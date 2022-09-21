https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818363643.html
В СПЧ уточнили, с какого момента при частичной мобилизации запрещают выезд
В СПЧ уточнили, с какого момента при частичной мобилизации запрещают выезд - РИА Новости, 21.09.2022
В СПЧ уточнили, с какого момента при частичной мобилизации запрещают выезд
Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки, сообщил член Совета по правам человека... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:31
2022-09-21T11:31
2022-09-21T11:58
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
кирилл кабанов
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."При полной мобилизации запрещается (выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов), но если человеку пришла повестка, то он не может выезжать…" - сообщил Кабанов РИА Новости.На вопрос, могут ли при частичной мобилизации выезжать граждане, у которых есть военный билет, но им еще не пришла повестка, член СПЧ сообщил, что юридически это возможно. "Юридически они могут выезжать за границу, потому что у кого-то военный билет ограничен - и он годен только в военное время. Он же не подпадает под частичную мобилизацию? Не попадает. Он может выезжать", - пояснил Кабанов.Согласно закону РФ, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.
https://ria.ru/20220921/rezervisty-1818360764.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Кирилл Кабанов, Россия, Вооруженные силы РФ
11:31 21.09.2022 (обновлено: 11:58 21.09.2022)
В СПЧ уточнили, с какого момента при частичной мобилизации запрещают выезд
Член СПЧ Кабанов: выезд с места жительства запрещается с момента получения повестки