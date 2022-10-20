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В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825365679.html
В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма
В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:06
2022-10-20T15:06
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли."Во многом благодаря предложениям Федерального агентства удалось не только сохранить значительную часть рабочих мест и фактически спасти турбизнес в условиях пандемии, но и придать стимул импортозамещению в данной сфере и развитию внутреннего туризма", — заявили в союзе.Там отметили, что важнейшими вехами в этой работе стали программа кешбэка, субсидирование чартерных программ, грантовая поддержка малого бизнеса, льготное кредитование инвесторов и разработка нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации", — добавили в РСТ.В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Российский союз туриндустрии (РСТ)
15:06 20.10.2022
 
В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма

В РСТ высоко оценили вклад Ростуризма в развитие индустрии путешествий

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРуководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме 2021
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли.
"Во многом благодаря предложениям Федерального агентства удалось не только сохранить значительную часть рабочих мест и фактически спасти турбизнес в условиях пандемии, но и придать стимул импортозамещению в данной сфере и развитию внутреннего туризма", — заявили в союзе.
Там отметили, что важнейшими вехами в этой работе стали программа кешбэка, субсидирование чартерных программ, грантовая поддержка малого бизнеса, льготное кредитование инвесторов и разработка нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации", — добавили в РСТ.
В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 09:17Туризм
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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