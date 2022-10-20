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Путин подписал указ об упразднении Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825274661.html
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:17
2022-10-20T10:00
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма.Минэкономразвития становится правопреемником Ростуризма, в том числе по судебным обязательствам агентства.Президентский указ вступает в силу со дня подписания.Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Федеральное агентство по туризму существовало с 2004 года, с 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
09:17 20.10.2022 (обновлено: 10:00 20.10.2022)
 
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", — говорится в документе.
Минэкономразвития становится правопреемником Ростуризма, в том числе по судебным обязательствам агентства.
Президентский указ вступает в силу со дня подписания.
Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Федеральное агентство по туризму существовало с 2004 года, с 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Новости - Туризм
 
 
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