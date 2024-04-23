https://ria.ru/20240423/premiya-1941749079.html

Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"

Опубликован лонг-лист премии "Большая книга" - РИА Новости, 23.04.2024

Опубликован лонг-лист премии "Большая книга"

В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:54

2024-04-23T12:54

2024-04-23T12:54

культура

россия

белоруссия

испания

виктор пелевин

захар прилепин

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В длинный список национальной литературной премии "Большая книга" вошло 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира, в частности из Белоруссии, Испании, Норвегии и Франции, в их числе роман "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. "Совет экспертов премии, в который входят писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая, включил в длинный список девятнадцатого сезона "Большой книги" 50 произведений авторов из 13 регионов России и семи стран мира: Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции", - говорится в сообщении. Длинный список XIX сезона "Большой книги" включает в себя романы "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина, "Одсун" Алексея Варламова, сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина, автобиография "Моя жизнь: до изгнания" Михаила Шемякина и другие. "Нынешний сезон "Большой книги" я бы назвал сезоном ожиданий или, по Диккенсу, эпохой "больших надежд". В предыдущие годы при взгляде на длинный список неоднократно повторялся тезис об отсутствии явных фаворитов из числа титулованных "ветеранов". Нынче – иное: недавние дебютанты завоевали себе имя и вполне могут считаться претендентами на главные награды", - отметил председатель жюри премии, директор Гослитмузея имени Даля Дмитрий Бак, слова которого цитирует пресс-служба. Короткий список премии "Большая книга" будет объявлен на традиционном литературном обеде 5 июня, накануне открытия десятого книжного фестиваля "Красная площадь". Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более ста человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве в первой половине декабря, добавили в пресс-службе. Всего на соискание премии было подано 346 произведений авторов из 73 городов России и двенадцати стран мира. Российская литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Награда вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист формируется на основе отбора всех поступивших заявок. Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – 3 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона рублей, третьего – 1 миллион рублей. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.

https://ria.ru/20230929/pelevin-1899161388.html

https://ria.ru/20231205/premiya-1914005121.html

россия

белоруссия

испания

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россия, белоруссия, испания, виктор пелевин, захар прилепин, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), общество