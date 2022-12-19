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Итоги года в политике - РИА Новости, 19.12.2022
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Итоги года в политике
Итоги года в политике - РИА Новости, 19.12.2022
Итоги года в политике
Политический сезон в России в уходящем году был богат на яркие события: после объявления специальной военной операции на Украине страна боролась с последствиями РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:26
2022-12-19T10:26
владимир путин
политика
алексей кудрин
анатолий чубайс
москва
украина
россия
лдпр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политический сезон в России в уходящем году был богат на яркие события: после объявления специальной военной операции на Украине страна боролась с последствиями западных санкций, столкнулась с беспрецедентной русофобской кампанией, объявила частичную мобилизацию и приросла новыми территориями. В уходящем 2022-м значимыми законодательными инициативами стали введение уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ, соцподдержка мобилизованных и их семей, запрет пропаганды ЛГБТ; год ознаменовался возвращением на родину удерживавшихся за рубежом россиян и уходом из большой политики кремлевских долгожителей - Анатолия Чубайса, Валентина Юмашева, Алексея Кудрина. Расширение границ и мобилизация Важнейшим событием уходящего года стало объявление президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, цель которой - защитить мирных жителей Донбасса, подвергшихся геноциду со стороны киевского режима. Через семь месяцев после начала спецоперации Россия по итогам всенародных референдумов приняла в свой состав четыре новых региона – Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Референдумы проходили на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Западные страны итоги референдума не признали, в ответ на это Россия в Совбезе ООН заявила, что тем самым Запад проявляет двойные стандарты. Помимо проведения референдумов, сентябрь 2022 года запомнился всем россиянам указом главы государства об объявлении частичной мобилизации, которая охватила в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Ближе соседа нет никого Несмотря на то, что основное внимание Путина было сконцентрировано на внутрироссийских событиях, глава государства держал в поле зрения происходящее у границ РФ. Он нанес визиты в Армению, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Были и более дальние поездки - Иран и Китай. Пекин Путин посетил в начале 2022 года, он побывал на церемонии открытия Олимпийских игр. От участия в крупных международных мероприятиях - саммите G20 и АТЭС глава государства в этом году решил отказаться. В Кремле объяснили это необходимостью находиться в России. При этом Путин за этот год провел уже более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных организаций. А вот внутренние традиционные большие мероприятия главы государства - послание, итоговая пресс-конференция и "Прямая линия" пока так и не состоялись. В Кремле еще осенью сообщали о подготовке к президентскому посланию, однако в декабре уточнили, что глава государства может огласить его уже в следующем году. Тем не менее в этом году на Совете по национальным проектам Путин, предложив новые решения в экономике, обозначил главные векторы развития России на следующий год. В Кремле заявили, что де-факто эта речь президента похожа на послание, но все же это не оно. Законодатели мобилизовались Объявление Путиным частичной мобилизации и расширение границ России определили законодательную повестку парламента в этом году. Парламент был вынужден корректировать действующие законы и принимать новые. Так, была введена уголовная ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России, органах власти и призывы к санкциям, а также за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. Часть новелл касалась поддержки мобилизованных и их семей - им дали кредитные каникулы и гарантировали сохранение рабочего места. Также были приняты законы, направленные на нивелирование антироссийских санкций - разрешен параллельный импорт и введен полный мораторий на проверки бизнеса. Помимо борьбы с экономическими последствиями, депутаты и сенаторы принимали и меры по снижению негативного влияния Запада на российское общество - в России полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, в том числе в фильмах, книгах и рекламе. Кадры и назначения Курс России на большие задачи не мог не затронуть кадровый вопрос в верхах, за год произошел ряд перестановок. Кремлевскую администрацию покинули два долгожителя российской политики - Анатолий Чубайс и Валентин Юмашев. Первый был освобожден от обязанностей спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями в марте. Второй, занимавший пост советника на общественных началах, покинул должность в апреле. Зимой об уходе с госслужбы объявил давний соратник главы государства Алексей Кудрин. Он ушел с должности главы Счетной палаты и перешел на работу в "Яндекс". В кабинете министров глава Минпромторга Денис Мантуров получил повышение и стал вице-премьером, совместив две должности. Расширились полномочия главы Минэкономразвития Максима Решетникова, ведомству отошли вопросы развития туризма после ликвидации профильного агентства. Возглавлявшая Ростуризм Зарина Догузова вошла в экспертный совет при кабмине. Новым главой МЧС после неожиданной гибели Евгения Зиничева был назначен Александр Куренков. Партия ЛДПР также встала перед выбором нового лидера – ушедшего из жизни Владимира Жириновского на этом посту сменил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Граждан вернули домой Если из большой политики в 2022 году ушли некоторые тяжеловесы, то благодаря дипломатическим усилиям на родину вернулись многие граждане России, которые впоследствии стали заниматься общественными и политическими вопросами. Так, в апреле 2022 года российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного американским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию, обменяли на гражданина США Тревора Рида. В декабре 2022 года в Россию вернулся еще один "американский плененный" - Виктор Бут. После 15 лет в американской тюрьме его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Не менее долгожданным стало возвращение российских моряков, которые удерживались на территории Украины после начала специальной военной операции. Экипажи девяти судов РФ более полугода находились на судоремонтных заводах в Измаиле, сначала удалось вернуть 10 человек, а позже - еще 72. Права людей Попытки Запада изолировать, ослабить или вовсе "отменить" Россию по политическим мотивам стали целенаправленными и породили массовую русофобию и ущемление прав российских граждан. Но, наряду с защитой россиян за рубежом, в повестке оставались и права граждан внутри страны. В конце года Путин заметно обновил состав главного консультативного правозащитного органа при президенте РФ - Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В состав СПЧ были включены сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, спецкорреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, среди покинувших его - журналист и историк Николай Сванидзе, правозащитник Игорь Каляпин и другие. Заметным событием в правозащитной сфере стали ликвидация "Комитета против пыток"* и уход движения "Мемориал"*. При этом "Мемориал"* стал лауреатом Нобелевской премии. Награду за мир движение получило вместе с незарегистрированным в Белоруссии центром "Весна" и украинским "Центром гражданских свобод". Все в руках молодежи Особое внимание в России в 2022 году уделили вопросам молодежной политики. Профильные ведомства и депутаты Госдумы активно занимались поправками, предложенными в закон о молодежной политике. Летом было создано Российское движение детей и молодежи. Председателем его наблюдательного совета стал Владимир Путин, а председателем самого движения был назначен замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров. Название и символику нового движения выбирали сами дети. Отделения новой детской организации со временем появятся во всех школах, молодежных и подростковых центрах страны. Еще одно решение президента РФ касается создания молодежного экологического движения. Ушедшие эпохи Уходящий год запомнится и утратами, уходом их жизни людей, которые олицетворяли целую эпоху советской и постсоветской политической жизни. В конце лета в возрасте 91 года скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Попрощаться с человеком-эпохой пришли его близкие, соратники, политики, а также сотни граждан, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оказавшийся единственным западным высокопоставленным политиком, посетившим Москву на фоне санкций. В апреле 2022 года после заболевания ковидом и продолжительной болезни ушел из жизни основатель ЛДПР Владимир Жириновский, ему было 75 лет. После смерти неординарного политика общественность и СМИ еще долго обсуждали поражающие точностью прогнозы лидера либерал-демократов. Также в июне 2022 года на 77-м году жизни скончался бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис - ближайший соратник первого президента РФ Бориса Ельцина. Потрясением стало убийство в августе дочери философа Александра Дугина журналистки Дарьи Дугиной. Российские спецслужбы обвинили Украину в причастности ко взрыву ее машины в Подмосковье. Удары по "артериям" "Киевский след" нашли и в теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября, когда после подрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, проезжавшего рядом. Ответом на это стали точеные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Перед этим, в конце сентября, были подорваны два российских экспортных газопровода в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2", террористический акт нанес веткам тяжелейший урон. Долгое время Россию, которая призывала к транспарантному расследованию произошедшего, не допускали к обследованию места аварии для проведения своего расследования. Чего ожидать В новом году стоит ожидать не менее значимых политических событий. С началом 2023 года до выборов президента России останется чуть больше года, а значит будут даны старты предвыборным кампаниям и названы имена кандидатов. Сам Путин еще не озвучил решение по поводу участия в следующих выборах президента РФ в 2024 году. Конституция РФ дает ему право избираться на новый срок. При этом в медиапространстве уже начали обсуждать возможных преемников, а партии - предлагать потенциальных кандидатов. "Новые люди" не исключают, что окажут поддержку Алексею Кудрину, в КПРФ главным кандидатом называют Геннадия Зюганова, отмечая, что предметное обсуждение еще только предстоит. Вступившего в ЛДПР после возвращения в Россию Бута также называют потенциальным кандидатом не то в Госдуму, не то на другие выборные должности. Сам он заявил, что пока никуда выдвигаться не собирается. В любом случае, средства на президентские выборы в 2024 уже заложены в бюджет, а Центризбирком готовит избирательную систему. Можно предположить, что после оглашения президентского послания прояснится и вопрос, во главе с кем Россия продолжит свое развитие. В 2018 году послание президента стало основой предвыборной программы.* Организации признаны в России иностранными агентами
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владимир путин, политика, алексей кудрин, анатолий чубайс, москва, украина, россия, лдпр, госдума рф, северный поток
Владимир Путин, Политика, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Москва, Украина, Россия, ЛДПР, Госдума РФ, Северный поток
10:26 19.12.2022
 
