https://ria.ru/20221021/rosturizm-1825631782.html

В Кремле высоко оценили работу Ростуризма

В Кремле высоко оценили работу Ростуризма - РИА Новости, 21.10.2022

В Кремле высоко оценили работу Ростуризма

Итоги работы Ростуризма оцениваются высоко, работа в сфере развития туризма в России будет продолжена на более высоком уровне - на уровне министерства, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:52

2022-10-21T12:52

2022-10-21T13:09

туризм

политика

владимир путин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Итоги работы Ростуризма оцениваются высоко, работа в сфере развития туризма в России будет продолжена на более высоком уровне - на уровне министерства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития."Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства, эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма, здесь в данном случае повышается уровень этой работы. То есть все достижения, естественно, будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне - в составе министерства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, с чем связано решение об упразднении Ростуризма.Также Песков отметил, что упразднение Ростуризма не связано с дискуссией на Госсовете с участием президента РФ Владимира Путина, когда между разными ведомствами возникли разногласия на тему развития туризма в стране.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Зарины Догузовой, руководившей агентством с 2019 года."Нет, это не связано". - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html

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политика, владимир путин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм, зарина догузова