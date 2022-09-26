https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819620852.html
Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет
Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет - РИА Новости, 26.09.2022
Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет
Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:40
2022-09-26T18:40
2022-09-26T20:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
частичная мобилизация в россии
владимир путин
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России."В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — сказали в ведомстве.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. По его словам, сейчас распространяется большое количество фейков как со стороны противника, так и от "домашних истериков", поэтому "ко всем сливам следует относиться аккуратнее". Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Ограничений не предусматривается" – Конашенков о передвижении граждан в условиях частичной мобилизации
Заявление Конашенков по поводу отсутствия ограничений на передвижение при частичной мобилизации
2022-09-26T18:40
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PT0M08S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина
18:40 26.09.2022 (обновлено: 20:15 26.09.2022)
Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет
Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации не предусмотрено
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России.
"В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — сказали в ведомстве.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. По его словам, сейчас распространяется большое количество фейков как со стороны противника, так и от "домашних истериков", поэтому "ко всем сливам следует относиться аккуратнее".
Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу
, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.