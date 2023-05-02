https://ria.ru/20230502/stsenaristy-1869053809.html

В США началась забастовка сценаристов

В США началась забастовка сценаристов - РИА Новости, 02.05.2023

В США началась забастовка сценаристов

Голливудские сценаристы объявили забастовку, поскольку не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты, сообщил портал... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:27

2023-05-02T08:27

2023-05-02T08:55

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Голливудские сценаристы объявили забастовку, поскольку не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты, сообщил портал Axios. "Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались", — говорится в статье. Члены гильдии перестанут выполнять обязанности сценаристов, но смогут заниматься продюсированием и режиссурой.Во вторник истекает действующий с 2020 года контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят такие гиганты индустрии как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery. Документ объемом более 750 страниц оговаривает не только минимальную оплату труда членов гильдии, фактически являющейся профсоюзом, но и все юридические вопросы, связанные с их работой.Как сообщал телеканал CNN, забастовка может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов.

https://ria.ru/20230501/gretsiya-1868943593.html

https://ria.ru/20230418/zabastovka-1866183185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, голливуд, amazon, apple, netflix