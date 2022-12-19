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Итоги года в политике

Итоги года в политике - РИА Новости, 19.12.2022

Итоги года в политике

Политический сезон в России в уходящем году был богат на яркие события: после объявления специальной военной операции на Украине страна боролась с последствиями РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:26

2022-12-19T10:26

2022-12-19T10:26

владимир путин

политика

алексей кудрин

анатолий чубайс

москва

украина

россия

лдпр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Политический сезон в России в уходящем году был богат на яркие события: после объявления специальной военной операции на Украине страна боролась с последствиями западных санкций, столкнулась с беспрецедентной русофобской кампанией, объявила частичную мобилизацию и приросла новыми территориями. В уходящем 2022-м значимыми законодательными инициативами стали введение уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ, соцподдержка мобилизованных и их семей, запрет пропаганды ЛГБТ; год ознаменовался возвращением на родину удерживавшихся за рубежом россиян и уходом из большой политики кремлевских долгожителей - Анатолия Чубайса, Валентина Юмашева, Алексея Кудрина. Расширение границ и мобилизация Важнейшим событием уходящего года стало объявление президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, цель которой - защитить мирных жителей Донбасса, подвергшихся геноциду со стороны киевского режима. Через семь месяцев после начала спецоперации Россия по итогам всенародных референдумов приняла в свой состав четыре новых региона – Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Референдумы проходили на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Западные страны итоги референдума не признали, в ответ на это Россия в Совбезе ООН заявила, что тем самым Запад проявляет двойные стандарты. Помимо проведения референдумов, сентябрь 2022 года запомнился всем россиянам указом главы государства об объявлении частичной мобилизации, которая охватила в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Ближе соседа нет никого Несмотря на то, что основное внимание Путина было сконцентрировано на внутрироссийских событиях, глава государства держал в поле зрения происходящее у границ РФ. Он нанес визиты в Армению, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Были и более дальние поездки - Иран и Китай. Пекин Путин посетил в начале 2022 года, он побывал на церемонии открытия Олимпийских игр. От участия в крупных международных мероприятиях - саммите G20 и АТЭС глава государства в этом году решил отказаться. В Кремле объяснили это необходимостью находиться в России. При этом Путин за этот год провел уже более 70 встреч и около 220 телефонных разговоров с лидерами иностранных государств и главами международных организаций. А вот внутренние традиционные большие мероприятия главы государства - послание, итоговая пресс-конференция и "Прямая линия" пока так и не состоялись. В Кремле еще осенью сообщали о подготовке к президентскому посланию, однако в декабре уточнили, что глава государства может огласить его уже в следующем году. Тем не менее в этом году на Совете по национальным проектам Путин, предложив новые решения в экономике, обозначил главные векторы развития России на следующий год. В Кремле заявили, что де-факто эта речь президента похожа на послание, но все же это не оно. Законодатели мобилизовались Объявление Путиным частичной мобилизации и расширение границ России определили законодательную повестку парламента в этом году. Парламент был вынужден корректировать действующие законы и принимать новые. Так, была введена уголовная ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России, органах власти и призывы к санкциям, а также за дезертирство, мародерство и сдачу в плен. Часть новелл касалась поддержки мобилизованных и их семей - им дали кредитные каникулы и гарантировали сохранение рабочего места. Также были приняты законы, направленные на нивелирование антироссийских санкций - разрешен параллельный импорт и введен полный мораторий на проверки бизнеса. Помимо борьбы с экономическими последствиями, депутаты и сенаторы принимали и меры по снижению негативного влияния Запада на российское общество - в России полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, в том числе в фильмах, книгах и рекламе. Кадры и назначения Курс России на большие задачи не мог не затронуть кадровый вопрос в верхах, за год произошел ряд перестановок. Кремлевскую администрацию покинули два долгожителя российской политики - Анатолий Чубайс и Валентин Юмашев. Первый был освобожден от обязанностей спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями в марте. Второй, занимавший пост советника на общественных началах, покинул должность в апреле. Зимой об уходе с госслужбы объявил давний соратник главы государства Алексей Кудрин. Он ушел с должности главы Счетной палаты и перешел на работу в "Яндекс". В кабинете министров глава Минпромторга Денис Мантуров получил повышение и стал вице-премьером, совместив две должности. Расширились полномочия главы Минэкономразвития Максима Решетникова, ведомству отошли вопросы развития туризма после ликвидации профильного агентства. Возглавлявшая Ростуризм Зарина Догузова вошла в экспертный совет при кабмине. Новым главой МЧС после неожиданной гибели Евгения Зиничева был назначен Александр Куренков. Партия ЛДПР также встала перед выбором нового лидера – ушедшего из жизни Владимира Жириновского на этом посту сменил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Граждан вернули домой Если из большой политики в 2022 