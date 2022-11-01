https://ria.ru/20221101/doguzova-1828527079.html

Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив Ростуризма

Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив Ростуризма - РИА Новости, 01.11.2022

Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку инициатив упраздненного в конце октября ведомства и всей... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:49

2022-11-01T21:49

2022-11-01T21:49

туризм

зарина догузова

владимир путин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку инициатив упраздненного в конце октября ведомства и всей туристической отрасли.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания Президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуск электронных виз, продление программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также создание новых курортов, которые бы вместили 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин уже будет должен к 1 декабря."Очень рада и благодарна, что столько инициатив нашей команды, отрасли, коллег из других ведомств поддержаны президентом России", - написала Догузова в своем Telegram-канале.Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221101/gosnagrady-1828502477.html

россия

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Наталья Макарова

зарина догузова, владимир путин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)