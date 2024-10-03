https://ria.ru/20241003/pelevin-1976259127.html

Новая книга Пелевина поступила в продажу

Новая книга Пелевина поступила в продажу - РИА Новости, 03.10.2024

Новая книга Пелевина поступила в продажу

Новый триллер-детектив "Круть" Виктора Пелевина стал доступен к заказу в российских книжных магазинах и книжных сервисах, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:30

2024-10-03T20:30

2024-10-03T20:30

культура

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виктор пелевин

максим суханов

дарья мороз

литрес

новости культуры

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый триллер-детектив "Круть" Виктора Пелевина стал доступен к заказу в российских книжных магазинах и книжных сервисах, убедился корреспондент РИА Новости. Продажи новинки стартовали в 20.24 мск. Книга доступна для покупки и скачивания в аудио и электронной версии, в частности, по подписке в "Яндекс Книгах", а также в формате поштучной покупки книги на "Литрес". Роман озвучил российский актер театра и кино Максим Суханов, а также отрывок для "Яндекс Книг" прочитала заслуженная артистка России Дарья Мороз, а для "Литрес" - Ксения Собчак. Предзаказ можно было оформить в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах с 17 сентября. Новый роман расширяет вселенную "Transhumanism Inc.", куда уже входят "KGBT+" и "Путешествие в Элевсин". Действие книги разворачивается в третьем веке Зеленой Эры. Имплант-коррекция "Открытого Мозга" превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк – безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, однако лучший баночный оперативник "Transhumanism inc." Маркус Зоргенфрей вынужден вникнуть в арестантские разборки, так как над планетой нависла серьезная опасность. Пелевин – российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий, автор бестселлеров "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П".

https://ria.ru/20241003/pelevin-1975943053.html

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россия, виктор пелевин, максим суханов, дарья мороз, литрес, новости культуры