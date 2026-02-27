Роман Пелевина запретили в Белоруссии

«

"Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами. Виктор Пелевин", - указано в "Списке печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь", насчитывающем в настоящее время 241 позицию.