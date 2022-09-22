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Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220922/aviabilety-1818687764.html
Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты
Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты - РИА Новости, 22.09.2022
Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты
Эксперты объяснили, вернут ли авиакомпании деньги за билеты в случае призыва пассажира, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:47
2022-09-22T14:47
туризм
туту.ру
аэрофлот
частичная мобилизация в россии
авиабилеты
деньги
новости - туризм
авиакомпании
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты объяснили, вернут ли авиакомпании деньги за билеты в случае призыва пассажира, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру."В Федеральных авиационных правилах указан четкий перечень для вынужденного возврата, но частичной мобилизации в нем нет, при этом есть пункт про то, что перевозчик может выбрать критерии на свое усмотрение. Решение остается за авиакомпанией", — отмечают в пресс-службе."Аэрофлот", например, уже подтвердил, что вернет деньги за билеты в случае призыва пассажира после объявления частичной мобилизации, пишет в своем Telegram-канале Tourdom. Для этого нужно предъявить повестку или документ от военкомата, что в поездке отказано."Повестка, по идее, превращает даже "невозвратные" билеты в возвратные, но четких отработанных механизмов нет, и процедуры могут задержаться", — предупреждают в сервисе.С зарубежными перевозчиками сложнее: высока вероятность, что причину признают неуважительной, добавляют в пресс-службе. Однако попробовать написать заявление все равно стоит.
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туту.ру, аэрофлот, частичная мобилизация в россии, авиабилеты, деньги, новости - туризм, авиакомпании, туризм, туристы
Туризм, Туту.ру, Аэрофлот, Частичная мобилизация в России, Авиабилеты, Деньги, Новости - Туризм, авиакомпании, Туризм, туристы
14:47 22.09.2022
 
Эксперты объяснили, вернут ли призывникам деньги за купленные авиабилеты

Эксперты объяснили, вернут ли авиакомпании деньги за билеты в случае призыва пассажира

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПокупка авиабилетов во Владивостоке
Покупка авиабилетов во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты объяснили, вернут ли авиакомпании деньги за билеты в случае призыва пассажира, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.
"В Федеральных авиационных правилах указан четкий перечень для вынужденного возврата, но частичной мобилизации в нем нет, при этом есть пункт про то, что перевозчик может выбрать критерии на свое усмотрение. Решение остается за авиакомпанией", — отмечают в пресс-службе.
"Аэрофлот", например, уже подтвердил, что вернет деньги за билеты в случае призыва пассажира после объявления частичной мобилизации, пишет в своем Telegram-канале Tourdom. Для этого нужно предъявить повестку или документ от военкомата, что в поездке отказано.
"Повестка, по идее, превращает даже "невозвратные" билеты в возвратные, но четких отработанных механизмов нет, и процедуры могут задержаться", — предупреждают в сервисе.
С зарубежными перевозчиками сложнее: высока вероятность, что причину признают неуважительной, добавляют в пресс-службе. Однако попробовать написать заявление все равно стоит.
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