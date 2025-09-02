Новая книга Пелевина поступит в продажу в сентябре

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
13:10 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Продажи новой книги Виктора Пелевина, получившей название "A Sinistra", начнутся 18 сентября в 20:25, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Яндекс Книги". "Новинка Виктора Пелевина будет называться "A Sinistra". Продажи стартуют 18 сентября в 20:25 в книжных магазинах и на маркетплейсах", - говорится в сообщении. Книга будет доступна в аудио-формате и в электронной версии эксклюзивно - в "Яндекс Книгах". В пресс-службе книжного сервиса "Литрес" также добавили, что у них роман можно будет приобрести в формате поштучной покупки книги. Пелевин – российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий, автор бестселлеров "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П". Его последний роман "Путешествие в Элевсин", вышедший в 2023 году, посвящен нейросетям и искусственному интеллекту.
© Фото : ЭКСМООбложка книги Виктора Пелевина "A Sinistra"
© Фото : ЭКСМО
Обложка книги Виктора Пелевина "A Sinistra"
