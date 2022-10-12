https://ria.ru/20221012/keshbek-1823393271.html

Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры

Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры - РИА Новости, 12.10.2022

Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил распространить детский кешбэк не только на отдых в лагерях, но и на культурно-познавательный туризм по стране,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:31

2022-10-12T17:31

2022-10-12T17:31

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российский союз туриндустрии (рст)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил распространить детский кешбэк не только на отдых в лагерях, но и на культурно-познавательный туризм по стране, сообщила РИА Новости вице-президент союза Ольга Санаева."Это могли бы быть поездки по своему краю или по всей России, от одного дня до нескольких. Предполагаем, что на это даже потребуется меньше средств, чем на путевки в лагеря. Мы предлагаем выделить их из средств, которые направляются на традиционный детский кешбэк", — сказала Санаева.Она добавила, что соответствующее предложение уже направлено в Ростуризм и правительство РФ.Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, российский союз туриндустрии (рст), дети, кешбэк, новости - туризм, туризм