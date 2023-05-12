https://ria.ru/20230512/kino-1871239328.html
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде - РИА Новости, 12.05.2023
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде
Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:30
2023-05-12T12:30
2023-05-12T12:30
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается на сайте смотра. Главная роль у Павла Табакова. Его героя насильственно обращают в упыря. После он узнает, что людьми манипулируют вампиры. Режиссер ленты — Виктор Гинзбург. Из-за пандемии релиз фильма переносили. В марте 2023 года в Сеть попала пиратская версия. По словам постановщика, в интернете — нефинальный вариант проекта. Например, нет некоторых сцен. Одну из ролей исполнил Oxxxymiron* (Мирон Федоров*). В октябре его признали иноагентом. Фестиваль Fantasia пройдет с 20 июля по 9 августа 2023 года.Ранее сообщалось о том, что продолжение "Битлджуса" выйдет в сентябре 2024 года. К роли надоедливого полтергейста вернется Майкл Китон. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, монреаль, кино и сериалы, виктор пелевин, книги
Культура, Новости культуры, Монреаль, Кино и сериалы, Виктор Пелевин, Книги
Мировая премьера "Ампира V" по Пелевину пройдет на фестивале в Канаде
Мировая премьера "Ампира V" по роману Пелевина пройдет на фестивале в канадском Монреале
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Мировая премьера "Ампира V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на международном фестиваля Fantasia в Монреале (Канада), сообщается
на сайте смотра.
Главная роль у Павла Табакова. Его героя насильственно обращают в упыря. После он узнает, что людьми манипулируют вампиры.
Режиссер ленты — Виктор Гинзбург. Из-за пандемии релиз фильма переносили. В марте 2023 года в Сеть попала пиратская версия. По словам постановщика, в интернете — нефинальный вариант проекта. Например, нет некоторых сцен.
Одну из ролей исполнил Oxxxymiron* (Мирон Федоров*). В октябре его признали иноагентом.
Фестиваль Fantasia пройдет с 20 июля по 9 августа 2023 года.
Ранее сообщалось
о том, что продолжение "Битлджуса" выйдет в сентябре 2024 года. К роли надоедливого полтергейста вернется Майкл Китон.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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