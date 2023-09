https://ria.ru/20230922/pelevin-1898026586.html

Опрос: 60 процентов читателей Пелевина замечают в его книгах предсказания

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Совместное исследование книжного сервиса "Литрес" и магазина "Читай-город" показало, что 60% опрошенных отмечают, что писатель Виктор Пелевин в своих книгах предсказывает события и явления, а также 90% верят, что это реальный человек, хотя он не появляется на публике, сообщили в пресс-службе книжного сервиса. "По итогам опроса 90% респондентов верят в то, что Виктор Пелевин - реальный человек, 60% замечают, что автор в своих произведениях регулярно предсказывает определенные события и явления", - говорится в сообщении. Книжный сервис "Литрес" и сеть книжных магазинов "Читай-город" к выходу нового романа Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин" проанализировали продажи произведений писателя за последние пять лет и также определили, что лидерами рейтинга среди потребителей цифровых книг стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Тверская область, а в первой тройке покупателей книг в бумажном формате расположились Москва и Московская область, Севастополь и Томская область. Кроме того, в ходе опроса удалось определить самые популярные книги Пелевина. "Самой популярной книгой автора среди пользователей книжного сервиса "Литрес" за последние пять лет стал роман "Тайные виды на гору Фудзи" в электронном формате. На втором месте расположился роман "Непобедимое солнце" (1 и 2 книги), на третьем — это же произведение в аудиоформате. Замыкает пятерку рейтинга "TRANSHUMANISM INC. (Трансгуманизм Inc.)": на четвертой строчке - роман в электронном формате, а на пятой - аудиоверсия книги", - отметили в книжном сервисе. В бумажном формате покупатели магазина "Читай-город" чаще всего выбирают роман "KGBT+" - девятнадцатую книгу автора, вышедшую в прошлом году. Второе место по популярности занимает "Тайные виды на гору Фудзи", третье - "Непобедимое солнце" (1 и 2 книги), а замыкают топ-5 "TRANSHUMANISM INC. (Трансгуманизм Inc.)" и "Искусство легких касаний", добавили организаторы исследования. В пресс-службе также подчеркнули, что аналитики группы компаний "ЛитРес" и "Читай-город" проанализировали данные по продажам книг в регионах РФ за последние пять лет (01.08.2018 – 01.08.2023), а затем определили, какой процент произведения Пелевина в каждом регионе занимают от общего количества проданных книг в указанный период. Виктор Пелевин - писатель-постмодернист, лауреат многочисленных премий, один из наиболее известных современных российских авторов. Каждый год выпускает новый роман, который неизменно становится событием в литературном мире. Пелевин ведет закрытый образ жизни, не дает интервью и не появляется на публике.

