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В рекордные сроки: ремонт Крымского моста - РИА Новости, 09.11.2022
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В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста - РИА Новости, 09.11.2022
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
На Крымском мосту полным ходом идут восстановительные работы после произошедшего в октябре теракта. Поврежденные и деформированные пролетные конструкции меняют... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:41
2022-11-09T12:41
фото
крымский мост
строительство
республика крым
чп на крымском мосту
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На Крымском мосту полным ходом идут восстановительные работы после произошедшего в октябре теракта. Поврежденные и деформированные пролетные конструкции меняют на новые. Первые результаты — в фотоленте Ria.ru.
республика крым
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РИА Новости
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фото, фото, крымский мост, строительство, республика крым, чп на крымском мосту
Фото, Крымский мост, Строительство, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
12:41 09.11.2022
 

В рекордные сроки: ремонт Крымского моста

Читать ria.ru в
На Крымском мосту полным ходом идут восстановительные работы после произошедшего в октябре теракта. Поврежденные и деформированные пролетные конструкции меняют на новые. Первые результаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

Строитель во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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ФотоКрымский мостСтроительствоРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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