https://ria.ru/20230818/knigi-1890643719.html

Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса

Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса - РИА Новости, 18.08.2023

Что сейчас пишут о России: от фантастики до биографий героев Донбасса

Недостатка в современных авторах в стране сейчас нет. При этом считается, что российские литераторы чаще выбирают жанры фантастики или фэнтези. Так ли это и... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:00

2023-08-18T08:00

2023-08-18T10:18

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Недостатка в современных авторах в стране сейчас нет. При этом считается, что российские литераторы чаще выбирают жанры фантастики или фэнтези. Так ли это и когда появятся книги о настоящих героях нашего времени — в материале РИА Новости. Что встанет на полку: фантастика или книги о современностиДействительно, в фэнтези и фантастике наши писатели преуспели."Страна богата авторами в этом жанре. Лучший фантаст позапрошлого года в Европе — Виктор Пелевин. Российские писатели хорошо продаются за рубежом. А ведь пробиться сложно: конкуренция колоссальная. Но есть талантливые молодые люди", — рассказал РИА Новости гендиректор холдинга "Эксмо" Евгений Капьев.Тенденцию подтверждают его коллеги по издательскому бизнесу."Чаще всего digital-авторы публикуют произведения в жанрах любовного романа, фэнтези, фантастики и детектива", — говорит директор по развитию собственного контента группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов.Может показаться, что магические персонажи и экстраординарные ситуации вытеснили с книжных полок произведения о том, что ежедневно окружает читателя. Но это не так, заверяют издатели."В современных авторах, пишущих о России, недостатка нет и никогда не было. Выходят и любовные романы о человеческих отношениях, и детективы, и внежанровая современная проза — то есть все те категории, которые не включают в себя элементы фантастики, а рассказывают о повседневной жизни", — поясняет Селиванов.Согласны с этим и в издательстве "Молодая гвардия", которое более ста лет специализируется на биографической прозе. В серии "Жизнь замечательных людей" уже опубликованы книги о кардиохирурге Лео Бокерии, главе Государственного Эрмитажа Михаиле Пиотровском, о первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве и других выдающихся современниках."Авторы есть, они прекрасно пишут, их печатают. Другое дело, что большое видится на расстоянии, поэтому основополагающие труды, посвященные нашему времени, появятся все-таки позже, когда эмоции сменятся осознанием, осмыслением, пониманием", — отмечает главный редактор "Молодой гвардии" Мария Залесская.Это касается всех современных событий, включая возвращение Крыма и специальную военную операцию России на Украине. Предпочтения меняются: что читают россиянеВ "ЛитРес" отмечают спад популярности бандитских боевиков, детективов с участием правоохранителей и триллеров."В сегменте самиздата мы видим растущий интерес к романтической прозе. Это говорит о том, что людям хочется именно простых историй здесь и сейчас, — говорит Селиванов. — Более сложные и многослойные произведения о современной России также публикуют, однако в категории самиздата они не так популярны".В свою очередь, генеральный директор "Эксмо" считает, что на полках мало качественной сатиры и иронии.Перейти со спринта на марафон: чего не хватает авторамИздатели отмечают: к сожалению, многие авторы лишь считают себя писателями. Есть и те, кто хотят "словить хайп" на актуальной теме, но не готовы к серьезной работе с материалом."Люди потеряли ориентиры "хорошо-плохо" и позволяют себе отправлять в издательство рукописи, которые лет 20-30 назад постеснялись бы показать соседу по даче. Иной раз мы получаем тексты, где даже не убраны гиперссылки", — рассказывает Залесская.Между тем в "Молодой гвардии" хотят дополнить серию "Жизнь замечательных людей" биографиями героев Донбасса: бывшего главы ДНР Александра Захарченко, командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторола). В издательстве решили, что биографии такого рода примут только от тех, кто побывал в Донбассе.За глубокое погружение в тему выступает и глава холдинга "Эксмо"."Часть современных авторов (не все) воспринимают писательство как спорт, спринт. А это марафон длиной во много лет. Надо долго тренироваться, собирать фактуру, изучать вопрос, о котором пишете", — подчеркивает Капьев.В качестве примера он приводит Дэна Брауна: в его последней книге благодарность тем, кто помогал в написании, занимает десять страниц.

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