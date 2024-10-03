Рейтинг@Mail.ru
К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть" - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.10.2024 (обновлено: 08:10 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/pelevin-1975943053.html
К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть"
К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть" - РИА Новости, 03.10.2024
К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть"
У российских любителей чтения есть хорошая традиция: каждый год на прилавках появляется очередной роман Пелевина. Виктор Олегович пишет быстро, так что мы даже... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:00
2024-10-03T08:10
культура
виктор пелевин
книги
что почитать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975959529_0:33:1264:744_1920x0_80_0_0_493f7a0aaa51c5f4f19b723c4048de08.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Павел Сурков. У российских любителей чтения есть хорошая традиция: каждый год на прилавках появляется очередной роман Пелевина. Виктор Олегович пишет быстро, так что мы даже не успеваем соскучиться, но каждая его книга по-прежнему отличается фельетонной остротой и сиюминутной актуальностью. Не разочарует ли фанатов "Круть" — в материале РИА Новости.Пелевин не теряет мастерства рассказчика и стилиста, но переход к принципу "утром в интернете — вечером в романе" рискует переводом творчества из художественной плоскости в публицистическую, более того — в анекдотическую, напрямую зависящую от контекста и выходящую из парадигмы вневременности. Впрочем, этот автор давным-давно демонстрирует презрение к любым нормам, всегда играя по собственным правилам.Однако роман "Круть" впечатлит даже тех, кто в последние годы утверждает, что "Пелевин уже не тот". К нам вернулся Виктор Олегович в лучшей своей форме: язвительный, азартный, провокативно циничный и безжалостный по отношению к сегодняшней массовой морали. В общем, такой, каким его любят давние поклонники. С одной стороны, книга снова встроена в "Transhumanism Inc." — авторскую вселенную, продолжающую мир вампирской дилогии "Empire V" и "Бэтмен Аполло". Все то же существующее через много столетий Доброе Государство, где люди окончательно потеряли физическую форму, спрятали мозги в банках, где поддерживается какая-никакая биологическая жизнь, а вся активность — в виртуальной реальности. Очередные заигрывания со стиранием памяти и путешествиями между временами и пространствами.Но тут Пелевин делает неожиданный и потрясающе точный ход. Основная сюжетная линия романа — это борьба с Абсолютным Злом и напоминание о том, как глубоко мы погрязли в контексте относительности греха. Человечество действительно так долго пребывало в иллюзии, что мир полон оттенков и абсолютного минуса, однозначного зла не существует, что за это время то самое зло поднакопило силы и приготовилось нанести последний, решающий удар. Абсолютное Зло в мире Пелевина — это древний демон, принявший имя Ахилл и воплощающийся в виде гигантского динозавра. И на этот раз он придумал стопроцентный (как ему кажется) способ окончательно вернуться в реальный мир, а заодно и уничтожить Землю со всей ее виртуальной цивилизацией. Действовать злодей начнет через петухов — заключенных, которые в мире победившей фемининности пытаются отстоять хоть какое-то право на условную маскулинность (налицо уморительная язвительность Пелевина по отношению к романтизации тюремного уклада и воровской "этики"). Что у Ахилла получится (и получится ли) — читатель узнает, когда прочтет книгу.Виктор Олегович по-прежнему действует по принципу, сформулированному Марком Твеном: "Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны". Ни сюжет, ни мотив, ни тем более мораль не имеют в "Крути" ни малейшего значения. Автор плетет свои мыслеформы с прежним мастерством, в тексте нет-нет да и проскальзывают основы для афоризмов или мемов, которые, естественно, растащат на цитаты.Пелевину очень уютно и удобно в придуманном им мире: он постепенно перекидывает в него героев всех своих предыдущих книг, в том числе и ранних, конструируя своеобразную метавселенную. Например, мы узнали, что случилось с Минотавром из "Шлема ужаса" — последствия этих событий существенно влияют на завязку "Крути". Но этот писатель занимает одну очень важную для современной литературы позицию — он выступает своеобразным пересмешником, мудрым и язвительным шутом в дворце современной русской прозы. И Пелевин предстает перед нами эдаким литературным Дон Кихотом: за ним интересно наблюдать, его интересно читать, но почему-то всерьез его предупреждения никто не воспринимает. Хотя в своих умозаключениях Виктор Олегович, похоже, еще ни разу не ошибся.
https://ria.ru/20240903/knigi-1969962847.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975959529_0:6:1264:954_1920x0_80_0_0_31a440b6c67e842bf1ba156d7e03fd5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор пелевин, книги, что почитать
Культура, Виктор Пелевин, Книги, что почитать
К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть"

Вышел новый роман Виктора Пелевина "Круть"

