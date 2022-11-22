https://ria.ru/20221122/doguzova-1833290065.html

Биография Зарины Догузовой

Биография Зарины Догузовой - РИА Новости, 22.11.2022

Биография Зарины Догузовой

Зарина Валерьевна Догузова родилась 25 апреля 1985 года в Цхинвале (Южная Осетия). РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:31

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справки

зарина догузова

цхинвал

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Зарина Валерьевна Догузова родилась 25 апреля 1985 года в Цхинвале (Южная Осетия).В 2008 году окончила факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений (университет) МИД России.С 2008 по 2012 годы работала в Департаменте пресс-службы и информации правительства Российской Федерации.С 2012 по 2019 годы работала в Управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года занимала должность начальника департамента по сопровождению крупных международных мероприятий Управления. В этой должности занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий, в том числе Олимпиады в Сочи 2014 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, а также ряда крупных государственных инфраструктурных проектов. 7 февраля 2019 года Зарина Догузова была назначена главой Ростуризма. 20 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Министерству экономического развития РФ. 22 ноября 2022 года Догузова была освобождена от должности руководителя Ростуризма, ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве РФ.Догузова является членом наблюдательного совета центра "Амурский тигр", созданного Русским географическим обществом. Действительный государственный советник РФ 3 класса (2015).Имеет государственные награды.Декларированный доход за 2021 год – 3,027 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

цхинвал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, зарина догузова, цхинвал