https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818363643.html

В СПЧ уточнили, с какого момента при частичной мобилизации запрещают выезд

В СПЧ уточнили, с какого момента при частичной мобилизации запрещают выезд - РИА Новости, 21.09.2022

В СПЧ уточнили, с какого момента при частичной мобилизации запрещают выезд

Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки, сообщил член Совета по правам человека... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:31

2022-09-21T11:31

2022-09-21T11:58

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

кирилл кабанов

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."При полной мобилизации запрещается (выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов), но если человеку пришла повестка, то он не может выезжать…" - сообщил Кабанов РИА Новости.На вопрос, могут ли при частичной мобилизации выезжать граждане, у которых есть военный билет, но им еще не пришла повестка, член СПЧ сообщил, что юридически это возможно. "Юридически они могут выезжать за границу, потому что у кого-то военный билет ограничен - и он годен только в военное время. Он же не подпадает под частичную мобилизацию? Не попадает. Он может выезжать", - пояснил Кабанов.Согласно закону РФ, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

https://ria.ru/20220921/rezervisty-1818360764.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, россия, вооруженные силы рф