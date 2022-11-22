08:00 22.11.2022 (обновлено: 08:08 22.11.2022)
Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Шестьдесят лет Виктору Пелевину — дата больше виртуальная, чем реальная. Писатель уже давно категорически не общается ни с прессой, ни с читателями, сохраняя абсолютное инкогнито в публичном пространстве. И в его юбилей эта традиция вряд ли нарушится.
Стратегия
Пелевин выбрал очень верную стратегию: четко провел смысловую линию "писатель — творчество". Совершенно неважно, каков автор в жизни: все, что он считает нужным сообщить человечеству, есть в его произведениях.
Виктор Олегович сознательно отстраняется от любого морализаторства или персональной оценки текущей ситуации — реагирует на происходящее исключительно в литературе.
Кто он?
© Предоставлено издательством "Эксмо"Виктор Пелевин
© Предоставлено издательством "Эксмо"
Виктор Пелевин
Определять жанровую принадлежность книг Пелевина — дело бессмысленное. В самом начале его относили к фантастам. Чего стоит, например, раннее издание в знаменитой "рамочке" — в серии "Библиотека приключений и научной фантастики".
Казалось, что его "Затворник и Шестипалый", "Принц Госплана" или "Желтая стрела" продолжают традиции советских фантастов, прячущих за иносказательной иронией сатиру. Или же следуют афористичности Фазиля Искандера: история о двух цыплятах, которые пытаются вырваться из инкубатора, выглядела своеобразным идеологическим сателлитом тех же "Кроликов и удавов".
Но в больших романах — "Жизнь насекомых", "Чапаев и Пустота" — Пелевин создал собственный стиль. Его легко сымитировать, но куда сложнее наполнить теми же аллюзиями и символикой.
Неуловимый роман
© Издательство "Златоуст"Обложка книги Виктора Пелевина "Ника". Учебное издание для иностранцев, изучающих русский язык
Обложка книги Виктора Пелевина "Ника". Учебное издание для иностранцев, изучающих русский язык
Пелевин придерживается большой формы. Хотя его истинное прозаическое мастерство раскрывается именно в малой. "Нику" или "Водонапорную башню" можно включить в любую антологию рассказов ХХ века как образцы оригинального стилистического или сюжетного поворота.
Даже если писатель маскирует произведение под короткую прозу — как в "П5" или в "Ананасной воде для прекрасной дамы", — перед нами все равно романы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина читает новую книгу Виктора Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" в торговом доме "Библио-Глобус"
Женщина читает новую книгу Виктора Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" в торговом доме "Библио-Глобус"
Роман для Пелевина — это возможность наполнить текст остроактуальными образами.
Очевидное и невероятное
Он явно работает по одной и той же творческой схеме. Сперва придумывает основную фабулу, четко определяя перечень ключевых событий. А затем — после написания ядра текста — выжидает буквально до последних дней перед сдачей в издательство и быстро насыщает роман злободневными шутками, внутренними фельетонами.
Читателю это кажется невероятным пелевинским прозрением: он опять угадал и сочинил на злобу дня! А на самом деле — не столько угадал, сколько просчитал.
Его вселенная
© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРесОбложка книги Виктора Пелевина "Transhumanism Inc."
© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРес
Обложка книги Виктора Пелевина "Transhumanism Inc."
Свои романы Пелевин заводит в единую вселенную — с общими героями и набором символов и правил. И когда в "Transhumanism Inc." он окончательно связал воедино все сюжетные нити и завершил неоконченные линии, можно было предположить, что в следующей книге откроется новый мир.
Но Виктор Олегович и тут всех обманул. Последний на данный момент роман "KGBT+" — продолжение предыдущего. Как будто автор просто разбил очень большой текст пополам и издал двумя книгами.
Новый поворот
Книга Виктора Пелевина "KGBT+"
Для каждого сочинения Пелевин придумывает какой-то неожиданный сюжетный поворот, который трудно предположить.
Порой он безжалостен к читателю, это почти щедринский сарказм: "Мы от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел!"
На самом деле писатель маскирует за очередными псевдофилософскими, эзотерическими умствованиями одну очень понятную и точную мысль: наш мир сегодня переполнен шарлатанством.
Бесконечные коучи, тренеры "духовной осознанности" и создатели "марафонов совершенства" заполонили социальные сети и нетвердые умы интернет-пользователей. Продемонстрировать их истинное нутро через остросатирический, порой фельетонный текст — в этом и есть, наверное, главная историческая и культурная миссия Пелевина.