В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма
В РСТ высоко оценили вклад Ростуризма в развитие индустрии путешествий
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРуководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме 2021
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили вклад Ростуризма в развитие отрасли.
"Во многом благодаря предложениям Федерального агентства удалось не только сохранить значительную часть рабочих мест и фактически спасти турбизнес в условиях пандемии, но и придать стимул импортозамещению в данной сфере и развитию внутреннего туризма", — заявили в союзе.
Там отметили, что важнейшими вехами в этой работе стали программа кешбэка, субсидирование чартерных программ, грантовая поддержка малого бизнеса, льготное кредитование инвесторов и разработка нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"РСТ выражает надежду, что наработанные лучшие практики найдут свои применение в работе Минэкономразвития. У нас есть опыт взаимодействия с министерством как регулятором. Учитывая, что отрасль продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, надеемся на то, что курс на развитие отечественной инфраструктуры будет продолжен, это особенно важно в текущей геополитической ситуации", — добавили в РСТ.
В РСТ поблагодарили Зарину Догузову и ее коллег за работу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.