Итоги года в политике

Итоги года в политике: Россия стала больше, мобилизовалась и защитила свои интересы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политический сезон в России в уходящем году был богат на яркие события: после объявления специальной военной операции на Украине страна боролась с последствиями западных санкций, столкнулась с беспрецедентной русофобской кампанией, объявила частичную мобилизацию и приросла новыми территориями.
В уходящем 2022-м значимыми законодательными инициативами стали введение уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ, соцподдержка мобилизованных и их семей, запрет пропаганды ЛГБТ; год ознаменовался возвращением на родину удерживавшихся за рубежом россиян и уходом из большой политики кремлевских долгожителей - Анатолия Чубайса, Валентина Юмашева, Алексея Кудрина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 12:13
Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты

Расширение границ и мобилизация

Важнейшим событием уходящего года стало объявление президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, цель которой - защитить мирных жителей Донбасса, подвергшихся геноциду со стороны киевского режима.
Через семь месяцев после начала спецоперации Россия по итогам всенародных референдумов приняла в свой состав четыре новых региона – Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Референдумы проходили на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Западные страны итоги референдума не признали, в ответ на это Россия в Совбезе ООН заявила, что тем самым Запад проявляет двойные стандарты.
Помимо проведения референдумов, сентябрь 2022 года запомнился всем россиянам указом главы государства об объявлении частичной мобилизации, которая охватила в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Ближе соседа нет никого

Несмотря на то, что основное внимание Путина было сконцентрировано на внутрироссийских событиях, глава государства держал в поле зрения происходящее у границ РФ. Он нанес визиты в Армению, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.
Были и более дальние поездки - Иран и Китай. Пекин Путин посетил в начале 2022 года, он побывал на церемонии открытия Олимпийских игр. От участия в крупных международных мероприятиях - саммите G20 и АТЭС глава государства в этом году решил отказаться. В Кремле объяснили это необходимостью находиться в России.
При этом Путин за этот год провел уже более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных организаций.
А вот внутренние традиционные большие мероприятия главы государства - послание, итоговая пресс-конференция и "Прямая линия" пока так и не состоялись. В Кремле еще осенью сообщали о подготовке к президентскому посланию, однако в декабре уточнили, что глава государства может огласить его уже в следующем году.
Тем не менее в этом году на Совете по национальным проектам Путин, предложив новые решения в экономике, обозначил главные векторы развития России на следующий год. В Кремле заявили, что де-факто эта речь президента похожа на послание, но все же это не оно.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:15
Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год

Законодатели мобилизовались

Объявление Путиным частичной мобилизации и расширение границ России определили законодательную повестку парламента в этом году.
Парламент был вынужден корректировать действующие законы и принимать новые. Так, была введена уголовная ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России, органах власти и призывы к санкциям, а также за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.
Часть новелл касалась поддержки мобилизованных и их семей - им дали кредитные каникулы и гарантировали сохранение рабочего места.
Также были приняты законы, направленные на нивелирование антироссийских санкций - разрешен параллельный импорт и введен полный мораторий на проверки бизнеса. Помимо борьбы с экономическими последствиями, депутаты и сенаторы принимали и меры по снижению негативного влияния Запада на российское общество - в России полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, в том числе в фильмах, книгах и рекламе.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 13:50
В МИД назвали последствия введения новых антироссийских санкций для ЕС

Кадры и назначения

Курс России на большие задачи не мог не затронуть кадровый вопрос в верхах, за год произошел ряд перестановок.
Кремлевскую администрацию покинули два долгожителя российской политики - Анатолий Чубайс и Валентин Юмашев. Первый был освобожден от обязанностей спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями в марте. Второй, занимавший пост советника на общественных началах, покинул должность в апреле.
Зимой об уходе с госслужбы объявил давний соратник главы государства Алексей Кудрин. Он ушел с должности главы Счетной палаты и перешел на работу в "Яндекс".
В кабинете министров глава Минпромторга Денис Мантуров получил повышение и стал вице-премьером, совместив две должности. Расширились полномочия главы Минэкономразвития Максима Решетникова, ведомству отошли вопросы развития туризма после ликвидации профильного агентства. Возглавлявшая Ростуризм Зарина Догузова вошла в экспертный совет при кабмине.
Новым главой МЧС после неожиданной гибели Евгения Зиничева был назначен Александр Куренков. Партия ЛДПР также встала перед выбором нового лидера – ушедшего из жизни Владимира Жириновского на этом посту сменил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 10:55
Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда

Граждан вернули домой

Если из большой политики в 2022 году ушли некоторые тяжеловесы, то благодаря дипломатическим усилиям на родину вернулись многие граждане России, которые впоследствии стали заниматься общественными и политическими вопросами.
Так, в апреле 2022 года российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного американским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию, обменяли на гражданина США Тревора Рида. В декабре 2022 года в Россию вернулся еще один "американский плененный" - Виктор Бут. После 15 лет в американской тюрьме его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Не менее долгожданным стало возвращение российских моряков, которые удерживались на территории Украины после начала специальной военной операции. Экипажи девяти судов РФ более полугода находились на судоремонтных заводах в Измаиле, сначала удалось вернуть 10 человек, а позже - еще 72.
Виктор Бут после обмена в аэропорту
8 декабря, 21:32
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер

Права людей

Попытки Запада изолировать, ослабить или вовсе "отменить" Россию по политическим мотивам стали целенаправленными и породили массовую русофобию и ущемление прав российских граждан. Но, наряду с защитой россиян за рубежом, в повестке оставались и права граждан внутри страны.
В конце года Путин заметно обновил состав главного консультативного правозащитного органа при президенте РФ - Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В состав СПЧ были включены сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, спецкорреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, среди покинувших его - журналист и историк Николай Сванидзе, правозащитник Игорь Каляпин и другие.
Заметным событием в правозащитной сфере стали ликвидация "Комитета против пыток"* и уход движения "Мемориал"*. При этом "Мемориал"* стал лауреатом Нобелевской премии. Награду за мир движение получило вместе с незарегистрированным в Белоруссии центром "Весна" и украинским "Центром гражданских свобод".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 11:52
Блогера из Ярославля оштрафовали за мелкий шрифт сообщения об иноагентстве

