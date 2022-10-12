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Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
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Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры
Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры - РИА Новости, 12.10.2022
Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил распространить детский кешбэк не только на отдых в лагерях, но и на культурно-познавательный туризм по стране,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:31
2022-10-12T17:31
туризм
россия
российский союз туриндустрии (рст)
дети
кешбэк
новости - туризм
туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил распространить детский кешбэк не только на отдых в лагерях, но и на культурно-познавательный туризм по стране, сообщила РИА Новости вице-президент союза Ольга Санаева."Это могли бы быть поездки по своему краю или по всей России, от одного дня до нескольких. Предполагаем, что на это даже потребуется меньше средств, чем на путевки в лагеря. Мы предлагаем выделить их из средств, которые направляются на традиционный детский кешбэк", — сказала Санаева.Она добавила, что соответствующее предложение уже направлено в Ростуризм и правительство РФ.Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.
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россия, российский союз туриндустрии (рст), дети, кешбэк, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Дети, Кешбэк, Новости - Туризм, Туризм
17:31 12.10.2022
 
Детский кешбэк могут распространить на культурно-познавательные туры

РСТ предложил распространить детский кешбэк на культурно-познавательные туры

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкОткрытие смены в детском центре "Орлёнок"
Открытие смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил распространить детский кешбэк не только на отдых в лагерях, но и на культурно-познавательный туризм по стране, сообщила РИА Новости вице-президент союза Ольга Санаева.
"Это могли бы быть поездки по своему краю или по всей России, от одного дня до нескольких. Предполагаем, что на это даже потребуется меньше средств, чем на путевки в лагеря. Мы предлагаем выделить их из средств, которые направляются на традиционный детский кешбэк", — сказала Санаева.
Она добавила, что соответствующее предложение уже направлено в Ростуризм и правительство РФ.
Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.
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