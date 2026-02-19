Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/knigi-2075366033.html
Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году
Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2026
Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году
Российские мужчины в 2025 году чаще всего покупали новый роман про Ведьмака "Перекресток воронов" Анджея Сапковского, бестселлер "Если все кошки в мире... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T04:01:00+03:00
2026-02-19T04:01:00+03:00
россия
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
виктор пелевин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/19/1495081931_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0c21efa183d12819a8d557855b8c6611.jpg
https://ria.ru/20260212/ast-2074014465.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/19/1495081931_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bde9fbd6d4d9ac0e25f3fcc00a5e0cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джордж оруэлл (эрик артур блэр), виктор пелевин
Россия, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Виктор Пелевин
Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году

РИА Новости: мужчины в 2025 году читали книги Сапковского, Кавамуры и Оруэлла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель в книжном магазине
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Покупатель в книжном магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские мужчины в 2025 году чаще всего покупали новый роман про Ведьмака "Перекресток воронов" Анджея Сапковского, бестселлер "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамуры и антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Кроме того, в топ-10 мужских покупок среди художественной литературы вошли манга "Берсерк. Том 1" Кантаро Миура и "Человек-бензопила. Кн. 7" Тацуки Фудзимото, книга-приквел к игре Atomic Heart - "Atomic Heart. Предыстория" Харальда Хорфа и роман "Бог всегда путешествует инкогнито" французского писателя Лорана Гунеля.
Из классической литературы мужчины также предпочитали "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка, а российские авторы в десятке самых популярных книг у мужской половины читательской аудитории представлены в лице Виктора Пелевина с его романом "Путешествие в Элисвин" и братьев Стругацких с их научно-фантастической повестью "Пикник на обочине".
Тем не менее, анализ мужской читательской аудитории показал, что мужчин в России очень интересует прикладная литература: доля нон-фикшна в топ-1000 самых популярных книг достигла 31%. В "Читай-городе" отметили, что каждый третий приобретенный экземпляр относится к деловой литературе, психологии или экономике.
Дом Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
АСТ продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года
12 февраля, 19:44
 
РоссияДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)Виктор Пелевин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала