https://ria.ru/20220921/prikaz-1818329518.html

Пресс-служба Кремля опубликовала указ о частичной мобилизации

Пресс-служба Кремля опубликовала указ о частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Пресс-служба Кремля опубликовала указ о частичной мобилизации

Пресс-служба Кремля опубликовала указ о частичной мобилизации в РФ. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:21

2022-09-21T09:21

2022-09-21T11:20

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала указ о частичной мобилизации в РФ."Пресс-служба Кремля опубликовала Указ о частичной мобилизации в РФ", - говорится в сообщении."Президент России В.В. Путин подписал Указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Передаем полный текст документа", - указала пресс-служба Кремля.РИА Новости публикует полный текст указа."В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", от 26 февраля 1997 г. № 31-Ф3 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации: а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; б) но состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.Правительству Российской Федерации: а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации; б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях).Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/dzhabarov-1818336228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335726.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335626.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, частичная мобилизация в россии