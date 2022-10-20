https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825294565.html

Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма

Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022

Чернышенко объяснил передачу Минэкономразвития функций Ростуризма

Передача функций Ростуризма министерству экономического развития позволит властям максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, сообщил... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:59

2022-10-20T10:59

2022-10-20T11:30

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дмитрий чернышенко

россия

зарина догузова

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Передача функций Ростуризма министерству экономического развития позволит властям максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он также поблагодарил главу ведомства Зарину Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, выразив уверенность, что она останется в отрасли.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", - заявил Чернышенко.Он отметил, что за последние годы была проделана огромная работа. "Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес. Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", - добавил вице-премьер."Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов. Эффективное решение этих вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма и с социально-экономическим развитием страны в целом", - уточнил он."Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825300053.html

https://ria.ru/20221019/infrastruktura-1825203881.html

https://ria.ru/20221012/rosturizm-1823345343.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дмитрий чернышенко, россия, зарина догузова