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Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825381101.html
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России - РИА Новости, 20.10.2022
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России
За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:07
2022-10-20T19:56
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
зарина догузова
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России, грантовую поддержку малого бизнеса в отрасли, льготные кредиты для инвесторов. Итоги работа главы ведомства – в материале РИА Новости.КешбэкиЗарина Догузова также вернула к обсуждению вопрос введения электронной визы, замороженный из-за пандемии коронавируса, и в целом разработала нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".Однако для обычного туриста главное достижение – туристический кешбэк. Государственная программа стимулирования путешествий по России стартовала в ковидном 2020 году. Туристам на карты возвращалось 20 процентов средств от покупки путевки или размещения в отеле, максимум – 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей – при бронировании отелей на Дальнем Востоке.Занимался Ростуризм и детским отдыхом: в 2021 году по поручению президента впервые появился кешбэк-компенсация 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. В проект бюджета на 2023-2025 годы Минфин расходы на кешбэк не включил, но в Ростуризме заявляли, что власти вернутся к финансированию программы в рамках исполнения нового бюджета в 2023 году.Ревизор и энтузиастРоссийский турбизнес считает, что Догузовой удалось фактически его спасти в условиях пандемии и сохранить значительную часть рабочих мест в отрасли, а также сделать популярным внутренний туризм.Кроме того, Догузова запомнилась своей активностью в соцсетях. Она одна из немногих чиновников, кто самостоятельно вел свои аккаунты и общался напрямую с читателями. Помимо этого, она с энтузиазмом рассказывала об отдыхе в России, сама путешествовала даже по не самым популярным маршрутам и старалась помогать на местах: разбиралась в "битве" за пляжи на Черноморском побережье, работала тайным ревизором в отелях и даже лично следила за установкой туалетов на туристических тропах.Поддерживали Догузову и в парламенте: неделю назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично похвалила активность главы Ростуризма: "Она уже, извините за сленг, всех достала тем, что надо развивать туризм, включая руководство страны".Чернышенко после выхода указа о ликвидации Ростуризма и передаче этих функций Минэкономразвития поблагодарил Догузову за работу и выразил надежду, что она останется в отрасли.Сама Догузова пока никаких заявлений после указа не делала.В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли: "РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации".В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.История вопросаПрезидент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и передаче его функций в Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Зарины Догузовой, руководившей ведомством с 2019 года.Решение о ликвидации ведомства было принято всего через полтора месяца после дискуссии на Госсовете, где в том числе обсуждался вопрос создания целого министерства туризма как координатора всей этой деятельности в стране. На тот момент отрасль курировали сам Ростуризм, Минстрой (отвечая за строительство инфраструктуры) и профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Догузова тогда отмечала, что у ее агентства нет полноты полномочий по управлению госпрограммой развития туризма.Путин попросил разобраться в вопросе и представить конкретные предложения. Поручения по итогам заседания этого Госсовета ждали еще в сентябре, но они до сих пор не опубликованы.Ростуризм был создан в 2004 году после реорганизации Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Сначала ведомство подчинялось напрямую правительству, с 2008 года перешло к Минспорттуризму. С 2012-го его курировало Минкультуры, а с 2018-го – Минэкономразвития. Однако в 2020 году Путин снова вывел Ростуризм в прямое подчинение кабмина.
https://ria.ru/20220708/zarinadoguzova-1801134885.html
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), зарина догузова, владимир путин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), туристы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Зарина Догузова, Владимир Путин
19:07 20.10.2022 (обновлено: 19:56 20.10.2022)
 
Эксперты рассказали, как Догузова повлияла на туризм в России

Эксперты: Догузова за три года во главе Ростуризма вернула моду на путешествия по стране

© РИА Новости / Владимир АстапковичРуководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За три года работы в качестве главы Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ввела целый ряд новаций: субсидирование чартерных программ по России, грантовую поддержку малого бизнеса в отрасли, льготные кредиты для инвесторов. Итоги работа главы ведомства – в материале РИА Новости.

Кешбэки

Зарина Догузова также вернула к обсуждению вопрос введения электронной визы, замороженный из-за пандемии коронавируса, и в целом разработала нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".
Однако для обычного туриста главное достижение – туристический кешбэк. Государственная программа стимулирования путешествий по России стартовала в ковидном 2020 году. Туристам на карты возвращалось 20 процентов средств от покупки путевки или размещения в отеле, максимум – 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей – при бронировании отелей на Дальнем Востоке.
Занимался Ростуризм и детским отдыхом: в 2021 году по поручению президента впервые появился кешбэк-компенсация 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. В проект бюджета на 2023-2025 годы Минфин расходы на кешбэк не включил, но в Ростуризме заявляли, что власти вернутся к финансированию программы в рамках исполнения нового бюджета в 2023 году.

Ревизор и энтузиаст

Российский турбизнес считает, что Догузовой удалось фактически его спасти в условиях пандемии и сохранить значительную часть рабочих мест в отрасли, а также сделать популярным внутренний туризм.
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Кроме того, Догузова запомнилась своей активностью в соцсетях. Она одна из немногих чиновников, кто самостоятельно вел свои аккаунты и общался напрямую с читателями. Помимо этого, она с энтузиазмом рассказывала об отдыхе в России, сама путешествовала даже по не самым популярным маршрутам и старалась помогать на местах: разбиралась в "битве" за пляжи на Черноморском побережье, работала тайным ревизором в отелях и даже лично следила за установкой туалетов на туристических тропах.
Поддерживали Догузову и в парламенте: неделю назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично похвалила активность главы Ростуризма: "Она уже, извините за сленг, всех достала тем, что надо развивать туризм, включая руководство страны".
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Чернышенко после выхода указа о ликвидации Ростуризма и передаче этих функций Минэкономразвития поблагодарил Догузову за работу и выразил надежду, что она останется в отрасли.
Сама Догузова пока никаких заявлений после указа не делала.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли: "РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации".
В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.

История вопроса

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и передаче его функций в Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Зарины Догузовой, руководившей ведомством с 2019 года.
Решение о ликвидации ведомства было принято всего через полтора месяца после дискуссии на Госсовете, где в том числе обсуждался вопрос создания целого министерства туризма как координатора всей этой деятельности в стране. На тот момент отрасль курировали сам Ростуризм, Минстрой (отвечая за строительство инфраструктуры) и профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Догузова тогда отмечала, что у ее агентства нет полноты полномочий по управлению госпрограммой развития туризма.
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Путин попросил разобраться в вопросе и представить конкретные предложения. Поручения по итогам заседания этого Госсовета ждали еще в сентябре, но они до сих пор не опубликованы.
Ростуризм был создан в 2004 году после реорганизации Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Сначала ведомство подчинялось напрямую правительству, с 2008 года перешло к Минспорттуризму. С 2012-го его курировало Минкультуры, а с 2018-го – Минэкономразвития. Однако в 2020 году Путин снова вывел Ростуризм в прямое подчинение кабмина.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)туристыМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Зарина ДогузоваВладимир Путин
 
 
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