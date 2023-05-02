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В США началась забастовка сценаристов - РИА Новости, 02.05.2023
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Культура
 
08:27 02.05.2023 (обновлено: 08:55 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/stsenaristy-1869053809.html
В США началась забастовка сценаристов
В США началась забастовка сценаристов - РИА Новости, 02.05.2023
В США началась забастовка сценаристов
Голливудские сценаристы объявили забастовку, поскольку не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты, сообщил портал... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:27
2023-05-02T08:55
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Голливудские сценаристы объявили забастовку, поскольку не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты, сообщил портал Axios. "Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались", — говорится в статье. Члены гильдии перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.Во вторник истекает действующий с 2020 года контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят такие гиганты индустрии как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery. Документ объемом более 750 страниц оговаривает не только минимальную оплату труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой.Как сообщал телеканал CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.
https://ria.ru/20230501/gretsiya-1868943593.html
https://ria.ru/20230418/zabastovka-1866183185.html
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в мире, сша, голливуд, amazon, apple, netflix
Культура, В мире, США, Голливуд, Amazon, Apple, Netflix
В США началась забастовка сценаристов

Американские сценаристы объявили забастовку, требуя улучшений условий труда

© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Голливудские сценаристы объявили забастовку, поскольку не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты, сообщил портал Axios.
"Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались", — говорится в статье.
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Члены гильдии перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.
Во вторник истекает действующий с 2020 года контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят такие гиганты индустрии как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery. Документ объемом более 750 страниц оговаривает не только минимальную оплату труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой.
Как сообщал телеканал CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.
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