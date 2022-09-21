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РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов - РИА Новости, 21.09.2022
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов
РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:49
2022-09-21T11:49
2022-09-21T12:10
специальная военная операция на украине
общество
ржд
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных ограничений.В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ОАО "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу."Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", - сообщили в пресс-службе РЖД.
https://ria.ru/20220921/rezervisty-1818360764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Общество, РЖД, Россия, Частичная мобилизация в России
11:49 21.09.2022 (обновлено: 12:10 21.09.2022)
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов
РЖД заявили, что для покупки билетов на поезда справка из военкомата не потребуется