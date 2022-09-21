https://ria.ru/20220921/rzhd-1818368966.html

РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов

РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов - РИА Новости, 21.09.2022

РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов

РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:49

2022-09-21T11:49

2022-09-21T12:10

специальная военная операция на украине

общество

ржд

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных ограничений.В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ОАО "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу."Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", - сообщили в пресс-службе РЖД.

https://ria.ru/20220921/rezervisty-1818360764.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ржд, россия, частичная мобилизация в россии