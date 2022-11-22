Рейтинг@Mail.ru
Биография Зарины Догузовой - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/doguzova-1833290065.html
Биография Зарины Догузовой
Биография Зарины Догузовой - РИА Новости, 22.11.2022
Биография Зарины Догузовой
Зарина Валерьевна Догузова родилась 25 апреля 1985 года в Цхинвале (Южная Осетия). РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:31
2022-11-22T11:31
справки
зарина догузова
цхинвал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820010955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_075bd7f26dc1e56cefff53068d700a89.jpg
Зарина Валерьевна Догузова родилась 25 апреля 1985 года в Цхинвале (Южная Осетия).В 2008 году окончила факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (университет) МИД России.С 2008 по 2012 годы работала в Департаменте пресс-службы и информации правительства Российской Федерации.С 2012 по 2019 годы работала в Управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года занимала должность начальника департамента по сопровождению крупных международных мероприятий Управления. В этой должности занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий, в том числе Олимпиады в Сочи 2014 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, а также ряда крупных государственных инфраструктурных проектов. 7 февраля 2019 года Зарина Догузова была назначена главой Ростуризма. 20 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Министерству экономического развития РФ. 22 ноября 2022 года Догузова была освобождена от должности руководителя Ростуризма, ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве РФ.Догузова является членом наблюдательного совета центра "Амурский тигр", созданного Русским географическим обществом. Действительный государственный советник РФ 3 класса (2015).Имеет государственные награды.Декларированный доход за 2021 год – 3,027 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
цхинвал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820010955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22983a51b699b259d7b0358afd65b3dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, зарина догузова, цхинвал
Справки, Зарина Догузова, Цхинвал
11:31 22.11.2022
 

Биография Зарины Догузовой

© Фото : РостуризмГлава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Ростуризм
Читать ria.ru в
Зарина Валерьевна Догузова родилась 25 апреля 1985 года в Цхинвале (Южная Осетия).
В 2008 году окончила факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (университет) МИД России.
С 2008 по 2012 годы работала в Департаменте пресс-службы и информации правительства Российской Федерации.
С 2012 по 2019 годы работала в Управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года занимала должность начальника департамента по сопровождению крупных международных мероприятий Управления. В этой должности занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий, в том числе Олимпиады в Сочи 2014 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, а также ряда крупных государственных инфраструктурных проектов.
7 февраля 2019 года Зарина Догузова была назначена главой Ростуризма.
20 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Министерству экономического развития РФ.
22 ноября 2022 года Догузова была освобождена от должности руководителя Ростуризма, ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве РФ.
Догузова является членом наблюдательного совета центра "Амурский тигр", созданного Русским географическим обществом.
Действительный государственный советник РФ 3 класса (2015).
Имеет государственные награды.
Декларированный доход за 2021 год – 3,027 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЗарина ДогузоваЦхинвал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала