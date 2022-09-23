https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html

Выезд за рубеж: что делать туристам при частичной мобилизации

Выезд за рубеж: что делать туристам при частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Выезд за рубеж: что делать туристам при частичной мобилизации

Решение о частичной мобилизации взволновало туристический рынок. Стоимость авиабилетов в Ереван и Стамбул повысилась, путешественники интересуются у агентов... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:20

2022-09-23T11:20

2022-09-23T17:35

туризм

туризм

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

стамбул

ереван

аэрофлот

s7 airlines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/10/1559851071_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_834d6307362986afbc99372b93f97d80.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Решение о частичной мобилизации взволновало туристический рынок. Стоимость авиабилетов в Ереван и Стамбул повысилась, путешественники интересуются у агентов условиями аннуляции путевок, а юристы советуют включать в договор пункт об обязанности клиента удостовериться в своем праве на выезд. О том, что делать туристам, вернут ли деньги тем, кто получит повестки, и что творится на границах, — в материале РИА Новости.Авиабилеты подорожалиПрактически сразу после того, как объявили частичную мобилизацию, у агрегаторов подорожали авиабилеты в Стамбул, Ереван и другие зарубежные города. Приемлемые цены (до 20 тысяч) пока есть на октябрь.Что касается полетов, к примеру, в Белград, то эксперты советуют чаще мониторить сайт Air Serbia: периодически появляются варианты. Возможно, кто-то отказывается от брони.При этом и авиакомпании (например, "Аэрофлот") и РЖД заявили, что никаких ограничений нет, дополнительные документы вроде справки из военкомата не нужны.Перестраховаться надоНа границах ситуация изменилась, в первую очередь — на сухопутных. Пока, по отзывам туристов и экспертов, пропускают всех, но контроль занимает больше времени. Насколько — зависит от границы.Согласно федеральному закону, "гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти"."Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, нельзя уезжать лишь после получения повестки, сообщил член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов."По совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны", — заявила в своем канале в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова.— Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне".Пускают всех, но придется подождать"Задали стандартные вопросы: сколько денег (не пересчитывали), цель поездки, конечный город, подлежу ли мобилизации, служил ли в армии, сфера занятости. Военный билет не спрашивали. Пропустили минут за пять. У семьи не спрашивали ничего, но попросили, чтобы они проходили контроль отдельно", — рассказывает путешественник, отправившийся с женой и ребенком в Берлин через Стамбул.Очереди, по отзывам туристов, в аэропортах разные. Мужчин опрашивают отдельно от женщин и детей.А вот пройти сухопутную границу стало сложнее физически. Если в 12:00 21 сентября среднее время пересечения границы на КПП с Грузией составляло один час, то спустя сутки — десять. По прогнозам на 23 сентября, ожидание может затянуться на день.На КПП с Финляндией пропускают всех, дополнительных вопросов практически не задают. "Прошли границу за семь часов — с восьми утра до трех", — сообщают туристы в телеграм-канале "В Финляндию на выходные".В целом выехать из страны можно, но это требует больше времени и денег, чем раньше.Страховка не поможетГлавный вопрос у тех, кому из-за частичной мобилизации придется отказаться от уже оплаченной поездки или тура, — вернут ли деньги.Пока однозначного ответа нет. По словам экспертов, частичная мобилизация — не страховой случай, даже если есть полис от невыезда. Из статьи 964 Гражданского кодекса следует, что когда клиент отказался от поездки из-за военных действий, то за путевку ничего не возвращают.Таким образом, страховка от невыезда ни в одной компании не поможет, поясняют в АТОР.Но не все так просто. Например, глава юридического агентства Георгий Мохов в своем телеграм-канале заявил, что можно попробовать вернуть деньги у страховщика через иск. "Думаю, суд встанет на сторону потребителя, — говорит юрист. — Вероятно, правила скорректируют, поскольку клиентов волнует возмещение средств в случае получения повестки".Меняем мужа на бабушкуВернуть деньги может и туроператор."Наши клиенты, вылетающие этой осенью на отдых семьями, спрашивают, выпустят ли их за границу. Без повестки путь открыт", — подчеркивает владелец онлайн-турагентства Asteria tour Анна Фарахова. Если же пришла повестка, предложат заменить туриста — на маму, бабушку, подругу.И такие случаи уже есть — это примерно 20 процентов осенне-зимних броней, добавляет Фарахова. Вопрос о полной отмене тура подняли около 50 процентов клиентов."Пока аннуляций немного, со вчерашнего дня — несколько отказов от туров в Турцию и другие страны, — сообщили в компании "Интурист".— Без штрафов удовлетворят те заявки, где турист получил повестку. Остальное — согласно договору".В "Русском экспрессе" сказали: "Нас спрашивают об аннуляции. В большинстве случаев мы удерживаем 100 процентов внесенных средств".Это понятно. Туроператор уже потратился на организацию путешествия — и чем ближе к дате вылета, тем больше потери.Депозит, суд и другие варианты"Если повестка на руках, удержания все равно будут, но, скорее всего, в суде получится вернуть полную стоимость", — неофициально проинформировали в одной туркомпании."Ситуация неоднозначная. Турбизнесу сейчас сложно, поэтому едва ли стоит говорить о полных возвратах в досудебном порядке", — подтверждает адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. Отказ, вероятно, квалифицируют как невозможность совершить путешествие по независящим от воли сторон обстоятельствам. А в этом случае исполнитель вправе ставить вопрос о возмещении фактически понесенных расходов.Еремеева уверена, что в ближайшее время Ростуризм даст разъяснения. Возможно, речь пойдет о депозитах. Анна Фарахова также согласна, что нужны законодательные поправки. "Но, опираясь на опыт с пандемией, такое следует ожидать не раньше чем через два-три месяца", — уточнила она.Если вы хотите отказаться от поездки, а до вылета еще достаточно времени, займитесь этим прямо сейчас. Тогда финансовые потери будут минимальны.Вынужденный возвратС авиабилетами ситуация аналогичная."В Федеральных авиационных правилах указан четкий перечень для вынужденного возврата. Но частичной мобилизации в нем нет, при этом есть пункт про то, что перевозчик может выбрать критерии на свое усмотрение", — отмечают в пресс-службе Туту.ру."Аэрофлот" уже сообщил, что подлежащие призыву граждане, которые приобрели билет до 21 сентября (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств. Это же распространяется на членов их семей, с которыми планировался совместный перелет.В целом эксперты пока не могут дать четких советов, как действовать в беспрецедентных обстоятельствах. "Не надо паниковать. Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон, — заключает Георгий Мохов. — Будем по ситуации реагировать, предупреждать туристов". Не исключено, что все прояснится не через два-три месяца, а уже в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220921/aviabilety-1818484525.html

https://ria.ru/20220921/vyezd-1818384491.html

https://ria.ru/20220922/gruziya-1818621737.html

https://ria.ru/20220922/strakhovka-1818656894.html

https://ria.ru/20220922/aviabilety-1818687764.html

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html

стамбул

ереван

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), стамбул, ереван, аэрофлот, s7 airlines, грузия, проблемы - туризм, туристы, частичная мобилизация в россии, актуальное - туризм