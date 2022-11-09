https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html

В рекордные сроки: ремонт Крымского моста

В рекордные сроки: ремонт Крымского моста - РИА Новости, 09.11.2022

В рекордные сроки: ремонт Крымского моста

На Крымском мосту полным ходом идут восстановительные работы после произошедшего в октябре теракта. Поврежденные и деформированные пролетные конструкции меняют... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:41

2022-11-09T12:41

2022-11-09T12:41

фото

крымский мост

строительство

республика крым

чп на крымском мосту

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На Крымском мосту полным ходом идут восстановительные работы после произошедшего в октябре теракта. Поврежденные и деформированные пролетные конструкции меняют на новые. Первые результаты — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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