https://ria.ru/20230505/serial-1869844549.html

Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец"

Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец" - РИА Новости, 05.05.2023

Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец"

Забастовка сценаристов в США коснулась съемок второго сезона сериала по "Властелину колец", пишет Variety. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:22

2023-05-05T13:22

2023-05-05T13:22

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Забастовка сценаристов в США коснулась съемок второго сезона сериала по "Властелину колец", пишет Variety. Осталось всего 19 дней работы на площадке. И они пройдут без участия шоураннеров и исполнительных продюсеров проекта Джона Пейна и Патрика Маккея. Кинодеятели состоят в американской гильдии сценаристов. По правилам забастовки, пока что они не могут нести какие-либо писательские обязанности в ходе производства. В том числе принимать творческие решения на съемках. Вместо них за завершением работ будут следить непишущие исполнительные продюсеры, режиссеры эпизодов и другие члены команды. По данным Deadline, Пейн и Маккей заранее обсуждали с производственной группой такое развитие событий, чтобы их отсутствие не было особо заметным.Забастовка голливудских авторов началась на днях. Они и киностудии не договорились об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущие протесты сценаристов в США стартовали в ноябре 2007 году и продлились 100 дней.

https://ria.ru/20230503/kino-1869396444.html

сша

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сша, властелин колец