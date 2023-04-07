https://ria.ru/20230407/kino-1863766384.html

Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте

Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте - РИА Новости, 07.04.2023

Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте

Названы самые востребованные у пиратов в Рунете фильмы в марте 2023 года. Список составила Group-IB по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика". Он представлен на... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:43

2023-04-07T15:43

2023-04-07T15:43

новости культуры

кино и сериалы

культура

ченнинг татум

виктор пелевин

group-ib

netflix

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Названы самые востребованные у пиратов в Рунете фильмы в марте 2023 года. Список составила Group-IB по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика". Он представлен на сайте медиа. Лидер — блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" про экс-преступника, который при помощи спецкостюма может увеличиваться и уменьшаться в размерах. На втором месте — детектив Netflix "Лютер: Павшее солнце". Третья позиция у драмеди "Супер Майк: Последний танец" с Ченнингом Татумом в главной роли. В первую десятку также попали "Мой ужасный сосед", "Кит" с Бренданом Фрейзером, "Ампир V" по роману Виктора Пелевина, "Пропавшая без вести", "У нас привидение!", "Один настоящий день". Замыкает рейтинг черная комедия Элизабет Бэнкс "Кокаиновый медведь". "В Group-IB подчеркивают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров", — уточняется в публикации. Есть прямая зависимость между числом "пираток", спросом на контент у зрителей и попытками пиратов его удовлетворить.

https://ria.ru/20230406/kino-1863442506.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ченнинг татум, виктор пелевин, group-ib, netflix