https://ria.ru/20250902/pelevin-2039066612.html
Новая книга Пелевина поступит в продажу в сентябре
Новая книга Пелевина поступит в продажу в сентябре - РИА Новости, 02.09.2025
Новая книга Пелевина поступит в продажу в сентябре
Продажи новой книги Виктора Пелевина, получившей название "A Sinistra", начнутся 18 сентября в 20:25, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:10:00+03:00
2025-09-02T13:10:00+03:00
2025-09-02T13:10:00+03:00
культура
виктор пелевин
россия
литература
общество
книги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039066949_0:0:2130:1198_1920x0_80_0_0_1ac7ede462f6caa4dda54bbb754b3810.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Продажи новой книги Виктора Пелевина, получившей название "A Sinistra", начнутся 18 сентября в 20:25, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Яндекс Книги". "Новинка Виктора Пелевина будет называться "A Sinistra". Продажи стартуют 18 сентября в 20:25 в книжных магазинах и на маркетплейсах", - говорится в сообщении. Книга будет доступна в аудио-формате и в электронной версии эксклюзивно - в "Яндекс Книгах". В пресс-службе книжного сервиса "Литрес" также добавили, что у них роман можно будет приобрести в формате поштучной покупки книги. Пелевин – российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий, автор бестселлеров "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П". Его последний роман "Путешествие в Элевсин", вышедший в 2023 году, посвящен нейросетям и искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20250724/kniga-2031127619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039067148_0:0:1670:1252_1920x0_80_0_0_86018f6252da2bac4161b01037c50e6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор пелевин, россия, литература, общество, книги
Культура, Виктор Пелевин, Россия, Литература, Общество, Книги
Новая книга Пелевина поступит в продажу в сентябре
Новая книга Пелевина "A Sinistra" поступит в продажу 18 сентября - сервис