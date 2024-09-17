https://ria.ru/20240917/kniga-1973159528.html

Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября

Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября - РИА Новости, 17.09.2024

Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября

Новый триллер-детектив "Круть" Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября, предзаказ стартовал во вторник, сообщили в пресс-службе книжного сервиса... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:20

культура

виктор пелевин

литрес

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый триллер-детектив "Круть" Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября, предзаказ стартовал во вторник, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". "Новинка, получившая название "Круть", продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc., но при этом является самостоятельной историей. Продажи стартуют 3 октября в 20:24 во всех книжных магазинах страны. Одновременно произведение будет доступно в аудио и в электронной версии эксклюзивно: в подписке Яндекс Плюса (в Букмейте), в формате поштучной покупки книги — на "Литрес", - говорится в сообщении. Предзаказ книги доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах уже с 17 сентября, добавили в пресс-релизе. Действие книги разворачивается в третьем веке Зеленой Эры. Имплант-коррекция "Открытого Мозга" превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк - безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс. Маркус Зоргенфрей - лучший баночный оперативник "Tranhumanism inc." Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой. Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?

https://ria.ru/20240828/knigi-1969000815.html

https://ria.ru/20240716/kniga-1960125409.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

виктор пелевин, литрес