https://ria.ru/20220922/aeroflot-1818693867.html

"Аэрофлот" вернет призванным деньги за билеты, купленные до 21 сентября

"Аэрофлот" вернет призванным деньги за билеты, купленные до 21 сентября - РИА Новости, 22.09.2022

"Аэрофлот" вернет призванным деньги за билеты, купленные до 21 сентября

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вернет призванным в рамках частичной мобилизации гражданам деньги за билеты, купленные до 21 сентября... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:08

2022-09-22T15:08

2022-09-22T15:25

россия

аэрофлот

частичная мобилизация в россии

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новости - туризм

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вернет призванным в рамках частичной мобилизации гражданам деньги за билеты, купленные до 21 сентября включительно, говорится в сообщении на сайте перевозчика."Аэрофлот" разъясняет порядок возврата авиабилетов для граждан России, подлежащих призыву в условиях частичной мобилизации. ПАО "Аэрофлот" признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки. Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету", - говорится в сообщении.Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения билета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денег: повестка; мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние; документы, подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учёте; документы о том, что гражданин состоит на воинском учёте, обратился за разрешением на выезд с места жительства и ответ им ещё не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в РФ. При предъявлении иных документов решение о возврате будет приниматься при обращении по месту приобретения билета.Также вынужденный возврат денежных средств возможен следующим категориям пассажиров при предъявлении вышеуказанных документов и их копий: членам семьи, следующим совместно на одном рейсе с гражданином, подпадающим под призыв, при предъявлении документов, подтверждающих родство; членам семьи, не следующим совместно c гражданином, подпадающим под призыв, при предъявлении документов, подтверждающих родство; пассажирам, следующим совместно с гражданином, подпадающим под призыв, и оформленным с ним в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).В случае, если гражданин убыл по месту службы и не может обратиться лично, возврат можно произвести третьему лицу при предъявлении вышеуказанных документов или их копий, а также доверенности (в соответствии со статьей 53 ГК РФ доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреждения) на получение денежных средств по перевозочному документу пассажира.Аннулировать забронированную перевозку возможно в контакт-центре для последующего обращения по месту приобретения перевозки (агентство, офис собственных продаж) и возврата средств. В случае невозможности личного обращения в офис собственных продаж пассажира, приобретавшим авиабилет на официальном сайте или через контакт-центр, запрос на возврат денежных средств возможно оставить через форму обратной связи на официальном сайте "Аэрофлота" с приложением вышеуказанных документов.

https://ria.ru/20220921/aeroflot-1818380717.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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Кирилл Волков

россия, аэрофлот, частичная мобилизация в россии, общество, новости - туризм