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Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде - РИА Новости, 12.05.2023
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Культура
 
12:30 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kino-1871239328.html
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде - РИА Новости, 12.05.2023
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде
Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:30
2023-05-12T12:30
культура
новости культуры
монреаль
кино и сериалы
виктор пелевин
книги
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается на сайте смотра. Главная роль у Павла Табакова. Его героя насильственно обращают в упыря. После он узнает, что людьми манипулируют вампиры. Режиссер ленты — Виктор Гинзбург. Из-за пандемии релиз фильма переносили. В марте 2023 года в Сеть попала пиратская версия. По словам постановщика, в интернете — нефинальный вариант проекта. Например, нет некоторых сцен. Одну из ролей исполнил Oxxxymiron* (Мирон Федоров*). В октябре его признали иноагентом. Фестиваль Fantasia пройдет с 20 июля по 9 августа 2023 года.Ранее сообщалось о том, что продолжение "Битлджуса" выйдет в сентябре 2024 года. К роли надоедливого полтергейста вернется Майкл Китон. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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новости культуры, монреаль, кино и сериалы, виктор пелевин, книги
Культура, Новости культуры, Монреаль, Кино и сериалы, Виктор Пелевин, Книги
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде

Мировая премьера "Ампира V" по роману Пелевина пройдет на фестивале в канадском Монреале

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Ампир V"
Кадр из фильма Ампир V
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается на сайте смотра.
Главная роль у Павла Табакова. Его героя насильственно обращают в упыря. После он узнает, что людьми манипулируют вампиры.
Режиссер ленты — Виктор Гинзбург. Из-за пандемии релиз фильма переносили. В марте 2023 года в Сеть попала пиратская версия. По словам постановщика, в интернете — нефинальный вариант проекта. Например, нет некоторых сцен.
Одну из ролей исполнил Oxxxymiron* (Мирон Федоров*). В октябре его признали иноагентом.
Фестиваль Fantasia пройдет с 20 июля по 9 августа 2023 года.
Ранее сообщалось о том, что продолжение "Битлджуса" выйдет в сентябре 2024 года. К роли надоедливого полтергейста вернется Майкл Китон.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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