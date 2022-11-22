https://ria.ru/20221122/pelevin-1833287082.html

Читатели назвали самые популярные книги Пелевина

Читатели назвали самые популярные книги Пелевина - РИА Новости, 22.11.2022

Читатели назвали самые популярные книги Пелевина

Чаще всего произведения Виктора Пелевина читают мужчины, а самыми известными книгами оказались "Чапаев и Пустота" и "Generation "П" свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:23

2022-11-22T11:23

2022-11-22T11:23

культура

виктор пелевин

сальвадор дали

иероним босх

эксмо

рамблер

книги

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Чаще всего произведения Виктора Пелевина читают мужчины, а самыми известными книгами оказались "Чапаев и Пустота" и "Generation "П" свидетельствуют данные исследования, предоставленные РИА Новости издательством "Эксмо".К 60-летнему юбилею автора опрос был проведен на портале "Рамблер" с 21 октября по 21 ноября. В нем приняли участие 1712 человек из разных регионов России. Респондентам было предложено пять вопросов с выбором вариантов ответа. "Среди читателей портала немало поклонников писателя, из них большинство мужчин — 67 процентов, и 33 процента женщин. Особенно популярен Пелевин среди людей старшего поколения и менеджеров среднего звена, таких оказалось 37 процентов и 27 процентов соответственно", — говорится в сообщении.Согласно результатам опроса, чаще всего о новинках писателя читатели узнают благодаря СМИ (49 процентов), от знакомых по "сарафанному радио" (14 процентов) и приходя в книжный магазин (13 процентов). Самыми известными и читаемыми книгами Пелевина оказались "Чапаев и Пустота" и "Generation "П", их назвали 44 процента и 35 процентов опрошенных соответственно. Книга "S.N.U.F.F." получила семь процентов голосов, "Empire V" — пять процентов, новый роман "KGBT+" — четыре процента, "Transhumanism Inc." — три процента и "iPhuck10" - два процента.Кроме того, большинство респондентов считают, что лучше всего книги Пелевина иллюстрируют работы Сальвадора Дали, им отдали предпочтение 32 процента участников опроса. "На второе место читатели поставили Иеронима Босха (21 процент), замыкает тройку лидеров Бэнкси (18 процентов). Василия Кандинского и Казимира Малевича выбрали 17 процентов и 12 процентов проголосовавших соответственно", — говорится в результатах исследования.

https://ria.ru/20221122/pelevin-1833108274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

виктор пелевин, сальвадор дали, иероним босх, эксмо, рамблер, книги