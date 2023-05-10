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Названа дата выхода сиквела "Битлджуса" с Китоном и Ортегой - РИА Новости, 10.05.2023
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Культура
 
11:35 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/kino-1870735384.html
Названа дата выхода сиквела "Битлджуса" с Китоном и Ортегой
Названа дата выхода сиквела "Битлджуса" с Китоном и Ортегой - РИА Новости, 10.05.2023
Названа дата выхода сиквела "Битлджуса" с Китоном и Ортегой
Сиквел "Битлджуса" выйдет 6 сентября 2024 года, пишет Variety. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:35
2023-05-10T11:35
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сиквел "Битлджуса" выйдет 6 сентября 2024 года, пишет Variety. О продолжении культовой ленты Тима Бертона пока известно не так много. Образ надоедливого полтергейста вновь воплотит Майкл Китон, а повзрослевшей Лидии Дитц — Вайнона Райдер.К актерскому составу примкнет Дженна Ортега. Актриса прославилась благодаря сериалу "Уэнсдэй" Бертона о наследнице Мартиши и Гомеса Аддамсов. В новом проекте готичного сказочника она сыграет дочь Лидии. Появится на экране и Джастин Теру. Зрители знают его по проектам "Ангелы Чарли: Только вперед", "Американский психопат", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв". Какая роль ему досталась на этот раз, пока не раскрывалось. Продюсирует сиквел компания Брэда Питта Plan B. Сценарий доверили Альфреду Гоу и Майлзу Миллару. Они же работали с Бертоном над "Уэнсдэй". В оригинальном фильме 1988 года недавно почившие супруги (Алек Болдуин и Джина Дэвис) обращаются к полтергейсту (Китон). Пару раздражает семья переехавшая в их дом (родителей сыграли Кэтрин О’Хара и Джеффри Джонс, а их дочь — Райдер). Ранее сообщалось, что забастовка сценаристов в США повлияла на съемки сериала по "Властелину колец".
https://ria.ru/20230504/kino-1869753319.html
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, майкл китон, тим бертон, брэд питт (уильям бредли)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы, Майкл Китон, Тим Бертон, Брэд Питт (Уильям Бредли)
Названа дата выхода сиквела "Битлджуса" с Китоном и Ортегой

Сиквел "Битлджуса" с Майклом Китоном и Дженной Ортегой выйдет в сентябре 2024 года

© Warner Bros./The Geffen Company (1988)Кадр из фильма "Битлджус"
Кадр из фильма Битлджус
© Warner Bros./The Geffen Company (1988)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сиквел "Битлджуса" выйдет 6 сентября 2024 года, пишет Variety.
О продолжении культовой ленты Тима Бертона пока известно не так много. Образ надоедливого полтергейста вновь воплотит Майкл Китон, а повзрослевшей Лидии Дитц — Вайнона Райдер.
К актерскому составу примкнет Дженна Ортега. Актриса прославилась благодаря сериалу "Уэнсдэй" Бертона о наследнице Мартиши и Гомеса Аддамсов. В новом проекте готичного сказочника она сыграет дочь Лидии.
Появится на экране и Джастин Теру. Зрители знают его по проектам "Ангелы Чарли: Только вперед", "Американский психопат", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв". Какая роль ему досталась на этот раз, пока не раскрывалось.
Продюсирует сиквел компания Брэда Питта Plan B. Сценарий доверили Альфреду Гоу и Майлзу Миллару. Они же работали с Бертоном над "Уэнсдэй".
В оригинальном фильме 1988 года недавно почившие супруги (Алек Болдуин и Джина Дэвис) обращаются к полтергейсту (Китон). Пару раздражает семья переехавшая в их дом (родителей сыграли Кэтрин О’Хара и Джеффри Джонс, а их дочь — Райдер).
Ранее сообщалось, что забастовка сценаристов в США повлияла на съемки сериала по "Властелину колец".
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КультураНовости культурыЗнаменитостиКино и сериалыМайкл КитонТим БертонБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
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