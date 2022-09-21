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Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/aviabilety-1818484525.html
Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене
Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене - РИА Новости, 21.09.2022
Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене
После объявления частичной мобилизации авиабилеты в Стамбул и Ереван на 21 сентября почти полностью распроданы, а на последующие даты значительно выросли в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:32
2022-09-21T17:52
туризм
новости - туризм
ереван
стамбул
авиабилеты
цены
туризм
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После объявления частичной мобилизации авиабилеты в Стамбул и Ереван на 21 сентября почти полностью распроданы, а на последующие даты значительно выросли в цене, следует из данных билетных агрегаторов.На сайте сервиса Onetwotrip раскупили все билеты на сегодня по обоим направлениям, у Туту.ру и Aviasales осталось по одному-два варианта, но только на перелет в Ереван (от 28 тысяч рублей с человека).Гораздо больше вариантов на 23-24 сентября. Приобрести билет в Стамбул можно в среднем за 76 тысяч рублей, в Ереван — за 62 тысячи. Некоторые авиакомпании повысили цены в несколько раз. Например, билет "Аэрофлота" в столицу Армении на 23 сентября стоит 122 тысячи рублей с человека.Также выросла стоимость перелетов в Тбилиси и Баку: цены начинаются от 86 тысяч рублей.
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новости - туризм, ереван, стамбул, авиабилеты, цены, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Ереван, Стамбул, Авиабилеты, Цены, Туризм
17:32 21.09.2022 (обновлено: 17:52 21.09.2022)
 
Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене

Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене после объявления частичной мобилизации

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После объявления частичной мобилизации авиабилеты в Стамбул и Ереван на 21 сентября почти полностью распроданы, а на последующие даты значительно выросли в цене, следует из данных билетных агрегаторов.
На сайте сервиса Onetwotrip раскупили все билеты на сегодня по обоим направлениям, у Туту.ру и Aviasales осталось по одному-два варианта, но только на перелет в Ереван (от 28 тысяч рублей с человека).
Гораздо больше вариантов на 23-24 сентября. Приобрести билет в Стамбул можно в среднем за 76 тысяч рублей, в Ереван — за 62 тысячи. Некоторые авиакомпании повысили цены в несколько раз. Например, билет "Аэрофлота" в столицу Армении на 23 сентября стоит 122 тысячи рублей с человека.
Также выросла стоимость перелетов в Тбилиси и Баку: цены начинаются от 86 тысяч рублей.
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