https://ria.ru/20221005/rosturizm-1821724628.html

Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку

Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку - РИА Новости, 05.10.2022

Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку

При получении повестки в рамках частичной мобилизации турист может аннулировать путевку или переоформить ее на другого путешественника, сообщила в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:59

2022-10-05T17:59

2022-10-05T18:00

туризм

новости - туризм

туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

частичная мобилизация в россии

путешествия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. При получении повестки в рамках частичной мобилизации турист может аннулировать путевку или переоформить ее на другого путешественника, сообщила в Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.Она пояснила, что ведомство подготовило вместе с "Объясняем.рф" ответы на часто задаваемые вопросы в рамках частичной мобилизации. Глава Ростуризма сказала, что путешественнику необходимо обратиться к туроператору или агенту по месту приобретения путевки и предъявить копию полученной повестки. По согласованию с компанией можно либо переоформить поездку на другого гражданина, изменить состав визитеров или аннулировать покупку полностью на всех участников.В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчеты с туристом. По российскому законодательству, невозможность отправиться в поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации — существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора."Это значит, что в случае отмены поездки возврат производится за вычетом фактически понесенных фирмой расходов. Туроператор мог уже оплатить контрагентам — отелям, авиакомпаниям — часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений при замене путешественника может потребоваться доплата", — написала Догузова.Глава ведомства напомнила, что ранее Ростуризм рекомендовал компаниям и отелям максимально идти навстречу гражданам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену участника поездки, возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов.

https://ria.ru/20220930/vozvrat-1820514823.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, частичная мобилизация в россии, путешествия