09:17 20.10.2022 (обновлено: 10:00 20.10.2022)
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", — говорится в документе.
Минэкономразвития становится правопреемником Ростуризма, в том числе по судебным обязательствам агентства.
Президентский указ вступает в силу со дня подписания.
Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Федеральное агентство по туризму существовало с 2004 года, с 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова.
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