https://ria.ru/20230929/pelevin-1899161388.html

Остановите русскую культуру: Пелевин высмеял сancel culture в новом романе

Остановите русскую культуру: Пелевин высмеял сancel culture в новом романе - РИА Новости, 29.09.2023

Остановите русскую культуру: Пелевин высмеял сancel culture в новом романе

В России сложилась хорошая традиция: раз в год читать новый роман Виктора Пелевина, выпускаемый, естественно, в обстановке строжайшей секретности. Сегодня вышла РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

2023-09-29T08:00

культура

виктор пелевин

литература

книги

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Павел Сурков. В России сложилась хорошая традиция: раз в год читать новый роман Виктора Пелевина, выпускаемый, естественно, в обстановке строжайшей секретности. Сегодня вышла очередная книга — "Путешествие в Элевсин". Водит за нос: почему новая книга не новаИ вот уже третий раз подряд писатель откровенно водит читателя за нос, предлагая, по сути, не нечто новое, а продолжение старого. Такое ощущение, что в загашнике одного из самых скрытных отечественных авторов лежит циклопический опус, от которого он методично отрезает по кусочку — отдельные книги."Путешествие в Элевсин" сюжетно продолжает предыдущие "Transhumanism Inc." и "KGBT+". На самом деле скрепляет общий сюжетный пелевинский легендариум, вводит в мир описываемого будущего героев всех без исключения предыдущих книг.Это хорошо знакомый читателю "нейронет", над которым потешается Пелевин: нет никаких физических тел, человечество снизошло до существования в виде мозга в банке с поддерживающим его функционирование живительным раствором. Лишившись тел, люди сосредоточились на конструировании глобальной виртуальной сети, а ею управляют вампиры из дилогии "Empire V" и "Бэтман Аполло". Идеальные потребители, кровососы и знатоки гламура и дискурса создали логичный мир совершенного сна. В нем соседствуют живые люди и виртуальные образы. Собственно, этому и посвящена новая книга. На этот раз Пелевин пытается разобраться с одним из главных современных страхов, связанных с активностью нейросетей: как отличать созданное человеком от того, что сделала программа. И нужно ли это вообще. Программа-сыщик: куда завел сюжет ПорфирияГлавный герой "Путешествия в Элевсин" — Порфирий Петрович (на этот раз просто Порфирий), программа-сыщик и одновременно литератор, центральный персонаж и повествователь романа "iPhuck 10". Порфирий отлично устроился в виртуальном будущем — в том его сегменте, что имитирует Древний Рим. Он провозгласил себя императором, проводит гладиаторские бои (где гибнут вполне по-настоящему: отключают от системы жизнеобеспечения) и, кажется, планирует некий глобальный переворот. Чтобы узнать планы (если такое слово вообще применимо к программе) Порфирия, к нему подсылают человека по имени Маркус. Тот должен стать телохранителем и доверенным лицом императора, разобраться в его помыслах, а в случае глобальности и разрушительности планов остановить.Порфирий и Маркус отправляются в виртуальный Элевсин — таинственное место, где им предстоит пройти через ряд необъяснимых мистерий, в результате которых должно открыться будущее. В чем обряды состоят и насколько можно доверять полученному в их результате откровению — Маркус не знает. Тем не менее начинается увлекательный роман-путешествие вполне в традиции ранних пелевинских книг, таких как "Затворник и Шестипалый". Два героя странствуют, иногда попадают в элегантный переплет, из которого выходят с неизменным достоинством и легкостью, и постоянно ведут пространные разговоры о смысле бытия, как и положено книжным перипатетикам.Ирония Пелевина: отмена русской культурыПри этом Пелевин не был бы Пелевиным, если бы не иронизировал над актуальными медийными демонами. На этот раз объект сатиры — сancel culture с ее ужасом ко всему русскому. Поскольку Порфирий Петрович явно происходит из мира Достоевского, его боятся вдвойне. Он — "агрессивная имперская метастаза, излучаемая русской классикой", и его необходимо нейтрализовать.Пелевин снова мастерски заходит на чужую почву: по сути, "Путешествие в Элевсин" изящно пародирует "Тутанхамона на Крите" Мережковского. Да и выбор элевсинских мистерий в качестве центральной метафоры очень удачен. В пригороде Афин, Элевсине, действительно проводили таинственные обряды, о которых запрещалось рассказывать. Вроде бы они посвящались культу богини Деметры (но это неточно) и требовали некоторой психологической и физической подготовки.Человек, прошедший мистерии, видел нечто, кардинально менявшее его жизнь. Например, известный скептик Цицерон, побывав в Элевсине, перестал критиковать местных мистиков и мгновенно сделался их сторонником.Пшик или реальность: что такое ЭлевсинСобственно, Элевсин — это очередная тайна, которая, впрочем, как и бывает в пелевинском мире, вполне может оказаться пшиком или вовсе не тем, что мы (или персонажи) себе представляли. Да и наша надежда на то, что автор наконец-то прекратит оттаптываться на своем старом мире и примется конструировать новый, похоже, тонет в мифическом Ахероне. Виктору Олеговичу чрезвычайно уютно пребывать в собственной "баночной" вселенной, и у него еще масса идей, как этот мир углубить. Так что можно предположить, что и следующая книга писателя выйдет ровно через год — и в ней мы по-прежнему будем блуждать по очередному саду расходящихся тропок, слившихся в далеком виртуальном пространстве.

https://ria.ru/20230916/simonyan-1896498573.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

виктор пелевин, литература, книги, что почитать