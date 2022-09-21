https://ria.ru/20220921/aviabilety-1818484525.html

Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене

Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене - РИА Новости, 21.09.2022

Авиабилеты в Стамбул и Ереван резко выросли в цене

После объявления частичной мобилизации авиабилеты в Стамбул и Ереван на 21 сентября почти полностью распроданы, а на последующие даты значительно выросли в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:32

2022-09-21T17:32

2022-09-21T17:52

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. После объявления частичной мобилизации авиабилеты в Стамбул и Ереван на 21 сентября почти полностью распроданы, а на последующие даты значительно выросли в цене, следует из данных билетных агрегаторов.На сайте сервиса Onetwotrip раскупили все билеты на сегодня по обоим направлениям, у Туту.ру и Aviasales осталось по одному-два варианта, но только на перелет в Ереван (от 28 тысяч рублей с человека).Гораздо больше вариантов на 23-24 сентября. Приобрести билет в Стамбул можно в среднем за 76 тысяч рублей, в Ереван — за 62 тысячи. Некоторые авиакомпании повысили цены в несколько раз. Например, билет "Аэрофлота" в столицу Армении на 23 сентября стоит 122 тысячи рублей с человека.Также выросла стоимость перелетов в Тбилиси и Баку: цены начинаются от 86 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818405520.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ереван, стамбул, авиабилеты, цены, туризм