https://ria.ru/20221006/keshbek-1821971802.html

Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка

Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка - РИА Новости, 06.10.2022

Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка

Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:59

2022-10-06T15:59

2022-10-06T15:59

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

сангаджи тарбаев

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова."Мы исходим из того, что программа туристического кешбэка не закрывается, и мы вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году и в последующие годы", — сказала Догузова.По ее словам, акция очень эффективно работала, все были довольны — и туристы, и регионы, и бизнес."Понятно, что сложный бюджетный цикл, и Минфин исходя из текущих приоритетов перераспределяет расходы, но мы будем возвращаться этому вопросу. Отраслевой бизнес, конечно, просит и нас активно в этом деле поддерживает", — пояснила она.Российский союз туриндустрии в среду направил на имя главы комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева обращение с просьбой вернуть программу кешбэка, расходы на которую Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы.

https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сангаджи тарбаев, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), туризм, туристы, кешбэк