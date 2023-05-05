https://ria.ru/20230505/serial-1869844549.html
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец"
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец" - РИА Новости, 05.05.2023
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец"
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок второго сезона сериала по "Властелину колец", пишет Variety. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:22
2023-05-05T13:22
2023-05-05T13:22
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Забастовка сценаристов в США коснулась съемок второго сезона сериала по "Властелину колец", пишет Variety. Осталось всего 19 дней работы на площадке. И они пройдут без участия шоураннеров и исполнительных продюсеров проекта Джона Пейна и Патрика Маккея. Кинодеятели состоят в американской гильдии сценаристов. По правилам забастовки, пока что они не могут нести какие-либо писательские обязанности в ходе производства. В том числе принимать творческие решения на съемках. Вместо них за завершением работ будут следить непишущие исполнительные продюсеры, режиссеры эпизодов и другие члены команды. По данным Deadline, Пейн и Маккей заранее обсуждали с производственной группой такое развитие событий, чтобы их отсутствие не было особо заметным.Забастовка голливудских авторов началась на днях. Они и киностудии не договорились об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущие протесты сценаристов в США стартовали в ноябре 2007 году и продлились 100 дней.
https://ria.ru/20230503/kino-1869396444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сша, властелин колец
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, США, Властелин колец
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок сериала по "Властелину колец"
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок второго сезона сериала по "Властелину колец"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Забастовка сценаристов в США коснулась съемок второго сезона сериала по "Властелину колец", пишет
Variety.
Осталось всего 19 дней работы на площадке. И они пройдут без участия шоураннеров и исполнительных продюсеров проекта Джона Пейна и Патрика Маккея.
Кинодеятели состоят в американской гильдии сценаристов. По правилам забастовки, пока что они не могут нести какие-либо писательские обязанности в ходе производства. В том числе принимать творческие решения на съемках. Вместо них за завершением работ будут следить непишущие исполнительные продюсеры, режиссеры эпизодов и другие члены команды.
По данным Deadline, Пейн и Маккей заранее обсуждали с производственной группой такое развитие событий, чтобы их отсутствие не было особо заметным.
Забастовка голливудских авторов началась
на днях. Они и киностудии не договорились об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущие протесты сценаристов в США стартовали в ноябре 2007 году и продлились 100 дней.
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов