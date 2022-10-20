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Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825294565.html
Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма
Передача функций Ростуризма министерству экономического развития позволит властям максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, сообщил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:59
2022-10-20T11:30
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дмитрий чернышенко
россия
зарина догузова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Передача функций Ростуризма министерству экономического развития позволит властям максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он также поблагодарил главу ведомства Зарину Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, выразив уверенность, что она останется в отрасли.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", - заявил Чернышенко.Он отметил, что за последние годы была проделана огромная работа. "Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес. Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", - добавил вице-премьер."Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов. Эффективное решение этих вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма и с социально-экономическим развитием страны в целом", - уточнил он."Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825300053.html
https://ria.ru/20221019/infrastruktura-1825203881.html
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дмитрий чернышенко, россия, зарина догузова
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дмитрий Чернышенко, Россия, Зарина Догузова
10:59 20.10.2022 (обновлено: 11:30 20.10.2022)
 
Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма

Чернышенко объяснил передачу функций Ростуризма МЭР концентрацией на приоритетах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Передача функций Ростуризма министерству экономического развития позволит властям максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он также поблагодарил главу ведомства Зарину Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, выразив уверенность, что она останется в отрасли.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.
Стенд Ростуризма на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:28
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
"В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", - заявил Чернышенко.
Он отметил, что за последние годы была проделана огромная работа. "Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес. Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", - добавил вице-премьер.
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"Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов. Эффективное решение этих вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма и с социально-экономическим развитием страны в целом", - уточнил он.
"Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", - заключил Чернышенко.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дмитрий ЧернышенкоРоссияЗарина Догузова
 
 
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