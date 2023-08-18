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Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса - РИА Новости, 18.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.08.2023 (обновлено: 10:18 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/knigi-1890643719.html
Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса
Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса - РИА Новости, 18.08.2023
Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса
Недостатка в современных авторах в стране сейчас нет. При этом считается, что российские литераторы чаще выбирают жанры фантастики или фэнтези. Так ли это и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:00
2023-08-18T10:18
культура
культура
россия
книги
литература
эксмо
литрес
молодая гвардия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Недостатка в современных авторах в стране сейчас нет. При этом считается, что российские литераторы чаще выбирают жанры фантастики или фэнтези. Так ли это и когда появятся книги о настоящих героях нашего времени — в материале РИА Новости. Что встанет на полку: фантастика или книги о современностиДействительно, в фэнтези и фантастике наши писатели преуспели.&quot;Страна богата авторами в этом жанре. Лучший фантаст позапрошлого года в Европе — Виктор Пелевин. Российские писатели хорошо продаются за рубежом. А ведь пробиться сложно: конкуренция колоссальная. Но есть талантливые молодые люди&quot;, — рассказал РИА Новости гендиректор холдинга &quot;Эксмо&quot; Евгений Капьев.Тенденцию подтверждают его коллеги по издательскому бизнесу.&quot;Чаще всего digital-авторы публикуют произведения в жанрах любовного романа, фэнтези, фантастики и детектива&quot;, — говорит директор по развитию собственного контента группы компаний &quot;ЛитРес&quot; Евгений Селиванов.Может показаться, что магические персонажи и экстраординарные ситуации вытеснили с книжных полок произведения о том, что ежедневно окружает читателя. Но это не так, заверяют издатели.&quot;В современных авторах, пишущих о России, недостатка нет и никогда не было. Выходят и любовные романы о человеческих отношениях, и детективы, и внежанровая современная проза — то есть все те категории, которые не включают в себя элементы фантастики, а рассказывают о повседневной жизни&quot;, — поясняет Селиванов.Согласны с этим и в издательстве "Молодая гвардия", которое более ста лет специализируется на биографической прозе. В серии "Жизнь замечательных людей" уже опубликованы книги о кардиохирурге Лео Бокерии, главе Государственного Эрмитажа Михаиле Пиотровском, о первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве и других выдающихся современниках.&quot;Авторы есть, они прекрасно пишут, их печатают. Другое дело, что большое видится на расстоянии, поэтому основополагающие труды, посвященные нашему времени, появятся все-таки позже, когда эмоции сменятся осознанием, осмыслением, пониманием&quot;, — отмечает главный редактор &quot;Молодой гвардии&quot; Мария Залесская.Это касается всех современных событий, включая возвращение Крыма и специальную военную операцию России на Украине. Предпочтения меняются: что читают россиянеВ "ЛитРес" отмечают спад популярности бандитских боевиков, детективов с участием правоохранителей и триллеров.&quot;В сегменте самиздата мы видим растущий интерес к романтической прозе. Это говорит о том, что людям хочется именно простых историй здесь и сейчас, — говорит Селиванов. — Более сложные и многослойные произведения о современной России также публикуют, однако в категории самиздата они не так популярны&quot;.В свою очередь, генеральный директор "Эксмо" считает, что на полках мало качественной сатиры и иронии.Перейти со спринта на марафон: чего не хватает авторамИздатели отмечают: к сожалению, многие авторы лишь считают себя писателями. Есть и те, кто хотят "словить хайп" на актуальной теме, но не готовы к серьезной работе с материалом.&quot;Люди потеряли ориентиры &quot;хорошо-плохо&quot; и позволяют себе отправлять в издательство рукописи, которые лет 20-30 назад постеснялись бы показать соседу по даче. Иной раз мы получаем тексты, где даже не убраны гиперссылки&quot;, — рассказывает Залесская.Между тем в "Молодой гвардии" хотят дополнить серию "Жизнь замечательных людей" биографиями героев Донбасса: бывшего главы ДНР Александра Захарченко, командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторола). В издательстве решили, что биографии такого рода примут только от тех, кто побывал в Донбассе.За глубокое погружение в тему выступает и глава холдинга "Эксмо".&quot;Часть современных авторов (не все) воспринимают писательство как спорт, спринт. А это марафон длиной во много лет. Надо долго тренироваться, собирать фактуру, изучать вопрос, о котором пишете&quot;, — подчеркивает Капьев.В качестве примера он приводит Дэна Брауна: в его последней книге благодарность тем, кто помогал в написании, занимает десять страниц.
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культура, россия, книги, литература, эксмо, литрес, молодая гвардия , донбасс, герои, сво, виктор пелевин, европа, сергей лукьяненко, дарья донцова, александра маринина (марина алексеева), лео бокерия, михаил пиотровский
Культура, Культура, Россия, Книги, Литература, Эксмо, ЛитРес, Молодая гвардия , Донбасс, герои, СВО, Виктор Пелевин, Европа, Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Александра Маринина (Марина Алексеева), Лео Бокерия, Михаил Пиотровский

Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса

© iStock.com / 4FRДевушка выбирает книгу в библиотеке
Девушка выбирает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© iStock.com / 4FR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Недостатка в современных авторах в стране сейчас нет. При этом считается, что российские литераторы чаще выбирают жанры фантастики или фэнтези. Так ли это и когда появятся книги о настоящих героях нашего времени — в материале РИА Новости.

