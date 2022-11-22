https://ria.ru/20221122/pelevin-1833108274.html

Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин

Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин - РИА Новости, 22.11.2022

Расчет или прозрение: кого разоблачает Пелевин

Шестьдесят лет Виктору Пелевину — дата больше виртуальная, чем реальная. Писатель уже давно категорически не общается ни с прессой, ни с читателями, сохраняя... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:08

культура

виктор пелевин

фазиль искандер

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Шестьдесят лет Виктору Пелевину — дата больше виртуальная, чем реальная. Писатель уже давно категорически не общается ни с прессой, ни с читателями, сохраняя абсолютное инкогнито в публичном пространстве. И в его юбилей эта традиция вряд ли нарушится.СтратегияПелевин выбрал очень верную стратегию: четко провел смысловую линию "писатель — творчество". Совершенно неважно, каков автор в жизни: все, что он считает нужным сообщить человечеству, есть в его произведениях.Виктор Олегович сознательно отстраняется от любого морализаторства или персональной оценки текущей ситуации — реагирует на происходящее исключительно в литературе.Кто он?Определять жанровую принадлежность книг Пелевина — дело бессмысленное. В самом начале его относили к фантастам. Чего стоит, например, раннее издание в знаменитой "рамочке" — в серии "Библиотека приключений и научной фантастики".Казалось, что его "Затворник и Шестипалый", "Принц Госплана" или "Желтая стрела" продолжают традиции советских фантастов, прячущих за иносказательной иронией сатиру. Или же следуют афористичности Фазиля Искандера: история о двух цыплятах, которые пытаются вырваться из инкубатора, выглядела своеобразным идеологическим сателлитом тех же "Кроликов и удавов".Неуловимый романПелевин придерживается большой формы. Хотя его истинное прозаическое мастерство раскрывается именно в малой. "Нику" или "Водонапорную башню" можно включить в любую антологию рассказов ХХ века как образцы оригинального стилистического или сюжетного поворота.Даже если писатель маскирует произведение под короткую прозу — как в "П5" или в "Ананасной воде для прекрасной дамы", — перед нами все равно романы. Роман для Пелевина — это возможность наполнить текст остроактуальными образами.Очевидное и невероятноеОн явно работает по одной и той же творческой схеме. Сперва придумывает основную фабулу, четко определяя перечень ключевых событий. А затем — после написания ядра текста — выжидает буквально до последних дней перед сдачей в издательство и быстро насыщает роман злободневными шутками, внутренними фельетонами.Его вселеннаяСвои романы Пелевин заводит в единую вселенную — с общими героями и набором символов и правил. И когда в "Transhumanism Inc." он окончательно связал воедино все сюжетные нити и завершил неоконченные линии, можно было предположить, что в следующей книге откроется новый мир.Но Виктор Олегович и тут всех обманул. Последний на данный момент роман "KGBT+" — продолжение предыдущего. Как будто автор просто разбил очень большой текст пополам и издал двумя книгами.Новый поворотДля каждого сочинения Пелевин придумывает какой-то неожиданный сюжетный поворот, который трудно предположить.Порой он безжалостен к читателю, это почти щедринский сарказм: "Мы от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел!"Бесконечные коучи, тренеры "духовной осознанности" и создатели "марафонов совершенства" заполонили социальные сети и нетвердые умы интернет-пользователей. Продемонстрировать их истинное нутро через остросатирический, порой фельетонный текст — в этом и есть, наверное, главная историческая и культурная миссия Пелевина.

https://ria.ru/20220929/kgbt-1819800104.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

виктор пелевин, фазиль искандер