https://ria.ru/20220922/aviabilety-1818687764.html

Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты

Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты - РИА Новости, 22.09.2022

Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты

Эксперты объяснили, вернут ли авиакомпании деньги за билеты в случае призыва пассажира, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:47

2022-09-22T14:47

2022-09-22T14:47

туризм

туту.ру

аэрофлот

частичная мобилизация в россии

авиабилеты

деньги

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авиакомпании

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты объяснили, вернут ли авиакомпании деньги за билеты в случае призыва пассажира, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру."В Федеральных авиационных правилах указан четкий перечень для вынужденного возврата, но частичной мобилизации в нем нет, при этом есть пункт про то, что перевозчик может выбрать критерии на свое усмотрение. Решение остается за авиакомпанией", — отмечают в пресс-службе."Аэрофлот", например, уже подтвердил, что вернет деньги за билеты в случае призыва пассажира после объявления частичной мобилизации, пишет в своем Telegram-канале Tourdom. Для этого нужно предъявить повестку или документ от военкомата, что в поездке отказано."Повестка, по идее, превращает даже "невозвратные" билеты в возвратные, но четких отработанных механизмов нет, и процедуры могут задержаться", — предупреждают в сервисе.С зарубежными перевозчиками сложнее: высока вероятность, что причину признают неуважительной, добавляют в пресс-службе. Однако попробовать написать заявление все равно стоит.

https://ria.ru/20220922/strakhovka-1818656894.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

туту.ру, аэрофлот, частичная мобилизация в россии, авиабилеты, деньги, новости - туризм, авиакомпании, туризм, туристы