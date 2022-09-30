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Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным

Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным - РИА Новости, 30.09.2022

Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным

Ростуризм просит туристический бизнес в приоритетном порядке возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:12

2022-09-30T10:12

2022-09-30T10:12

туризм

новости - туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ростуризм просит туристический бизнес в приоритетном порядке возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале."В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях - по возможности, без удержания фактически понесенных расходов", - написала Догузова.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, частичная мобилизация в россии