

Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин

© Фото предоставлено издательством "Эксмо"Виктор Пелевин
Виктор Пелевин
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Шестьдесят лет Виктору Пелевину — дата больше виртуальная, чем реальная. Писатель уже давно категорически не общается ни с прессой, ни с читателями, сохраняя абсолютное инкогнито в публичном пространстве. И в его юбилей эта традиция вряд ли нарушится.

Стратегия

Пелевин выбрал очень верную стратегию: четко провел смысловую линию "писатель — творчество". Совершенно неважно, каков автор в жизни: все, что он считает нужным сообщить человечеству, есть в его произведениях.
Виктор Олегович сознательно отстраняется от любого морализаторства или персональной оценки текущей ситуации — реагирует на происходящее исключительно в литературе.

Кто он?

© Предоставлено издательством "Эксмо"Виктор Пелевин
Виктор Пелевин
© Предоставлено издательством "Эксмо"
Виктор Пелевин
Определять жанровую принадлежность книг Пелевина — дело бессмысленное. В самом начале его относили к фантастам. Чего стоит, например, раннее издание в знаменитой "рамочке" — в серии "Библиотека приключений и научной фантастики".
Казалось, что его "Затворник и Шестипалый", "Принц Госплана" или "Желтая стрела" продолжают традиции советских фантастов, прячущих за иносказательной иронией сатиру. Или же следуют афористичности Фазиля Искандера: история о двух цыплятах, которые пытаются вырваться из инкубатора, выглядела своеобразным идеологическим сателлитом тех же "Кроликов и удавов".

Но в больших романах — "Жизнь насекомых", "Чапаев и Пустота" — Пелевин создал собственный стиль. Его легко сымитировать, но куда сложнее наполнить теми же аллюзиями и символикой.

Неуловимый роман

© Издательство "Златоуст"Обложка книги Виктора Пелевина "Ника". Учебное издание для иностранцев, изучающих русский язык
Обложка книги Виктора Пелевина Ника. Учебное издание для иностранцев, изучающих русский язык
© Издательство "Златоуст"
Обложка книги Виктора Пелевина "Ника". Учебное издание для иностранцев, изучающих русский язык
Пелевин придерживается большой формы. Хотя его истинное прозаическое мастерство раскрывается именно в малой. "Нику" или "Водонапорную башню" можно включить в любую антологию рассказов ХХ века как образцы оригинального стилистического или сюжетного поворота.
Даже если писатель маскирует произведение под короткую прозу — как в "П5" или в "Ананасной воде для прекрасной дамы", — перед нами все равно романы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина читает новую книгу Виктора Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" в торговом доме "Библио-Глобус"
Женщина читает новую книгу Виктора Пелевина Ананасная вода для прекрасной дамы в торговом доме Библио-Глобус - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Женщина читает новую книгу Виктора Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" в торговом доме "Библио-Глобус"
Роман для Пелевина — это возможность наполнить текст остроактуальными образами.

Очевидное и невероятное

Он явно работает по одной и той же творческой схеме. Сперва придумывает основную фабулу, четко определяя перечень ключевых событий. А затем — после написания ядра текста — выжидает буквально до последних дней перед сдачей в издательство и быстро насыщает роман злободневными шутками, внутренними фельетонами.

Читателю это кажется невероятным пелевинским прозрением: он опять угадал и сочинил на злобу дня! А на самом деле — не столько угадал, сколько просчитал.

Его вселенная

© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРесОбложка книги Виктора Пелевина "Transhumanism Inc."
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРес
Обложка книги Виктора Пелевина "Transhumanism Inc."
Свои романы Пелевин заводит в единую вселенную — с общими героями и набором символов и правил. И когда в "Transhumanism Inc." он окончательно связал воедино все сюжетные нити и завершил неоконченные линии, можно было предположить, что в следующей книге откроется новый мир.
Но Виктор Олегович и тут всех обманул. Последний на данный момент роман "KGBT+" — продолжение предыдущего. Как будто автор просто разбил очень большой текст пополам и издал двумя книгами.

Новый поворот

© Фото предоставлено издательством "Эксмо"Книга Виктора Пелевина "KGBT+"
Книга Виктора Пелевина KGBT+
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
Книга Виктора Пелевина "KGBT+"
Для каждого сочинения Пелевин придумывает какой-то неожиданный сюжетный поворот, который трудно предположить.
Порой он безжалостен к читателю, это почти щедринский сарказм: "Мы от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел!"

На самом деле писатель маскирует за очередными псевдофилософскими, эзотерическими умствованиями одну очень понятную и точную мысль: наш мир сегодня переполнен шарлатанством.

Бесконечные коучи, тренеры "духовной осознанности" и создатели "марафонов совершенства" заполонили социальные сети и нетвердые умы интернет-пользователей. Продемонстрировать их истинное нутро через остросатирический, порой фельетонный текст — в этом и есть, наверное, главная историческая и культурная миссия Пелевина.
Книга Виктора Пелевина KGBT+
29 сентября, 08:00Культура
Гипноз Прекрасного победит: к чему готовит новый роман Пелевина "KGBT+"
 
КультураВиктор ПелевинФазиль Искандер
 
 
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