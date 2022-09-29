https://ria.ru/20220929/tur-1820281864.html

Туроператоры рассказали, как можно отказаться от уже оплаченной путевки

Туроператоры рассказали, как можно отказаться от уже оплаченной путевки - РИА Новости, 29.09.2022

Туроператоры рассказали, как можно отказаться от уже оплаченной путевки

Эксперты рассказали, в каких случаях можно продавать и покупать отказные туры, сообщает Tourdom. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:01

2022-09-29T15:01

2022-09-29T15:01

туризм

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частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких случаях можно продавать и покупать отказные туры, сообщает Tourdom.Если клиенты решили отменить поездку с вылетом через 10 дней и более, размер фактически понесенных расходов у большинства туроператоров относительно небольшой. Но если путешественники отказываются в последний момент, компании теряют большую часть стоимости путевки — до 90 процентов. Чтобы перепродать ее, агенты просят туроператора о замене фамилий.Такие просьбы рассматриваются в индивидуальном порядке, но в последнее время туроператоры стараются идти навстречу."Русский Экспресс" заменил обоих туристов, не взяв ни рубля. Просто благодарность им от всей души за такое отношение", — поделился один из читателей. Изменить фамилию в заявке разрешил и "Библио-Глобус". В результате мобилизованному на военную службу мужчине вернули деньги за несостоявшееся путешествие, а вместо него отправили другого гостя.Однако, по словам экспертов, туроператоры всегда не готовы менять все фамилии в заявках. То есть, если вместе с мобилизованным от поездки отказывается и его жена, тур, скорее всего, аннулируют.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819759673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, частичная мобилизация в россии, туризм, туристы, россия