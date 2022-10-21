https://ria.ru/20221021/rosturizm-1825631782.html
В Кремле высоко оценили работу Ростуризма
В Кремле высоко оценили работу Ростуризма - РИА Новости, 21.10.2022
В Кремле высоко оценили работу Ростуризма
Итоги работы Ростуризма оцениваются высоко, работа в сфере развития туризма в России будет продолжена на более высоком уровне - на уровне министерства, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:52
2022-10-21T12:52
2022-10-21T13:09
туризм
политика
владимир путин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Итоги работы Ростуризма оцениваются высоко, работа в сфере развития туризма в России будет продолжена на более высоком уровне - на уровне министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития."Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства, эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма, здесь в данном случае повышается уровень этой работы. То есть все достижения, естественно, будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне - в составе министерства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, с чем связано решение об упразднении Ростуризма.Также Песков отметил, что упразднение Ростуризма не связано с дискуссией на Госсовете с участием президента РФ Владимира Путина, когда между разными ведомствами возникли разногласия на тему развития туризма в стране.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Зарины Догузовой, руководившей агентством с 2019 года."Нет, это не связано". - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html
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политика, владимир путин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм, зарина догузова
Туризм, Политика, Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова
12:52 21.10.2022 (обновлено: 13:09 21.10.2022)
В Кремле высоко оценили работу Ростуризма
Песков заявил, что работу Ростуризма продолжат на более высоком уровне министерства