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Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка
Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка - РИА Новости, 06.10.2022
Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка
Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:59
2022-10-06T15:59
2022-10-06T15:59
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сангаджи тарбаев
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова."Мы исходим из того, что программа туристического кешбэка не закрывается, и мы вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году и в последующие годы", — сказала Догузова.По ее словам, акция очень эффективно работала, все были довольны — и туристы, и регионы, и бизнес."Понятно, что сложный бюджетный цикл, и Минфин исходя из текущих приоритетов перераспределяет расходы, но мы будем возвращаться этому вопросу. Отраслевой бизнес, конечно, просит и нас активно в этом деле поддерживает", — пояснила она.Российский союз туриндустрии в среду направил на имя главы комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева обращение с просьбой вернуть программу кешбэка, расходы на которую Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы.
https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сангаджи тарбаев, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), туризм, туристы, кешбэк
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Ростуризм поднимет вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка
Догузова: Ростуризм будет поднимать вопрос дальнейшего госфинансирования программы кешбэка