© Фото предоставлено издательством "Эксмо"Роман Виктора Пелевина "Круть"
Роман Виктора Пелевина Круть - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Павел Сурков. У российских любителей чтения есть хорошая традиция: каждый год на прилавках появляется очередной роман Пелевина. Виктор Олегович пишет быстро, так что мы даже не успеваем соскучиться, но каждая его книга по-прежнему отличается фельетонной остротой и сиюминутной актуальностью. Не разочарует ли фанатов "Круть" — в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"Роман Виктора Пелевина "Круть"
Роман Виктора Пелевина Круть - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
Роман Виктора Пелевина "Круть"
Пелевин не теряет мастерства рассказчика и стилиста, но переход к принципу "утром в интернете — вечером в романе" рискует переводом творчества из художественной плоскости в публицистическую, более того — в анекдотическую, напрямую зависящую от контекста и выходящую из парадигмы вневременности. Впрочем, этот автор давным-давно демонстрирует презрение к любым нормам, всегда играя по собственным правилам.
Однако роман "Круть" впечатлит даже тех, кто в последние годы утверждает, что "Пелевин уже не тот". К нам вернулся Виктор Олегович в лучшей своей форме: язвительный, азартный, провокативно циничный и безжалостный по отношению к сегодняшней массовой морали. В общем, такой, каким его любят давние поклонники.
© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРесОбложка книги Виктора Пелевина "Transhumanism Inc."
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC. - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Предоставлено пресс-службой "Эксмо" и "ЛитРес
Обложка книги Виктора Пелевина "Transhumanism Inc."
С одной стороны, книга снова встроена в "Transhumanism Inc." — авторскую вселенную, продолжающую мир вампирской дилогии "Empire V" и "Бэтмен Аполло". Все то же существующее через много столетий Доброе Государство, где люди окончательно потеряли физическую форму, спрятали мозги в банках, где поддерживается какая-никакая биологическая жизнь, а вся активность — в виртуальной реальности. Очередные заигрывания со стиранием памяти и путешествиями между временами и пространствами.
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"Роман Виктора Пелевина "Круть"
Роман Виктора Пелевина Круть - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
Роман Виктора Пелевина "Круть"
Но тут Пелевин делает неожиданный и потрясающе точный ход. Основная сюжетная линия романа — это борьба с Абсолютным Злом и напоминание о том, как глубоко мы погрязли в контексте относительности греха. Человечество действительно так долго пребывало в иллюзии, что мир полон оттенков и абсолютного минуса, однозначного зла не существует, что за это время то самое зло поднакопило силы и приготовилось нанести последний, решающий удар.

Абсолютное Зло в мире Пелевина — это древний демон, принявший имя Ахилл и воплощающийся в виде гигантского динозавра. И на этот раз он придумал стопроцентный (как ему кажется) способ окончательно вернуться в реальный мир, а заодно и уничтожить Землю со всей ее виртуальной цивилизацией. Действовать злодей начнет через петухов — заключенных, которые в мире победившей фемининности пытаются отстоять хоть какое-то право на условную маскулинность (налицо уморительная язвительность Пелевина по отношению к романтизации тюремного уклада и воровской "этики"). Что у Ахилла получится (и получится ли) — читатель узнает, когда прочтет книгу.
© Предоставлено издательством "Эксмо"Виктор Пелевин
Виктор Пелевин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Предоставлено издательством "Эксмо"
Виктор Пелевин
Виктор Олегович по-прежнему действует по принципу, сформулированному Марком Твеном: "Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны". Ни сюжет, ни мотив, ни тем более мораль не имеют в "Крути" ни малейшего значения. Автор плетет свои мыслеформы с прежним мастерством, в тексте нет-нет да и проскальзывают основы для афоризмов или мемов, которые, естественно, растащат на цитаты.
© Фото предоставлено издательской Группой "Азбука-Аттикус"Обложка книги Виктора Пелевина "Шлем ужаса"
Обложка книги Виктора Пелевина Шлем ужаса - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото предоставлено издательской Группой "Азбука-Аттикус"
Обложка книги Виктора Пелевина "Шлем ужаса"
Пелевину очень уютно и удобно в придуманном им мире: он постепенно перекидывает в него героев всех своих предыдущих книг, в том числе и ранних, конструируя своеобразную метавселенную. Например, мы узнали, что случилось с Минотавром из "Шлема ужаса" — последствия этих событий существенно влияют на завязку "Крути".
Но этот писатель занимает одну очень важную для современной литературы позицию — он выступает своеобразным пересмешником, мудрым и язвительным шутом в дворце современной русской прозы.
И Пелевин предстает перед нами эдаким литературным Дон Кихотом: за ним интересно наблюдать, его интересно читать, но почему-то всерьез его предупреждения никто не воспринимает. Хотя в своих умозаключениях Виктор Олегович, похоже, еще ни разу не ошибся.
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки
3 сентября, 08:00
 
КультураВиктор ПелевинКнигичто почитать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала