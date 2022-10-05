https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html

В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации

В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022

В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации

Ростуризм совместно с Объясняем.рф подготовил ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с путешествиями во время частичной мобилизации, сообщила глава... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:36

2022-10-05T15:36

2022-10-05T15:36

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

частичная мобилизация в россии

туризм

туристы

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ростуризм совместно с Объясняем.рф подготовил ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с путешествиями во время частичной мобилизации, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?В условиях частичной мобилизации, ограничений на перемещение граждан РФ не предусматривается.Что делать, если мне не приходила повестка, и я отправился в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России мне отказали в выезде за границу?При получении отказа в пересечении границы необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, на которых выезд за рубеж ограничен. Он нужен, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура.У меня куплен тур – по России или за рубеж. Я получил повестку. Как вернуть деньги?Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения путевки и предоставить копию полученной повестки. Можно сделать это лично или через представителя — родственника или человека, с которым планировалась поездка. Затем по согласованию с туроператором переоформить путевку на другого человека, аннулировать тур или изменить состав его участников. "Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении продукта, он вправе обратиться в суд", — напомнила Догузова.

https://ria.ru/20221004/puteshestviya-1821370995.html

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), частичная мобилизация в россии, туризм, туристы, путешествия