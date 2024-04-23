Рейтинг@Mail.ru
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга" - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:54 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/premiya-1941749079.html
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга" - РИА Новости, 23.04.2024
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"
В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:54
2024-04-23T12:54
культура
россия
белоруссия
испания
виктор пелевин
захар прилепин
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588844518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a14e297907c110affc66bd7dad085c68.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из Белоруссии, Испании, Норвегии и Франции, в их числе роман "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. "Совет экспертов премии, в который входят писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая, включил в длинный список девятнадцатого сезона "Большой книги" 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира: Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции", - говорится в сообщении. Длинный список XIX сезона "Большой книги" включает в себя романы "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина, "Одсун" Алексея Варламова, сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, автобиография "Моя жизнь: до изгнания" Михаила Шемякина и другие. "Нынешний сезон "Большой книги" я бы назвал сезоном ожиданий или, по Диккенсу, эпохой "больших надежд". В предыдущие годы при взгляде на длинный список неоднократно повторялся тезис об отсутствии явных фаворитов из числа титулованных "ветеранов". Нынче – иное: недавние дебютанты завоевали себе имя и вполне могут считаться претендентами на главные награды", - отметил председатель жюри премии, директор Гослитмузея имени Даля Дмитрий Бак, слова которого цитирует пресс-служба. Короткий список премии "Большая книга" будет объявлен на традиционном литературном обеде 5 июня, накануне открытия десятого книжного фестиваля "Красная площадь". Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более ста человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве в первой половине декабря, добавили в пресс-службе. Всего на соискание премии было подано 346 произведений авторов из 73 городов России и двенадцати стран мира. Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.
https://ria.ru/20230929/pelevin-1899161388.html
https://ria.ru/20231205/premiya-1914005121.html
россия
белоруссия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588844518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b3c56d608d759166994cb2f8afbb83b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, испания, виктор пелевин, захар прилепин, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), общество
Культура, Россия, Белоруссия, Испания, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Общество
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"

В длинный список премии "Большая книга" вошли 50 произведений из 13 регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония вручения национальной литературной премии "Большая книга"
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Церемония вручения национальной литературной премии "Большая книга". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из Белоруссии, Испании, Норвегии и Франции, в их числе роман "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
«
"Совет экспертов премии, в который входят писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая, включил в длинный список девятнадцатого сезона "Большой книги" 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира: Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции", - говорится в сообщении.
Новая книга В. Пелевина Путешествие в Элевсин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Остановите русскую культуру: Пелевин высмеял сancel culture в новом романе
29 сентября 2023, 08:00
Длинный список XIX сезона "Большой книги" включает в себя романы "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина, "Одсун" Алексея Варламова, сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, автобиография "Моя жизнь: до изгнания" Михаила Шемякина и другие.
"Нынешний сезон "Большой книги" я бы назвал сезоном ожиданий или, по Диккенсу, эпохой "больших надежд". В предыдущие годы при взгляде на длинный список неоднократно повторялся тезис об отсутствии явных фаворитов из числа титулованных "ветеранов". Нынче – иное: недавние дебютанты завоевали себе имя и вполне могут считаться претендентами на главные награды", - отметил председатель жюри премии, директор Гослитмузея имени Даля Дмитрий Бак, слова которого цитирует пресс-служба.
Короткий список премии "Большая книга" будет объявлен на традиционном литературном обеде 5 июня, накануне открытия десятого книжного фестиваля "Красная площадь". Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более ста человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве в первой половине декабря, добавили в пресс-службе.
Всего на соискание премии было подано 346 произведений авторов из 73 городов России и двенадцати стран мира.
Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.
Писатель и литературовед Евгений Водолазкин, автор книги Чагин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Москве назвали имена лауреатов премии "Большая книга"
5 декабря 2023, 23:54
 
КультураРоссияБелоруссияИспанияВиктор ПелевинЗахар ПрилепинДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала