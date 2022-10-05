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В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html
В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации
В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации
Ростуризм совместно с Объясняем.рф подготовил ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с путешествиями во время частичной мобилизации, сообщила глава... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:36
2022-10-05T15:36
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
частичная мобилизация в россии
туризм
туристы
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ростуризм совместно с Объясняем.рф подготовил ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с путешествиями во время частичной мобилизации, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?В условиях частичной мобилизации, ограничений на перемещение граждан РФ не предусматривается.Что делать, если мне не приходила повестка, и я отправился в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России мне отказали в выезде за границу?При получении отказа в пересечении границы необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, на которых выезд за рубеж ограничен. Он нужен, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура.У меня куплен тур – по России или за рубеж. Я получил повестку. Как вернуть деньги?Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения путевки и предоставить копию полученной повестки. Можно сделать это лично или через представителя — родственника или человека, с которым планировалась поездка. Затем по согласованию с туроператором переоформить путевку на другого человека, аннулировать тур или изменить состав его участников. "Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении продукта, он вправе обратиться в суд", — напомнила Догузова.
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новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), частичная мобилизация в россии, туризм, туристы, путешествия
Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Частичная мобилизация в России, Туризм, туристы, Путешествия
15:36 05.10.2022
 
В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации

В Ростуризме ответили на популярные вопросы о путешествиях во время частичной мобилизации

© РИА Новости / Виталий БелоусовПассажир возле стойки регистрации в аэропорту
Пассажир возле стойки регистрации в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ростуризм совместно с Объясняем.рф подготовил ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с путешествиями во время частичной мобилизации, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?
В условиях частичной мобилизации, ограничений на перемещение граждан РФ не предусматривается.

Что делать, если мне не приходила повестка, и я отправился в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России мне отказали в выезде за границу?

При получении отказа в пересечении границы необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, на которых выезд за рубеж ограничен. Он нужен, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура.
У меня куплен тур – по России или за рубеж. Я получил повестку. Как вернуть деньги?

Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения путевки и предоставить копию полученной повестки. Можно сделать это лично или через представителя — родственника или человека, с которым планировалась поездка. Затем по согласованию с туроператором переоформить путевку на другого человека, аннулировать тур или изменить состав его участников.

"Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении продукта, он вправе обратиться в суд", — напомнила Догузова.
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Частичная мобилизация в РоссииТуризмтуристыПутешествия
 
 
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