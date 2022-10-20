https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825381101.html
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России - РИА Новости, 20.10.2022
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России
За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:07
2022-10-20T19:07
2022-10-20T19:56
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
зарина догузова
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России, грантовую поддержку малого бизнеса в отрасли, льготные кредиты для инвесторов. Итоги работа главы ведомства – в материале РИА Новости.КешбэкиЗарина Догузова также вернула к обсуждению вопрос введения электронной визы, замороженный из-за пандемии коронавируса, и в целом разработала нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".Однако для обычного туриста главное достижение – туристический кешбэк. Государственная программа стимулирования путешествий по России стартовала в ковидном 2020 году. Туристам на карты возвращалось 20 процентов средств от покупки путевки или размещения в отеле, максимум – 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей – при бронировании отелей на Дальнем Востоке.Занимался Ростуризм и детским отдыхом: в 2021 году по поручению президента впервые появился кешбэк-компенсация 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. В проект бюджета на 2023-2025 годы Минфин расходы на кешбэк не включил, но в Ростуризме заявляли, что власти вернутся к финансированию программы в рамках исполнения нового бюджета в 2023 году.Ревизор и энтузиастРоссийский турбизнес считает, что Догузовой удалось фактически его спасти в условиях пандемии и сохранить значительную часть рабочих мест в отрасли, а также сделать популярным внутренний туризм.Кроме того, Догузова запомнилась своей активностью в соцсетях. Она одна из немногих чиновников, кто самостоятельно вел свои аккаунты и общался напрямую с читателями. Помимо этого, она с энтузиазмом рассказывала об отдыхе в России, сама путешествовала даже по не самым популярным маршрутам и старалась помогать на местах: разбиралась в "битве" за пляжи на Черноморском побережье, работала тайным ревизором в отелях и даже лично следила за установкой туалетов на туристических тропах.Поддерживали Догузову и в парламенте: неделю назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично похвалила активность главы Ростуризма: "Она уже, извините за сленг, всех достала тем, что надо развивать туризм, включая руководство страны".Чернышенко после выхода указа о ликвидации Ростуризма и передаче этих функций Минэкономразвития поблагодарил Догузову за работу и выразил надежду, что она останется в отрасли.Сама Догузова пока никаких заявлений после указа не делала.В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли: "РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации".В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.История вопросаПрезидент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и передаче его функций в Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Зарины Догузовой, руководившей ведомством с 2019 года.Решение о ликвидации ведомства было принято всего через полтора месяца после дискуссии на Госсовете, где в том числе обсуждался вопрос создания целого министерства туризма как координатора всей этой деятельности в стране. На тот момент отрасль курировали сам Ростуризм, Минстрой (отвечая за строительство инфраструктуры) и профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Догузова тогда отмечала, что у ее агентства нет полноты полномочий по управлению госпрограммой развития туризма.Путин попросил разобраться в вопросе и представить конкретные предложения. Поручения по итогам заседания этого Госсовета ждали еще в сентябре, но они до сих пор не опубликованы.Ростуризм был создан в 2004 году после реорганизации Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Сначала ведомство подчинялось напрямую правительству, с 2008 года перешло к Минспорттуризму. С 2012-го его курировало Минкультуры, а с 2018-го – Минэкономразвития. Однако в 2020 году Путин снова вывел Ростуризм в прямое подчинение кабмина.
https://ria.ru/20220708/zarinadoguzova-1801134885.html
https://ria.ru/20220616/viza-1795697976.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/doguzova-1820021017.html
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), зарина догузова, владимир путин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), туристы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Зарина Догузова, Владимир Путин
19:07 20.10.2022 (обновлено: 19:56 20.10.2022)
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России
Эксперты: Догузова за три года во главе Ростуризма вернула моду на путешествия по стране
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России, грантовую поддержку малого бизнеса в отрасли, льготные кредиты для инвесторов. Итоги работа главы ведомства – в материале РИА Новости.
Зарина Догузова также вернула к обсуждению вопрос введения электронной визы, замороженный из-за пандемии коронавируса, и в целом разработала нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".
Однако для обычного туриста главное достижение – туристический кешбэк. Государственная программа стимулирования путешествий по России стартовала
в ковидном 2020 году. Туристам на карты возвращалось 20 процентов средств от покупки путевки или размещения в отеле, максимум – 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей – при бронировании отелей на Дальнем Востоке.
Занимался Ростуризм и детским отдыхом: в 2021 году по поручению президента впервые появился
кешбэк-компенсация 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. В проект бюджета на 2023-2025 годы Минфин расходы на кешбэк не включил, но в Ростуризме заявляли, что власти вернутся к финансированию программы в рамках исполнения нового бюджета в 2023 году.
Российский турбизнес считает
, что Догузовой удалось фактически его спасти в условиях пандемии и сохранить значительную часть рабочих мест в отрасли, а также сделать популярным внутренний туризм.
Кроме того, Догузова запомнилась своей активностью в соцсетях. Она одна из немногих чиновников, кто самостоятельно вел
свои аккаунты и общался напрямую с читателями. Помимо этого, она с энтузиазмом рассказывала об отдыхе в России, сама путешествовала даже по не самым популярным маршрутам и старалась помогать на местах: разбиралась в "битве" за пляжи на Черноморском побережье, работала
тайным ревизором в отелях и даже лично следила за установкой туалетов на туристических тропах.
Поддерживали Догузову и в парламенте: неделю назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично похвалила активность главы Ростуризма: "Она уже, извините за сленг, всех достала тем, что надо развивать туризм, включая руководство страны".
Чернышенко после выхода указа о ликвидации Ростуризма и передаче этих функций Минэкономразвития поблагодарил
Догузову за работу и выразил надежду, что она останется в отрасли.
Сама Догузова пока никаких заявлений после указа не делала.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли: "РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития
. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко
, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации".
В РСТ поблагодарили Зарину Догузову
и ее коллег за работу.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и передаче его функций в Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Зарины Догузовой, руководившей ведомством с 2019 года.
Решение о ликвидации ведомства было принято всего через полтора месяца после дискуссии на Госсовете, где в том числе обсуждался вопрос создания целого министерства туризма как координатора всей этой деятельности в стране. На тот момент отрасль курировали
сам Ростуризм, Минстрой (отвечая за строительство инфраструктуры) и профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Догузова тогда отмечала
, что у ее агентства нет полноты полномочий по управлению госпрограммой развития туризма.
Путин попросил разобраться в вопросе и представить конкретные предложения. Поручения по итогам заседания этого Госсовета ждали еще в сентябре, но они до сих пор не опубликованы.
Ростуризм был создан в 2004 году после реорганизации Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Сначала ведомство подчинялось напрямую правительству, с 2008 года перешло к Минспорттуризму. С 2012-го его курировало Минкультуры, а с 2018-го – Минэкономразвития. Однако в 2020 году Путин снова вывел Ростуризм в прямое подчинение кабмина.