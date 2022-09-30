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Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным
Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным - РИА Новости, 30.09.2022
Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным
Ростуризм просит туристический бизнес в приоритетном порядке возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:12
2022-09-30T10:12
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ростуризм просит туристический бизнес в приоритетном порядке возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале."В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях - по возможности, без удержания фактически понесенных расходов", - написала Догузова.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, частичная мобилизация в россии
Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Частичная мобилизация в России
10:12 30.09.2022
 
Ростуризм попросил возвращать деньги за туры мобилизованным

Глава Ростуризма Догузова попросил возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ростуризм просит туристический бизнес в приоритетном порядке возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях - по возможности, без удержания фактически понесенных расходов", - написала Догузова.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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