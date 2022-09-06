https://ria.ru/20220906/keshbek-1814726402.html

Осенний этап программы туристического кэшбека продлевать не планируют

Осенний этап программы туристического кэшбека продлевать не планируют - РИА Новости, 06.09.2022

Осенний этап программы туристического кэшбека продлевать не планируют

Осенний этап программы туристического кешбэка в этом году продлевать не планируется, не исключены изменения программы со следующего года, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:48

2022-09-06T08:48

2022-09-06T09:04

туризм

россия

новости - туризм

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Осенний этап программы туристического кешбэка в этом году продлевать не планируется, не исключены изменения программы со следующего года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ВЭФ."Мы пока идем в рамках запланированных средств, поэтому в этом году (продлевать - ред.) не планируем. В следующие года будем смотреть. Эта мера, которая поддержит спрос в межсезонье, но, например, в Красной Поляне нет понятия межсезонье, он круглогодичный курорт, даже летом там больше по финансовой эффективности загрузка", - сказал Чернышенко.Он отметил, что это очень популярная мера поддержки для туроператоров и благодаря ей продажи у некоторых участников отрасли повысились в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.Ранее во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что почти на 7 миллиардов рублей уже куплено туров в рамках программы кешбэка. Россиянам вернулось почти 1,5 миллиарда рублей.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814722790.html

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Варвара Скокшина

россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, зарина догузова, восточный экономический форум — 2022 (вэф)