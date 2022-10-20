https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T09:17

2022-10-20T09:17

2022-10-20T10:00

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма.Минэкономразвития становится правопреемником Ростуризма, в том числе по судебным обязательствам агентства.Президентский указ вступает в силу со дня подписания.Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Федеральное агентство по туризму существовало с 2004 года, с 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова.

https://ria.ru/20221017/turpotok-1824608938.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм