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Эксперт объяснил, вернут ли деньги за отмененные из-за мобилизации туры - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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Эксперт объяснил, вернут ли деньги за отмененные из-за мобилизации туры
Эксперт объяснил, вернут ли деньги за отмененные из-за мобилизации туры - РИА Новости, 22.09.2022
Эксперт объяснил, вернут ли деньги за отмененные из-за мобилизации туры
Эксперты объяснили, покроет ли страховка от невыезда отмену тура из-за частичной мобилизации, пишет АТОР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:28
2022-09-22T13:28
туризм
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
страхование
туризм
туристы
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты объяснили, покроет ли страховка от невыезда отмену тура из-за частичной мобилизации, пишет АТОР.По словам гендиректора компании ЕВРОИНС Юлии Алчеевой, этот случай не является страховым.Из статьи 964 Гражданского кодекса РФ следует, что сумма за путевку не возвращается, если клиент отказался от поездки из-за военных действий (а также воздействия ядерного взрыва или радиоактивного заражения, народных волнений, забастовок)."Таким образом, страховка от невыезда ни в одной компании не покроет никакие действия туриста, повлекшие отмену тура вследствие частичной мобилизации или его невозможности совершить поездку", — поясняют в ассоциации.
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новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), страхование, туризм, туристы, частичная мобилизация в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Страхование, Туризм, туристы, Частичная мобилизация в России
13:28 22.09.2022
 
Эксперт объяснил, вернут ли деньги за отмененные из-за мобилизации туры

Эксперт: туристам не вернут деньги за поездки, отмененные из-за мобилизации

© Depositphotos / VitalikRadkoМужчина подписывает страховой полис
Мужчина подписывает страховой полис - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты объяснили, покроет ли страховка от невыезда отмену тура из-за частичной мобилизации, пишет АТОР.
По словам гендиректора компании ЕВРОИНС Юлии Алчеевой, этот случай не является страховым.
Из статьи 964 Гражданского кодекса РФ следует, что сумма за путевку не возвращается, если клиент отказался от поездки из-за военных действий (а также воздействия ядерного взрыва или радиоактивного заражения, народных волнений, забастовок).
"Таким образом, страховка от невыезда ни в одной компании не покроет никакие действия туриста, повлекшие отмену тура вследствие частичной мобилизации или его невозможности совершить поездку", — поясняют в ассоциации.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)СтрахованиеТуризмтуристыЧастичная мобилизация в России
 
 
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