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Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте - РИА Новости, 07.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:43 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kino-1863766384.html
Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте
Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте - РИА Новости, 07.04.2023
Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте
Названы самые востребованные у пиратов в Рунете фильмы в марте 2023 года. Список составила Group-IB по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика". Он представлен на... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:43
2023-04-07T15:43
новости культуры
кино и сериалы
культура
ченнинг татум
виктор пелевин
group-ib
netflix
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Названы самые востребованные у пиратов в Рунете фильмы в марте 2023 года. Список составила Group-IB по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика". Он представлен на сайте медиа. Лидер — блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" про экс-преступника, который при помощи спецкостюма может увеличиваться и уменьшаться в размерах. На втором месте — детектив Netflix "Лютер: Павшее солнце". Третья позиция у драмеди "Супер Майк: Последний танец" с Ченнингом Татумом в главной роли. В первую десятку также попали "Мой ужасный сосед", "Кит" с Бренданом Фрейзером, "Ампир V" по роману Виктора Пелевина, "Пропавшая без вести", "У нас привидение!", "Один настоящий день". Замыкает рейтинг черная комедия Элизабет Бэнкс "Кокаиновый медведь". "В Group-IB подчеркивают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров", — уточняется в публикации. Есть прямая зависимость между числом "пираток", спросом на контент у зрителей и попытками пиратов его удовлетворить.
https://ria.ru/20230406/kino-1863442506.html
РИА Новости
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Елена Громова
Елена Громова
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РИА Новости
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60
новости культуры, кино и сериалы, ченнинг татум, виктор пелевин, group-ib, netflix
Новости культуры, Кино и сериалы, Культура, Ченнинг Татум, Виктор Пелевин, Group-IB, Netflix
Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте

Фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" стал самым востребованным у пиратов в марте

© Marvel Studios Inc. (2023)Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
Кадр из фильма Человек-муравей и Оса: Квантомания
© Marvel Studios Inc. (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Названы самые востребованные у пиратов в Рунете фильмы в марте 2023 года. Список составила Group-IB по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика". Он представлен на сайте медиа.
Лидер — блокбастер Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" про экс-преступника, который при помощи спецкостюма может увеличиваться и уменьшаться в размерах.
На втором месте — детектив Netflix "Лютер: Павшее солнце". Третья позиция у драмеди "Супер Майк: Последний танец" с Ченнингом Татумом в главной роли.
В первую десятку также попали "Мой ужасный сосед", "Кит" с Бренданом Фрейзером, "Ампир V" по роману Виктора Пелевина, "Пропавшая без вести", "У нас привидение!", "Один настоящий день".
Замыкает рейтинг черная комедия Элизабет Бэнкс "Кокаиновый медведь".
«
"Чебурашка" покинул топ-10 самых скачиваемых фильмов среди отечественных пиратов", — заметил "Бюллетень кинопрокатчика".
"В Group-IB подчеркивают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров", — уточняется в публикации. Есть прямая зависимость между числом "пираток", спросом на контент у зрителей и попытками пиратов его удовлетворить.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЧеннинг ТатумВиктор ПелевинGroup-IBNetflix
 
 
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