Названы самые популярные у мужчин книги в 2025 году

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские мужчины в 2025 году чаще всего покупали новый роман про Ведьмака "Перекресток воронов" Анджея Сапковского, бестселлер "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамуры и антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".