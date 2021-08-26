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Туризм
https://ria.ru/20210826/anapa-1747395420.html
Глава Ростуризма инкогнито жила в отеле Анапы и нашла в нем недостатки
Глава Ростуризма инкогнито жила в отеле Анапы и нашла в нем недостатки - РИА Новости, 26.08.2021
Глава Ростуризма инкогнито жила в отеле Анапы и нашла в нем недостатки
Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Анапу с рабочим визитом и перед совещанием по теме качества гостиничных услуг инкогнито провела ночь в одном из отелей РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:23
2021-08-26T19:23
туризм
анапа
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
черное море
отели
гостиницы
туризм
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Анапу с рабочим визитом и перед совещанием по теме качества гостиничных услуг инкогнито провела ночь в одном из отелей курорта, на который жалуются туристы, говорится в сообщении ведомства.Перед рабочей встречей руководитель Ростуризма осмотрела несколько гостиниц различной категории — три, четыре и пять звезд, а также под другим именем поселилась в отеле "Белый пляж".Во время проживания Догузова оценила по чек-листу предоставляемые услуги и выяснила, что 35 процентов критериев не соответствуют заявленному уровню классификации "четыре звезды". Так, в гостинице не оказалось круглосуточного питания, ночью нельзя вызвать горничную, отсутствовал тренажерный зал, не включался телевизор.Кроме того, главе ведомства не удалось забронировать номер онлайн. При этом снять комнату можно было минимум на двое суток, а сотрудник ресепшен озвучил цену, которая существенно отличалась от указанной в прейскуранте. "Несоответствие предоставляемых услуг заявленному уровню оказалось системной проблемой в анапских отелях", — отметили в Ростуризме.Часть из них вообще работает без классификации, хотя гостиницы более чем на 15 номеров обязаны ее проходить. Чаще всего туристы жалуются на редкую смену постельного белья и полотенец или грязь в номерах и на территории, на неработающие выключатели, розетки и сантехнику, а также на недостаточно разнообразное и качественное питание, пояснили в ведомстве."Огромное количество жалоб, которое приходило мне весь сезон, причем часто именно из Анапы, я в первую очередь связываю с тем, что на курорт поехали туристы, которые раньше здесь не отдыхали, это другая аудитория, — рассказала Догузова. — Я думаю, бизнес видит прирост не только по числу людей, но и по размеру среднего чека. Отдыхающие готовы тратить деньги, но они хотят получить достойный сервис", — сказала чиновница.Глава ведомства призвала все отели пройти обязательную классификацию.В ведомстве сообщили, что рассчитывают в 2022 году в пилотном режиме запустить стандарты "все включено" и "ультра все включено". Это поможет туристам гарантированно получать определенный перечень услуг. Сейчас только в Анапе по системе all inclusive работает 47 отелей, и каждый из них понимает этот уровень по-своему."Также важно проработать вопрос легализации гостевых домов. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласований. Ростуризм в ближайшие пару месяцев внесет его в правительство и надеется, что в осеннюю сессию он будет утвержден парламентом", — добавили в пресс-службе.
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анапа, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, черное море, отели, гостиницы, туризм, зарина догузова, россия, туристы
19:23 26.08.2021
 

Глава Ростуризма инкогнито жила в отеле Анапы и нашла в нем недостатки

© Предоставлено пресс-службой РостуризмаЗарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
© Предоставлено пресс-службой Ростуризма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Анапу с рабочим визитом и перед совещанием по теме качества гостиничных услуг инкогнито провела ночь в одном из отелей курорта, на который жалуются туристы, говорится в сообщении ведомства.
Перед рабочей встречей руководитель Ростуризма осмотрела несколько гостиниц различной категории — три, четыре и пять звезд, а также под другим именем поселилась в отеле "Белый пляж".
Во время проживания Догузова оценила по чек-листу предоставляемые услуги и выяснила, что 35 процентов критериев не соответствуют заявленному уровню классификации "четыре звезды". Так, в гостинице не оказалось круглосуточного питания, ночью нельзя вызвать горничную, отсутствовал тренажерный зал, не включался телевизор.
Кроме того, главе ведомства не удалось забронировать номер онлайн. При этом снять комнату можно было минимум на двое суток, а сотрудник ресепшен озвучил цену, которая существенно отличалась от указанной в прейскуранте.
"Несоответствие предоставляемых услуг заявленному уровню оказалось системной проблемой в анапских отелях", — отметили в Ростуризме.
Часть из них вообще работает без классификации, хотя гостиницы более чем на 15 номеров обязаны ее проходить. Чаще всего туристы жалуются на редкую смену постельного белья и полотенец или грязь в номерах и на территории, на неработающие выключатели, розетки и сантехнику, а также на недостаточно разнообразное и качественное питание, пояснили в ведомстве.
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"Огромное количество жалоб, которое приходило мне весь сезон, причем часто именно из Анапы, я в первую очередь связываю с тем, что на курорт поехали туристы, которые раньше здесь не отдыхали, это другая аудитория, — рассказала Догузова. — Я думаю, бизнес видит прирост не только по числу людей, но и по размеру среднего чека. Отдыхающие готовы тратить деньги, но они хотят получить достойный сервис", — сказала чиновница.
Глава ведомства призвала все отели пройти обязательную классификацию.
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В ведомстве сообщили, что рассчитывают в 2022 году в пилотном режиме запустить стандарты "все включено" и "ультра все включено". Это поможет туристам гарантированно получать определенный перечень услуг. Сейчас только в Анапе по системе all inclusive работает 47 отелей, и каждый из них понимает этот уровень по-своему.
"Также важно проработать вопрос легализации гостевых домов. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласований. Ростуризм в ближайшие пару месяцев внесет его в правительство и надеется, что в осеннюю сессию он будет утвержден парламентом", — добавили в пресс-службе.
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ТуризмАнапаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмЧерное мореОтелиГостиницыТуризмЗарина ДогузоваРоссиятуристы
 
 
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