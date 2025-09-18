Пелевин выпустил роман "A Sinistra": алхимия, гримуар и исчезающие мозги

https://ria.ru/20250918/pelevin-2042520963.html

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Аудитория ждет хитрого сюжетного поворота, который выведет историю за пределы "баночного" метамира. "A Sinistra" возвращает знакомых героев и цепляет новыми. Текст устроен как интеллектуальный триллер и в то же время — насмешливое исследование того, что делает литература с реальностью. Читателя снова вовлекают в игру, но ставки выглядят выше обычного. О новом романе Пелевина — в рецензии РИА Новости.Ожидание выходаКаждый раз, когда появляется его очередная книга (обычно это бывает осенью — тут Виктор Олегович поразительно стабилен), читатель лелеет надежду, что уж в этот-то раз автор пойдет каким-то иным сюжетным путем и наконец вырвется из придуманного им "баночного" мира. Напомним, с "Transhumanism Inc." действие всех романов Пелевина происходит в большом метамире будущего. Там физические тела напрочь утрачены, вечно живущие мозги хранятся в банках с питательным раствором, и все происходящее — лишь извилистый путь приключений сознания.Цепочка и камеоПоскольку этот мир для Пелевина некоторым образом результирующий, он в каждой следующей книге исправно соединяет сюжеты предыдущих романов в единую цепочку. При этом подбрасывает внимательному читателю мелкие подсказки и устраивает аккуратные камео прежних героев (можно примерно предсказать, чья очередь на подходе). Вот и в "A Sinistra" не обошлось без участия лисицы А Хули — главного персонажа "Священной книги оборотня". Впрочем, речь не о ней. Лисичка тут — очередной привет постоянному читателю, любимому субъекту пелевинской игры. Главное все-таки, что писатель наконец-то выбрал путь не такой, как в последние четыре года.Продолжение "Крути""A Sinistra" начинается ровно там, где завершилась предыдущая книга — "Круть". Баночному агенту Маркусу Зоргенфрею его начальник Ломас поручает ответственное и чрезвычайно опасное дело. Надо расследовать физическое исчезновение нескольких мозгов из герметично закрытых (и тщательно охраняемых) банок. И похоже, все это связано с некоей таинственной организацией A Sinistra. Она, как следует из названия, посвящает сознание в открытие таинственного, но технически несложного "левого пути" — процесса постижения истины, доступного любому разуму, а не только философски отягощенному.Венецианский следМаркусу приходится непросто: в конце "Крути" ему стерли память. И здесь он уподобляется читателю — книги Пелевина выходят регулярно, но ввиду однотипности пространства сюжетные подробности быстро забываются, так что у нас в некотором роде тоже случается текстовая амнезия. Впрочем, путь для расследования выбран: сознание Маркуса сливается с еще одной виртуальной личностью — венецианским чернокнижником и алхимиком Марко, умеющим делать золото.Памфлет и структура"A Sinistra", несмотря на сюжетную цикличность, куда ближе к первым большим работам Пелевина, нежели к его метациклу. Впервые за долгое время он выдает практически цельный текст. Псевдофилософских умничаний в нем категорически мало — на этот раз перед нами сатирически жесткий памфлет, посвященный, как ни странно, роли литературы в современном обществе. Сама структура романа напоминает знаменитый "Дом листьев" Марка З. Данилевского — приключения слившихся сознаний, сдобренные несколькими архивными записками. При этом читатель так и не понимает, что перед ним: исторический документ или авторская подделка. В фабуле скрыто таинственное и мистическое преступление. Естественно, это затягивает — с первой строчки до последней.Игра с канономЗдесь еще и любимая игра Пелевина с чисто постмодернистским осмеянием классических произведений. На первых страницах достается "Гарри Поттеру", причем весьма изящно. А дальше под разбор попадают шекспировские трагедии. Какая судьба ждет Ромео и Джульетту, а также Эскала, принца Вероны (не говоря уже о том, в кого с легкой руки писателя превращается Отелло), читатель узнает сам. Но эта милая литературная игра, понятная даже не самому искушенному в книгах потребителю, — лишь верхняя часть айсберга, выпущенного Пелевиным в свет.Книга как персонажГлавное здесь — роль книги как таковой. Не зря одним из центральных артефактов повествования становится старинный колдовской гримуар — книга, наделенная сознанием и ловко управляющая происходящими событиями. Каким образом гримуар это делает — еще один сюжетный крючок, на который ловится читатель. С другой стороны, есть "Аффидавит Акуркова" (с приложениями и пояснениями) — "книга в книге", документ, разъясняющий природу энергетической сущности "баночного" мира. При этом существует ли "Аффидавит" в действительности, или это тоже порождение чьего-то, возможно даже нейросетевого, сознания — придется разбираться.Как обычно, Пелевин оставляет нам — словно Мальчик-с-пальчик — хлебные крошки, аллюзии на день сегодняшний. Но этих фельетонных, уже традиционных для автора приемов в "A Sinistra", к счастью, очень мало.Финал и надеждаНу и финал романа заставляет нас поверить в то, что в мире "Transhumanism Inc." больше не осталось тайн, а герои наконец-то нашли способ оригинального и эффектного выхода из виртуального состояния в физическое. Значит, пришло время создания нового мира, который автор для нас уже, возможно, готовит.Впрочем, он дает эту надежду несколько лет подряд и регулярно окручивает читателя, ибо круть — главный движитель мира, как мы знаем от самого Виктора Пелевина.