Все в руках молодежи

Особое внимание в России в 2022 году уделили вопросам молодежной политики. Профильные ведомства и депутаты Госдумы активно занимались поправками, предложенными в закон о молодежной политике.
Летом было создано Российское движение детей и молодежи. Председателем его наблюдательного совета стал Владимир Путин, а председателем самого движения был назначен замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров.
Название и символику нового движения выбирали сами дети. Отделения новой детской организации со временем появятся во всех школах, молодежных и подростковых центрах страны. Еще одно решение президента РФ касается создания молодежного экологического движения.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 23:36
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии

Ушедшие эпохи

Уходящий год запомнится и утратами, уходом их жизни людей, которые олицетворяли целую эпоху советской и постсоветской политической жизни.
В конце лета в возрасте 91 года скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Попрощаться с человеком-эпохой пришли его близкие, соратники, политики, а также сотни граждан, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оказавшийся единственным западным высокопоставленным политиком, посетившим Москву на фоне санкций.
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в медиабанк

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной в аэропорту Внуково
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Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Парадня / Перейти в медиабанк

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

Михаил Горбачев и Раиса Горбачева с сотрудниками Чернобыльской АЭС
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В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Ю.Петшаковский / Перейти в медиабанк

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Краснодарском и Ставропольском краях
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По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© AP Photo / Boris Yurchenko

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

Поцелуй президента СССР Михаила Горбачева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в медиабанк

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Куйбышевской области
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанк

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

Совместная пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Джорджа Буша
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанк

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер и Раиса Горбачева
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев перед началом Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР. 12 марта 1990 года
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР Михаила Горбачева в Казахстан
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
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3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
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5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
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7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в медиабанк
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
В апреле 2022 года после заболевания ковидом и продолжительной болезни ушел из жизни основатель ЛДПР Владимир Жириновский, ему было 75 лет. После смерти неординарного политика общественность и СМИ еще долго обсуждали поражающие точностью прогнозы лидера либерал-демократов.
Также в июне 2022 года на 77-м году жизни скончался бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис - ближайший соратник первого президента РФ Бориса Ельцина.
Потрясением стало убийство в августе дочери философа Александра Дугина журналистки Дарьи Дугиной. Российские спецслужбы обвинили Украину в причастности ко взрыву ее машины в Подмосковье.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной

Удары по "артериям"

"Киевский след" нашли и в теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября, когда после подрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, проезжавшего рядом. Ответом на это стали точеные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Перед этим, в конце сентября, были подорваны два российских экспортных газопровода в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2", террористический акт нанес веткам тяжелейший урон. Долгое время Россию, которая призывала к транспарантному расследованию произошедшего, не допускали к обследованию места аварии для проведения своего расследования.
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

Строитель во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк

Чего ожидать

В новом году стоит ожидать не менее значимых политических событий.
С началом 2023 года до выборов президента России останется чуть больше года, а значит будут даны старты предвыборным кампаниям и названы имена кандидатов.
Сам Путин еще не озвучил решение по поводу участия в следующих выборах президента РФ в 2024 году. Конституция РФ дает ему право избираться на новый срок.
При этом в медиапространстве уже начали обсуждать возможных преемников, а партии - предлагать потенциальных кандидатов. "Новые люди" не исключают, что окажут поддержку Алексею Кудрину, в КПРФ главным кандидатом называют Геннадия Зюганова, отмечая, что предметное обсуждение еще только предстоит. Вступившего в ЛДПР после возвращения в Россию Бута также называют потенциальным кандидатом не то в Госдуму, не то на другие выборные должности. Сам он заявил, что пока никуда выдвигаться не собирается.
В любом случае, средства на президентские выборы в 2024 уже заложены в бюджет, а Центризбирком готовит избирательную систему.
Можно предположить, что после оглашения президентского послания прояснится и вопрос, во главе с кем Россия продолжит свое развитие. В 2018 году послание президента стало основой предвыборной программы.
* Организации признаны в России иностранными агентами
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 13:12
В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию
 
Владимир ПутинПолитикаАлексей КудринАнатолий ЧубайсМоскваУкраинаРоссияЛДПРГосдума РФСеверный поток
 
 
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