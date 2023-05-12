https://ria.ru/20230512/kino-1871239328.html

Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде

Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде - РИА Новости, 12.05.2023

Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде

Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:30

2023-05-12T12:30

2023-05-12T12:30

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается на сайте смотра. Главная роль у Павла Табакова. Его героя насильственно обращают в упыря. После он узнает, что людьми манипулируют вампиры. Режиссер ленты — Виктор Гинзбург. Из-за пандемии релиз фильма переносили. В марте 2023 года в Сеть попала пиратская версия. По словам постановщика, в интернете — нефинальный вариант проекта. Например, нет некоторых сцен. Одну из ролей исполнил Oxxxymiron* (Мирон Федоров*). В октябре его признали иноагентом. Фестиваль Fantasia пройдет с 20 июля по 9 августа 2023 года.Ранее сообщалось о том, что продолжение "Битлджуса" выйдет в сентябре 2024 года. К роли надоедливого полтергейста вернется Майкл Китон. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, монреаль, кино и сериалы, виктор пелевин, книги