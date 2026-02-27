Рейтинг@Mail.ru
Роман Пелевина запретили в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2026
10:32 27.02.2026 (обновлено: 10:47 27.02.2026)
Роман Пелевина запретили в Белоруссии
Роман Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" внесен в список печатных изданий, которые способны нанести вред национальным... РИА Новости, 27.02.2026
белоруссия
виктор пелевин
владимир сорокин
2026
Новости
белоруссия, виктор пелевин, владимир сорокин
Белоруссия, Виктор Пелевин, Владимир Сорокин
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Роман Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" внесен в список печатных изданий, которые способны нанести вред национальным интересам Белоруссии и запрещены к распространению в республике, выяснило РИА Новости, изучив обновленный перечень запрещенных книг, опубликованный министерством информации республики.
"Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами. Виктор Пелевин", - указано в "Списке печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь", насчитывающем в настоящее время 241 позицию.
Четырнадцатый роман Пелевина впервые был опубликован в 2016 году.
В конце декабря 2025 года мининформ республики сообщил, что список запрещенных к распространению в Белоруссии печатных изданий пополнился еще 52 изданиями. Тогда в него, в частности, были внесены роман "Помутнение" американского писателя Филипа Дика, роман Уильяма Берроуза "Джанки" и его же новелла "Письма Яхе", а также произведения российского писателя Владимира Сорокина "Наследие", "День опричника" и "Сахарный Кремль". В мининформе отмечали, что решение о запрете на распространение книг было принято Республиканской комиссией по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.
БелоруссияВиктор ПелевинВладимир Сорокин
 
 