Что встанет на полку: фантастика или книги о современности

Действительно, в фэнтези и фантастике наши писатели преуспели.
«

"Страна богата авторами в этом жанре. Лучший фантаст позапрошлого года в Европе — Виктор Пелевин. Российские писатели хорошо продаются за рубежом. А ведь пробиться сложно: конкуренция колоссальная. Но есть талантливые молодые люди", — рассказал РИА Новости гендиректор холдинга "Эксмо" Евгений Капьев.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокупатель рассматривает книги Виктора Пелевина "S.N.U.F.F." в книжном магазине "Библио-Глобус"
Покупатель рассматривает книги Виктора Пелевина S.N.U.F.F в книжном магазине Библио-Глобус - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупатель рассматривает книги Виктора Пелевина "S.N.U.F.F." в книжном магазине "Библио-Глобус"
Тенденцию подтверждают его коллеги по издательскому бизнесу.
«

"Чаще всего digital-авторы публикуют произведения в жанрах любовного романа, фэнтези, фантастики и детектива", — говорит директор по развитию собственного контента группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов.

Девушка выбирает книгу в библиотеке

Самиздат — это публикация электронных, печатных книг или цифровых изданий самим писателем. Например, у "ЛитРес" есть собственная одноименная издательская платформа для независимых авторов.

В традиционном книгоиздании процесс сложнее. Издательство при отборе рукописей руководствуется редакционной политикой или может само заказать автору произведение. А также берет на себя техническую сторону, редактуру и оформление.

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Может показаться, что магические персонажи и экстраординарные ситуации вытеснили с книжных полок произведения о том, что ежедневно окружает читателя. Но это не так, заверяют издатели.
«

"В современных авторах, пишущих о России, недостатка нет и никогда не было. Выходят и любовные романы о человеческих отношениях, и детективы, и внежанровая современная проза — то есть все те категории, которые не включают в себя элементы фантастики, а рассказывают о повседневной жизни", — поясняет Селиванов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПисательница Дарья Донцова дает автографы во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
Писательница Дарья Донцова дает автографы во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Писательница Дарья Донцова дает автографы во время ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
Согласны с этим и в издательстве "Молодая гвардия", которое более ста лет специализируется на биографической прозе. В серии "Жизнь замечательных людей" уже опубликованы книги о кардиохирурге Лео Бокерии, главе Государственного Эрмитажа Михаиле Пиотровском, о первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве и других выдающихся современниках.
«

"Авторы есть, они прекрасно пишут, их печатают. Другое дело, что большое видится на расстоянии, поэтому основополагающие труды, посвященные нашему времени, появятся все-таки позже, когда эмоции сменятся осознанием, осмыслением, пониманием", — отмечает главный редактор "Молодой гвардии" Мария Залесская.

Это касается всех современных событий, включая возвращение Крыма и специальную военную операцию России на Украине.

Предпочтения меняются: что читают россияне

В "ЛитРес" отмечают спад популярности бандитских боевиков, детективов с участием правоохранителей и триллеров.
© iStock.com / ImgorthandДевушка читает книгу в поезде
Девушка читает книгу в поезде - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© iStock.com / Imgorthand
Девушка читает книгу в поезде
«

"В сегменте самиздата мы видим растущий интерес к романтической прозе. Это говорит о том, что людям хочется именно простых историй здесь и сейчас, — говорит Селиванов. — Более сложные и многослойные произведения о современной России также публикуют, однако в категории самиздата они не так популярны".

В свою очередь, генеральный директор "Эксмо" считает, что на полках мало качественной сатиры и иронии.

Перейти со спринта на марафон: чего не хватает авторам

Издатели отмечают: к сожалению, многие авторы лишь считают себя писателями. Есть и те, кто хотят "словить хайп" на актуальной теме, но не готовы к серьезной работе с материалом.
© iStock.com / shironosovЧеловек пишет в ежедневник
Человек пишет в ежедневник - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© iStock.com / shironosov
Человек пишет в ежедневник
«

"Люди потеряли ориентиры "хорошо-плохо" и позволяют себе отправлять в издательство рукописи, которые лет 20-30 назад постеснялись бы показать соседу по даче. Иной раз мы получаем тексты, где даже не убраны гиперссылки", — рассказывает Залесская.

Между тем в "Молодой гвардии" хотят дополнить серию "Жизнь замечательных людей" биографиями героев Донбасса: бывшего главы ДНР Александра Захарченко, командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторола).
В издательстве решили, что биографии такого рода примут только от тех, кто побывал в Донбассе.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦветы на могиле главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, убитого в 2018 году
Цветы на могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в 2018 году - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Цветы на могиле главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, убитого в 2018 году
За глубокое погружение в тему выступает и глава холдинга "Эксмо".
«

"Часть современных авторов (не все) воспринимают писательство как спорт, спринт. А это марафон длиной во много лет. Надо долго тренироваться, собирать фактуру, изучать вопрос, о котором пишете", — подчеркивает Капьев.

В качестве примера он приводит Дэна Брауна: в его последней книге благодарность тем, кто помогал в написании, занимает десять страниц.
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