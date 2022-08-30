https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html

Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР

Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР - РИА Новости, 31.08.2022

Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР

Умер Михаил Сергеевич Горбачев. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год — сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Верховного Совета,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-30T23:25

2022-08-30T23:25

2022-08-31T11:16

фото

михаил горбачев

ссср

борис ельцин

фидель кастро

маргарет тэтчер

раиса горбачева

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Умер Михаил Сергеевич Горбачев. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год — сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Верховного Совета, затем как президент СССР. Главным достижением считал перестройку, хотя и признавал, что она шла с ошибками. Путь политика — в фотоленте Ria.ru.

ссср

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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