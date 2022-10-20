https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825365679.html

В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма

В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022

В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:06

2022-10-20T15:06

2022-10-20T15:06

туризм

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли."Во многом благодаря предложениям Федерального агентства удалось не только сохранить значительную часть рабочих мест и фактически спасти турбизнес в условиях пандемии, но и придать стимул импортозамещению в данной сфере и развитию внутреннего туризма", — заявили в союзе.Там отметили, что важнейшими вехами в этой работе стали программа кешбэка, субсидирование чартерных программ, грантовая поддержка малого бизнеса, льготное кредитование инвесторов и разработка нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации", — добавили в РСТ.В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст)