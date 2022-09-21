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РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/rzhd-1818368966.html
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов - РИА Новости, 21.09.2022
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов
РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:49
2022-09-21T12:10
специальная военная операция на украине
общество
ржд
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных ограничений.В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ОАО "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу."Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", - сообщили в пресс-службе РЖД.
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общество, ржд, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, РЖД, Россия, Частичная мобилизация в России
11:49 21.09.2022 (обновлено: 12:10 21.09.2022)
 
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов

РЖД заявили, что для покупки билетов на поезда справка из военкомата не потребуется

© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Пассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных ограничений.
В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ОАО "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу.
"Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", - сообщили в пресс-службе РЖД.
Андрей Картаполов
Вчера, 11:21Специальная военная операция на Украине
Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет, заявили в ГД
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРЖДРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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