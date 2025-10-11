Прилепин рассказал, что никогда не встречался с Пелевиным

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
10:32 11.10.2025 (обновлено: 13:02 11.10.2025)
культура
виктор пелевин
захар прилепин
россия
виктор пелевин, захар прилепин, россия
Культура, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что никогда лично не встречался со своим коллегой Виктором Пелевиным.
"С Витей? Нет, никогда", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос корреспондента агентства о встрече с Пелевиным.
Пелевин выпустил роман "A Sinistra": алхимия, гримуар и исчезающие мозги
18 сентября, 08:00
Пелевин – российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий, автор бестселлеров "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П". Его предыдущий роман "Круть", вышедший в 2024 году, также был частью вселенной "Transhumanism Inc.", куда уже входят "KGBT+" и "Путешествие в Элевсин". В середине сентября в России стартовали продажи новой книги Виктора Пелевина, получившей название "A Sinistra".
При этом Пелевин сторонится публичности.
К нам вернулся Виктор Пелевин в лучшей форме: о чем новый роман "Круть"
3 октября 2024, 08:00
 
КультураВиктор ПелевинЗахар ПрилепинРоссия
 
 
