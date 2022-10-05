В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации
В Ростуризме ответили на популярные вопросы о путешествиях во время частичной мобилизации
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ростуризм совместно с Объясняем.рф подготовил ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с путешествиями во время частичной мобилизации, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?
В условиях частичной мобилизации, ограничений на перемещение граждан РФ не предусматривается.
Что делать, если мне не приходила повестка, и я отправился в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России мне отказали в выезде за границу?
При получении отказа в пересечении границы необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, на которых выезд за рубеж ограничен. Он нужен, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура.
Что делать, если мне не приходила повестка, и я отправился в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России мне отказали в выезде за границу?
При получении отказа в пересечении границы необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, на которых выезд за рубеж ограничен. Он нужен, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура.
У меня куплен тур – по России или за рубеж. Я получил повестку. Как вернуть деньги?
Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения путевки и предоставить копию полученной повестки. Можно сделать это лично или через представителя — родственника или человека, с которым планировалась поездка. Затем по согласованию с туроператором переоформить путевку на другого человека, аннулировать тур или изменить состав его участников.
"Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении продукта, он вправе обратиться в суд", — напомнила Догузова.
Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения путевки и предоставить копию полученной повестки. Можно сделать это лично или через представителя — родственника или человека, с которым планировалась поездка. Затем по согласованию с туроператором переоформить путевку на другого человека, аннулировать тур или изменить состав его участников.
"Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении продукта, он вправе обратиться в суд", — напомнила Догузова.