году ушли некоторые тяжеловесы, то благодаря дипломатическим усилиям на родину вернулись многие граждане России, которые впоследствии стали заниматься общественными и политическими вопросами. Так, в апреле 2022 года российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного американским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию, обменяли на гражданина США Тревора Рида. В декабре 2022 года в Россию вернулся еще один "американский плененный" - Виктор Бут. После 15 лет в американской тюрьме его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Не менее долгожданным стало возвращение российских моряков, которые удерживались на территории Украины после начала специальной военной операции. Экипажи девяти судов РФ более полугода находились на судоремонтных заводах в Измаиле, сначала удалось вернуть 10 человек, а позже - еще 72. Права людей Попытки Запада изолировать, ослабить или вовсе "отменить" Россию по политическим мотивам стали целенаправленными и породили массовую русофобию и ущемление прав российских граждан. Но, наряду с защитой россиян за рубежом, в повестке оставались и права граждан внутри страны. В конце года Путин заметно обновил состав главного консультативного правозащитного органа при президенте РФ - Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В состав СПЧ были включены сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, спецкорреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, среди покинувших его - журналист и историк Николай Сванидзе, правозащитник Игорь Каляпин и другие. Заметным событием в правозащитной сфере стали ликвидация "Комитета против пыток"* и уход движения "Мемориал"*. При этом "Мемориал"* стал лауреатом Нобелевской премии. Награду за мир движение получило вместе с незарегистрированным в Белоруссии центром "Весна" и украинским "Центром гражданских свобод". Все в руках молодежи Особое внимание в России в 2022 году уделили вопросам молодежной политики. Профильные ведомства и депутаты Госдумы активно занимались поправками, предложенными в закон о молодежной политике. Летом было создано Российское движение детей и молодежи. Председателем его наблюдательного совета стал Владимир Путин, а председателем самого движения был назначен замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров. Название и символику нового движения выбирали сами дети. Отделения новой детской организации со временем появятся во всех школах, молодежных и подростковых центрах страны. Еще одно решение президента РФ касается создания молодежного экологического движения. Ушедшие эпохи Уходящий год запомнится и утратами, уходом их жизни людей, которые олицетворяли целую эпоху советской и постсоветской политической жизни. В конце лета в возрасте 91 года скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Попрощаться с человеком-эпохой пришли его близкие, соратники, политики, а также сотни граждан, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оказавшийся единственным западным высокопоставленным политиком, посетившим Москву на фоне санкций. В апреле 2022 года после заболевания ковидом и продолжительной болезни ушел из жизни основатель ЛДПР Владимир Жириновский, ему было 75 лет. После смерти неординарного политика общественность и СМИ еще долго обсуждали поражающие точностью прогнозы лидера либерал-демократов. Также в июне 2022 года на 77-м году жизни скончался бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис - ближайший соратник первого президента РФ Бориса Ельцина. Потрясением стало убийство в августе дочери философа Александра Дугина журналистки Дарьи Дугиной. Российские спецслужбы обвинили Украину в причастности ко взрыву ее машины в Подмосковье. Удары по "артериям" "Киевский след" нашли и в теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября, когда после подрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, проезжавшего рядом. Ответом на это стали точеные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Перед этим, в конце сентября, были подорваны два российских экспортных газопровода в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2", террористический акт нанес веткам тяжелейший урон. Долгое время Россию, которая призывала к транспарантному расследованию произошедшего, не допускали к обследованию места аварии для проведения своего расследования. Чего ожидать В новом году стоит ожидать не менее значимых политических событий. С началом 2023 года до выборов президента России останется чуть больше года, а значит будут даны старты предвыборным кампаниям и названы имена кандидатов. Сам Путин еще не озвучил решение по поводу участия в следующих выборах президента РФ в 2024 году. Конституция РФ дает ему право избираться на новый срок. При этом в медиапространстве уже начали обсуждать возможных преемников, а партии - предлагать потенциальных кандидатов. "Новые люди" не исключают, что окажут поддержку Алексею Кудрину, в КПРФ главным кандидатом называют Геннадия Зюганова, отмечая, что предметное обсуждение еще только предстоит. Вступившего в ЛДПР после возвращения в Россию Бута также называют потенциальным кандидатом не то в Госдуму, не то на другие выборные должности. Сам он заявил, что пока никуда выдвигаться не собирается. В любом случае, средства на президентские выборы в 2024 уже заложены в бюджет, а Центризбирком готовит избирательную систему. Можно предположить, что после оглашения президентского послания прояснится и вопрос, во главе с кем Россия продолжит свое развитие. В 2018 году послание президента стало основой предвыборной программы.* Организации признаны в России иностранными агентами

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Ольга Маркова

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