Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году
Российские мужчины в 2025 году чаще всего покупали новый роман про Ведьмака "Перекресток воронов" Анджея Сапковского, бестселлер "Если все кошки в мире... РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские мужчины в 2025 году чаще всего покупали новый роман про Ведьмака "Перекресток воронов" Анджея Сапковского, бестселлер "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамуры и антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Кроме того, в топ-10 мужских покупок среди художественной литературы вошли манга "Берсерк. Том 1" Кантаро Миура и "Человек-бензопила. Кн. 7" Тацуки Фудзимото, книга-приквел к игре Atomic Heart - "Atomic Heart. Предыстория" Харальда Хорфа и роман "Бог всегда путешествует инкогнито" французского писателя Лорана Гунеля.
Из классической литературы мужчины также предпочитали "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка, а российские авторы в десятке самых популярных книг у мужской половины читательской аудитории представлены в лице Виктора Пелевина
с его романом "Путешествие в Элисвин" и братьев Стругацких с их научно-фантастической повестью "Пикник на обочине".
Тем не менее, анализ мужской читательской аудитории показал, что мужчин в России
очень интересует прикладная литература: доля нон-фикшна в топ-1000 самых популярных книг достигла 31%. В "Читай-городе" отметили, что каждый третий приобретенный экземпляр относится к деловой литературе, психологии или экономике.