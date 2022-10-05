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Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/rosturizm-1821724628.html
Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку
Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку - РИА Новости, 05.10.2022
Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку
При получении повестки в рамках частичной мобилизации турист может аннулировать путевку или переоформить ее на другого путешественника, сообщила в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:59
2022-10-05T18:00
туризм
новости - туризм
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
частичная мобилизация в россии
путешествия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. При получении повестки в рамках частичной мобилизации турист может аннулировать путевку или переоформить ее на другого путешественника, сообщила в Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.Она пояснила, что ведомство подготовило вместе с "Объясняем.рф" ответы на часто задаваемые вопросы в рамках частичной мобилизации. Глава Ростуризма сказала, что путешественнику необходимо обратиться к туроператору или агенту по месту приобретения путевки и предъявить копию полученной повестки. По согласованию с компанией можно либо переоформить поездку на другого гражданина, изменить состав визитеров или аннулировать покупку полностью на всех участников.В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчеты с туристом. По российскому законодательству, невозможность отправиться в поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации — существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора."Это значит, что в случае отмены поездки возврат производится за вычетом фактически понесенных фирмой расходов. Туроператор мог уже оплатить контрагентам — отелям, авиакомпаниям — часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений при замене путешественника может потребоваться доплата", — написала Догузова.Глава ведомства напомнила, что ранее Ростуризм рекомендовал компаниям и отелям максимально идти навстречу гражданам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену участника поездки, возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов.
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новости - туризм, туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, частичная мобилизация в россии, путешествия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Частичная мобилизация в России, Путешествия
17:59 05.10.2022 (обновлено: 18:00 05.10.2022)
 
Ростуризм рассказал, как получившим повестку гражданам переоформить путевку

Ростуризм сообщил, как получившим повестку гражданам аннулировать или переоформить путевку

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. При получении повестки в рамках частичной мобилизации турист может аннулировать путевку или переоформить ее на другого путешественника, сообщила в Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она пояснила, что ведомство подготовило вместе с "Объясняем.рф" ответы на часто задаваемые вопросы в рамках частичной мобилизации.
Глава Ростуризма сказала, что путешественнику необходимо обратиться к туроператору или агенту по месту приобретения путевки и предъявить копию полученной повестки. По согласованию с компанией можно либо переоформить поездку на другого гражданина, изменить состав визитеров или аннулировать покупку полностью на всех участников.
В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчеты с туристом. По российскому законодательству, невозможность отправиться в поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации — существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.
"Это значит, что в случае отмены поездки возврат производится за вычетом фактически понесенных фирмой расходов. Туроператор мог уже оплатить контрагентам — отелям, авиакомпаниям — часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений при замене путешественника может потребоваться доплата", — написала Догузова.
Глава ведомства напомнила, что ранее Ростуризм рекомендовал компаниям и отелям максимально идти навстречу гражданам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену участника поездки, возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)РоссияЧастичная мобилизация в РоссииПутешествия
 
 
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