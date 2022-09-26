https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819620852.html

Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет

Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет - РИА Новости, 26.09.2022

Минобороны: ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет

Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:40

2022-09-26T18:40

2022-09-26T20:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

частичная мобилизация в россии

владимир путин

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Введение ограничений на поездки граждан во время частичной мобилизации не предусматривается, сообщили в Министерстве обороны России."В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — сказали в ведомстве.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. По его словам, сейчас распространяется большое количество фейков как со стороны противника, так и от "домашних истериков", поэтому "ко всем сливам следует относиться аккуратнее". Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

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"Ограничений не предусматривается" – Конашенков о передвижении граждан в условиях частичной мобилизации Заявление Конашенков по поводу отсутствия ограничений на передвижение при частичной мобилизации 2022-09-26T18:40 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, украина