https://ria.ru/20221101/doguzova-1828527079.html
Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив Ростуризма
Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив Ростуризма - РИА Новости, 01.11.2022
Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив Ростуризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку инициатив упраздненного в конце октября ведомства и всей... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:49
2022-11-01T21:49
2022-11-01T21:49
туризм
зарина догузова
владимир путин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку инициатив упраздненного в конце октября ведомства и всей туристической отрасли.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания Президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуск электронных виз, продление программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также создание новых курортов, которые бы вместили 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин уже будет должен к 1 декабря."Очень рада и благодарна, что столько инициатив нашей команды, отрасли, коллег из других ведомств поддержаны президентом России", - написала Догузова в своем Telegram-канале.Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.
https://ria.ru/20221101/gosnagrady-1828502477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, владимир путин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Зарина Догузова, Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив Ростуризма
Догузова поблагодарила Путина за поддержку инициатив упраздненного в октябре Ростуризма