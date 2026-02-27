Роман Пелевина запретили в Белоруссии

МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Роман Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" внесен в список печатных изданий, которые способны нанести вред национальным интересам Белоруссии и запрещены к распространению в республике, выяснило РИА Новости, изучив обновленный перечень запрещенных книг, опубликованный министерством информации республики.
"Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами. Виктор Пелевин", - указано в "Списке печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь", насчитывающем в настоящее время 241 позицию.
Четырнадцатый роман Пелевина впервые был опубликован в 2016 году.
В конце декабря 2025 года мининформ республики сообщил, что список запрещенных к распространению в Белоруссии печатных изданий пополнился еще 52 изданиями. Тогда в него, в частности, были внесены роман "Помутнение" американского писателя Филипа Дика, роман Уильяма Берроуза "Джанки" и его же новелла "Письма Яхе", а также произведения российского писателя Владимира Сорокина "Наследие", "День опричника" и "Сахарный Кремль". В мининформе отмечали, что решение о запрете на распространение книг было принято Республиканской комиссией по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.
