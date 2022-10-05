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Российский турбизнес попросил Госдуму вернуть программу кешбэка - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
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Российский турбизнес попросил Госдуму вернуть программу кешбэка
Российский турбизнес попросил Госдуму вернуть программу кешбэка - РИА Новости, 05.10.2022
Российский турбизнес попросил Госдуму вернуть программу кешбэка
Российский союз туриндустрии (РСТ) направил на имя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева обращение в связи РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:20
2022-10-05T17:21
туризм
туризм
новости - туризм
госдума рф
российский союз туриндустрии (рст)
высшая школа экономики (вшэ)
туристы
кешбэк
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) направил на имя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева обращение в связи с отсутствием финансирования программы кешбэка в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."В этом случае как потребители, так и сама туриндустрия лишаются самого эффективного инструмента государственной поддержки за весь постсоветский период. РСТ последовательно выступал за продление программы кэшбека, признавая ее высокую эффективность с момента запуска", — уточняется в письме.Там привели в пример исследование НИУ ВШЭ, проведенное в ноябре 2021 года, которое показало, что 15 процентов респондентов-участников программы точно не рассматривали для себя поездку без получения кешбэка, еще столько же, скорее всего, не поехали бы. Примерно 23 процента с учетом кешбэка однозначно предпочтут путешествие по России заграничной поездке, а 22 процента скорее выберут поездку внутри страны благодаря возможности получения кешбэка."В целом туроператоры отмечали четырехкратный рост бронирований поездок по России по сравнению с показателями прошлого года, при этом доля продаж туров с кешбэком составила 80 процентов", — указали в пресс-службе союза.Там отметили, что горизонт восстановления турпотоков до уровня 2019 года отодвигается, как минимум, на 2024-2025 годы, и только в случае сохранения планировавшихся ранее объемов финансовой поддержки отрасли. "Это особенно касается программы туристического кешбэка, других мероприятий по поддержке турбизнеса, а также реализации крупных инвестиционных проектов, на которые уже направлены значительные средства частных инвесторов", — заключили в РСТ.Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере пяти миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк. Документ был внесен правительством в Госдуму в конце сентября. Позднее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что программа не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году.
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туризм, новости - туризм, госдума рф, российский союз туриндустрии (рст), высшая школа экономики (вшэ), туристы, кешбэк
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Госдума РФ, Российский союз туриндустрии (РСТ), Высшая школа экономики (ВШЭ), туристы, Кешбэк
17:20 05.10.2022 (обновлено: 17:21 05.10.2022)
 
Российский турбизнес попросил Госдуму вернуть программу кешбэка

Российский союз туриндустрии обратился в Госдуму с просьбой вернуть программу кешбэка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) направил на имя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева обращение в связи с отсутствием финансирования программы кешбэка в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"В этом случае как потребители, так и сама туриндустрия лишаются самого эффективного инструмента государственной поддержки за весь постсоветский период. РСТ последовательно выступал за продление программы кэшбека, признавая ее высокую эффективность с момента запуска", — уточняется в письме.
Там привели в пример исследование НИУ ВШЭ, проведенное в ноябре 2021 года, которое показало, что 15 процентов респондентов-участников программы точно не рассматривали для себя поездку без получения кешбэка, еще столько же, скорее всего, не поехали бы. Примерно 23 процента с учетом кешбэка однозначно предпочтут путешествие по России заграничной поездке, а 22 процента скорее выберут поездку внутри страны благодаря возможности получения кешбэка.
"В целом туроператоры отмечали четырехкратный рост бронирований поездок по России по сравнению с показателями прошлого года, при этом доля продаж туров с кешбэком составила 80 процентов", — указали в пресс-службе союза.
Там отметили, что горизонт восстановления турпотоков до уровня 2019 года отодвигается, как минимум, на 2024-2025 годы, и только в случае сохранения планировавшихся ранее объемов финансовой поддержки отрасли. "Это особенно касается программы туристического кешбэка, других мероприятий по поддержке турбизнеса, а также реализации крупных инвестиционных проектов, на которые уже направлены значительные средства частных инвесторов", — заключили в РСТ.
Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере пяти миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк. Документ был внесен правительством в Госдуму в конце сентября. Позднее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что программа не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году.
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