https://ria.ru/20241003/pelevin-1975943053.html

К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть"

К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть" - РИА Новости, 03.10.2024

К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть"

У российских любителей чтения есть хорошая традиция: каждый год на прилавках появляется очередной роман Пелевина. Виктор Олегович пишет быстро, так что мы даже... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:10

культура

виктор пелевин

книги

что почитать

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Павел Сурков. У российских любителей чтения есть хорошая традиция: каждый год на прилавках появляется очередной роман Пелевина. Виктор Олегович пишет быстро, так что мы даже не успеваем соскучиться, но каждая его книга по-прежнему отличается фельетонной остротой и сиюминутной актуальностью. Не разочарует ли фанатов "Круть" — в материале РИА Новости.Пелевин не теряет мастерства рассказчика и стилиста, но переход к принципу "утром в интернете — вечером в романе" рискует переводом творчества из художественной плоскости в публицистическую, более того — в анекдотическую, напрямую зависящую от контекста и выходящую из парадигмы вневременности. Впрочем, этот автор давным-давно демонстрирует презрение к любым нормам, всегда играя по собственным правилам.Однако роман "Круть" впечатлит даже тех, кто в последние годы утверждает, что "Пелевин уже не тот". К нам вернулся Виктор Олегович в лучшей своей форме: язвительный, азартный, провокативно циничный и безжалостный по отношению к сегодняшней массовой морали. В общем, такой, каким его любят давние поклонники. С одной стороны, книга снова встроена в "Transhumanism Inc." — авторскую вселенную, продолжающую мир вампирской дилогии "Empire V" и "Бэтмен Аполло". Все то же существующее через много столетий Доброе Государство, где люди окончательно потеряли физическую форму, спрятали мозги в банках, где поддерживается какая-никакая биологическая жизнь, а вся активность — в виртуальной реальности. Очередные заигрывания со стиранием памяти и путешествиями между временами и пространствами.Но тут Пелевин делает неожиданный и потрясающе точный ход. Основная сюжетная линия романа — это борьба с Абсолютным Злом и напоминание о том, как глубоко мы погрязли в контексте относительности греха. Человечество действительно так долго пребывало в иллюзии, что мир полон оттенков и абсолютного минуса, однозначного зла не существует, что за это время то самое зло поднакопило силы и приготовилось нанести последний, решающий удар. Абсолютное Зло в мире Пелевина — это древний демон, принявший имя Ахилл и воплощающийся в виде гигантского динозавра. И на этот раз он придумал стопроцентный (как ему кажется) способ окончательно вернуться в реальный мир, а заодно и уничтожить Землю со всей ее виртуальной цивилизацией. Действовать злодей начнет через петухов — заключенных, которые в мире победившей фемининности пытаются отстоять хоть какое-то право на условную маскулинность (налицо уморительная язвительность Пелевина по отношению к романтизации тюремного уклада и воровской "этики"). Что у Ахилла получится (и получится ли) — читатель узнает, когда прочтет книгу.Виктор Олегович по-прежнему действует по принципу, сформулированному Марком Твеном: "Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны". Ни сюжет, ни мотив, ни тем более мораль не имеют в "Крути" ни малейшего значения. Автор плетет свои мыслеформы с прежним мастерством, в тексте нет-нет да и проскальзывают основы для афоризмов или мемов, которые, естественно, растащат на цитаты.Пелевину очень уютно и удобно в придуманном им мире: он постепенно перекидывает в него героев всех своих предыдущих книг, в том числе и ранних, конструируя своеобразную метавселенную. Например, мы узнали, что случилось с Минотавром из "Шлема ужаса" — последствия этих событий существенно влияют на завязку "Крути". Но этот писатель занимает одну очень важную для современной литературы позицию — он выступает своеобразным пересмешником, мудрым и язвительным шутом в дворце современной русской прозы. И Пелевин предстает перед нами эдаким литературным Дон Кихотом: за ним интересно наблюдать, его интересно читать, но почему-то всерьез его предупреждения никто не воспринимает. Хотя в своих умозаключениях Виктор Олегович, похоже, еще ни разу не ошибся.

https://ria.ru/20240903/knigi-1969962847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

виктор пелевин, книги, что почитать