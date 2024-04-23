https://ria.ru/20240423/premiya-1941749079.html
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга" - РИА Новости, 23.04.2024
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"
В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:54
2024-04-23T12:54
2024-04-23T12:54
культура
россия
белоруссия
испания
виктор пелевин
захар прилепин
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из Белоруссии, Испании, Норвегии и Франции, в их числе роман "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. "Совет экспертов премии, в который входят писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая, включил в длинный список девятнадцатого сезона "Большой книги" 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира: Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции", - говорится в сообщении. Длинный список XIX сезона "Большой книги" включает в себя романы "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина, "Одсун" Алексея Варламова, сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, автобиография "Моя жизнь: до изгнания" Михаила Шемякина и другие. "Нынешний сезон "Большой книги" я бы назвал сезоном ожиданий или, по Диккенсу, эпохой "больших надежд". В предыдущие годы при взгляде на длинный список неоднократно повторялся тезис об отсутствии явных фаворитов из числа титулованных "ветеранов". Нынче – иное: недавние дебютанты завоевали себе имя и вполне могут считаться претендентами на главные награды", - отметил председатель жюри премии, директор Гослитмузея имени Даля Дмитрий Бак, слова которого цитирует пресс-служба. Короткий список премии "Большая книга" будет объявлен на традиционном литературном обеде 5 июня, накануне открытия десятого книжного фестиваля "Красная площадь". Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более ста человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве в первой половине декабря, добавили в пресс-службе. Всего на соискание премии было подано 346 произведений авторов из 73 городов России и двенадцати стран мира. Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.
https://ria.ru/20230929/pelevin-1899161388.html
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россия, белоруссия, испания, виктор пелевин, захар прилепин, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), общество
Культура, Россия, Белоруссия, Испания, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Общество
Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"
В длинный список премии "Большая книга" вошли 50 произведений из 13 регионов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из Белоруссии, Испании, Норвегии и Франции, в их числе роман "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
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"Совет экспертов премии, в который входят писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая, включил в длинный список девятнадцатого сезона "Большой книги" 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира: Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции", - говорится в сообщении.
Длинный список XIX сезона "Большой книги" включает в себя романы "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина, "Одсун" Алексея Варламова, сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, автобиография "Моя жизнь: до изгнания" Михаила Шемякина и другие.
"Нынешний сезон "Большой книги" я бы назвал сезоном ожиданий или, по Диккенсу, эпохой "больших надежд". В предыдущие годы при взгляде на длинный список неоднократно повторялся тезис об отсутствии явных фаворитов из числа титулованных "ветеранов". Нынче – иное: недавние дебютанты завоевали себе имя и вполне могут считаться претендентами на главные награды", - отметил председатель жюри премии, директор Гослитмузея имени Даля Дмитрий Бак, слова которого цитирует пресс-служба.
Короткий список премии "Большая книга" будет объявлен на традиционном литературном обеде 5 июня, накануне открытия десятого книжного фестиваля "Красная площадь". Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более ста человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве в первой половине декабря, добавили в пресс-службе.
Всего на соискание премии было подано 346 произведений авторов из 73 городов России и двенадцати стран мира.
Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.