https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825381101.html

Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России

Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России - РИА Новости, 20.10.2022

Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России

За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:07

2022-10-20T19:07

2022-10-20T19:56

туризм

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

зарина догузова

владимир путин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России, грантовую поддержку малого бизнеса в отрасли, льготные кредиты для инвесторов. Итоги работа главы ведомства – в материале РИА Новости.КешбэкиЗарина Догузова также вернула к обсуждению вопрос введения электронной визы, замороженный из-за пандемии коронавируса, и в целом разработала нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".Однако для обычного туриста главное достижение – туристический кешбэк. Государственная программа стимулирования путешествий по России стартовала в ковидном 2020 году. Туристам на карты возвращалось 20 процентов средств от покупки путевки или размещения в отеле, максимум – 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей – при бронировании отелей на Дальнем Востоке.Занимался Ростуризм и детским отдыхом: в 2021 году по поручению президента впервые появился кешбэк-компенсация 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. В проект бюджета на 2023-2025 годы Минфин расходы на кешбэк не включил, но в Ростуризме заявляли, что власти вернутся к финансированию программы в рамках исполнения нового бюджета в 2023 году.Ревизор и энтузиастРоссийский турбизнес считает, что Догузовой удалось фактически его спасти в условиях пандемии и сохранить значительную часть рабочих мест в отрасли, а также сделать популярным внутренний туризм.Кроме того, Догузова запомнилась своей активностью в соцсетях. Она одна из немногих чиновников, кто самостоятельно вел свои аккаунты и общался напрямую с читателями. Помимо этого, она с энтузиазмом рассказывала об отдыхе в России, сама путешествовала даже по не самым популярным маршрутам и старалась помогать на местах: разбиралась в "битве" за пляжи на Черноморском побережье, работала тайным ревизором в отелях и даже лично следила за установкой туалетов на туристических тропах.Поддерживали Догузову и в парламенте: неделю назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично похвалила активность главы Ростуризма: "Она уже, извините за сленг, всех достала тем, что надо развивать туризм, включая руководство страны".Чернышенко после выхода указа о ликвидации Ростуризма и передаче этих функций Минэкономразвития поблагодарил Догузову за работу и выразил надежду, что она останется в отрасли.Сама Догузова пока никаких заявлений после указа не делала.В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли: "РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации".В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.История вопросаПрезидент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и передаче его функций в Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Зарины Догузовой, руководившей ведомством с 2019 года.Решение о ликвидации ведомства было принято всего через полтора месяца после дискуссии на Госсовете, где в том числе обсуждался вопрос создания целого министерства туризма как координатора всей этой деятельности в стране. На тот момент отрасль курировали сам Ростуризм, Минстрой (отвечая за строительство инфраструктуры) и профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Догузова тогда отмечала, что у ее агентства нет полноты полномочий по управлению госпрограммой развития туризма.Путин попросил разобраться в вопросе и представить конкретные предложения. Поручения по итогам заседания этого Госсовета ждали еще в сентябре, но они до сих пор не опубликованы.Ростуризм был создан в 2004 году после реорганизации Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Сначала ведомство подчинялось напрямую правительству, с 2008 года перешло к Минспорттуризму. С 2012-го его курировало Минкультуры, а с 2018-го – Минэкономразвития. Однако в 2020 году Путин снова вывел Ростуризм в прямое подчинение кабмина.

https://ria.ru/20220708/zarinadoguzova-1801134885.html

https://ria.ru/20220616/viza-1795697976.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/doguzova-1820021017.html

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html

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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), зарина догузова, владимир путин