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Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября - РИА Новости, 17.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:17 17.09.2024 (обновлено: 13:20 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/kniga-1973159528.html
Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября
Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября - РИА Новости, 17.09.2024
Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября
Новый триллер-детектив "Круть" Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября, предзаказ стартовал во вторник, сообщили в пресс-службе книжного сервиса... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:17
2024-09-17T13:20
культура
виктор пелевин
литрес
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый триллер-детектив "Круть" Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября, предзаказ стартовал во вторник, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". "Новинка, получившая название "Круть", продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc., но при этом является самостоятельной историей. Продажи стартуют 3 октября в 20:24 во всех книжных магазинах страны. Одновременно произведение будет доступно в аудио и в электронной версии эксклюзивно: в подписке Яндекс Плюса (в Букмейте), в формате поштучной покупки книги — на "Литрес", - говорится в сообщении. Предзаказ книги доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах уже с 17 сентября, добавили в пресс-релизе. Действие книги разворачивается в третьем веке Зеленой Эры. Имплант-коррекция "Открытого Мозга" превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк - безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс. Маркус Зоргенфрей - лучший баночный оперативник "Tranhumanism inc." Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой. Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?
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виктор пелевин, литрес
Культура, Виктор Пелевин, ЛитРес
Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября

Новая книга "Круть" Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября

© Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДевушка в книжном магазине
Девушка в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Александр Гальперин
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Девушка в книжном магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новый триллер-детектив "Круть" Виктора Пелевина поступит в продажу с 3 октября, предзаказ стартовал во вторник, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".
"Новинка, получившая название "Круть", продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc., но при этом является самостоятельной историей. Продажи стартуют 3 октября в 20:24 во всех книжных магазинах страны. Одновременно произведение будет доступно в аудио и в электронной версии эксклюзивно: в подписке Яндекс Плюса (в Букмейте), в формате поштучной покупки книги — на "Литрес", - говорится в сообщении.
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Предзаказ книги доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах уже с 17 сентября, добавили в пресс-релизе.
Действие книги разворачивается в третьем веке Зеленой Эры. Имплант-коррекция "Открытого Мозга" превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк - безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс. Маркус Зоргенфрей - лучший баночный оперативник "Tranhumanism inc." Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой. Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?
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